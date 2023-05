Αθλητικά

Τένις - Ρώμη: Ο Τσιτσιπάς στους “16” μετά από δύσκολο ματς

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε νικηφόρα τον αγώνα του 3ου γύρου. Ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στην επόμενη φάση.



Την πρόκριση στους «16» του τουρνουά Masters της Ρώμης εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ολοκληρώνοντας νικηφόρα τον αγώνα του 3ου γύρου με τον Ιταλό Λορέντζο Σονέγκο, ο οποίος είχε αρχίσει χθες (15/5), αλλά διακόπηκε λόγω βροχής. Ο Ελληνας τενίστας, που είχε προλάβει να κατακτήσει χθες το πρώτο σετ, πήρε σήμερα και το δεύτερο σετ στο τάι-μπρέικ και έφτασε στη νίκη με 6-3, 7-6 (3).

Ο Τσιτσιπάς είχε την ευκαιρία να «καθαρίσει» σχετικά εύκολα το δεύτερο σετ και τον αγώνα, αλλά, ενώ κρατούσε άνετα το σερβίς του, έχασε σε τρία διαφορετικά γκέιμ την ευκαιρία να κάνει break. Ο Σονέγκο αναθάρρησε και έφτασε σε δύο σετ μπολ, στο 5-4 και στο 6-5, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο «Στεφ» τα «έσβησε» με winners και τελικά το σετ οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς πήρε τους δύο πρώτους πόντους, ο Σονέγκο τους επόμενους τρεις και μετά ο Ελληνας πρωταθλητής με πέντε διαδοχικούς πόντους έφτασε στο 7-3 και πήρε την πρόκριση.

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά θα είναι ο Ιταλός Λορέντζο Μουζέτι.

Ο 21 ετών Ιταλός, ο οποίος είναι Νο 19 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετώπισε σήμερα (16/5), στο πλαίσιο της φάσης των «32» της διοργάνωσης, τον Αμερικανό Φράνσις Τιαφό (Νο 12 στον κόσμο) και επικράτησε με 5-7, 6-4, 6-3, παίρνοντας το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο.

