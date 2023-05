Κοινωνία

Τέμπη: Μήνυση κατά στελεχών του ΟΣΕ και πολιτικών από συγγενείς των θυμάτων

Την μήνυση κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας. Ποιος είναι ο στόχος τους.



Μήνυση κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη κατά 17 προσώπων και κατά παντός υπευθύνου, στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας.

Οι συγγενείς των θυμάτων, μέσω του συλλόγου "Τέμπη 2023" που έχουν ιδρύσει, στρέφονται κατά των διοικήσεων του ΟΣΕ, της Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και κατά πολιτικών προσώπων, ανάμεσά τους ο πρωθυπουργός, ο πρώην υπουργός Μεταφορών και οι υπουργοί Μεταφορών των δύο προηγούμενων κυβερνήσεων.

Η μήνυση όπως είπαν, έχει στόχο να αναζητηθούν ενδεχόμενες ευθύνες, στην παρούσα αλλά και σε προηγούμενες κυβερνήσεις, καθώς και σε κορυφαία στελέχη που σχετίζονται με τη λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου.

