Εκλογές: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Πρωθυπουργός απαντά για όλους και για όλα, λίγα 24ώρα πριν στηθούν οι κρίσιμες κάλπες. Ο στόχος της ΝΔ, τα σενάρια για συνεργασίες και η “επόμενη ημέρα”

Στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές «τρέχουν» ήδη πολιτικοί αρχηγοί, κομματικοί μηχανισμοί και υποψήφιοι βουλευτές ανά την Ελλάδα, προσπαθώντας να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους για τις κρίσιμες εκλογές στις 21 Μαΐου.

Στις συζητήσεις των πολιτών και στις προεκλογικές περιοδείες και επαφές των υποψηφίων ανά την Ελλάδα, κυριαρχούν τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα προβλήματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που απαιτούν λύσεις, αλλά και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Απαντήσεις για όλα τα μείζονα ζητήματα, λίγα 24ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, δίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι καλεσμένος την Τρίτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον στόχο της ΝΔ στις εκλογές της Κυριακής, τα ενδεχόμενα για μετεκλογικές συνεργασίες και την προοπτική για δεύτερες εκλογές στις 2 Ιουλίου, αλλά και τα διλλήματα που πρέπει να απαντήσουν οι πολίτες πίσω από το παραβάν για την «επόμενη ημέρα» στην χώρα.

Απόψε, στις 18:45, ο Πρωθυπουργός συζητά με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

