Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” συμβάλλει στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων

Στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φέτος ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το πρόγραμμα και οι αιτήσεις.

«Πιστή στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα σταθεί για ένατη χρονιά ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», δωρίζοντας παραγωγικό εξοπλισμό αξίας 8.200€ με χρηματοδότηση του Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Ακόμα σημειώνεται ότι πανελλαδικά θα ενισχυθούν με καινούργιο εξοπλισμό οι μεταποιητικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, ενώ θα λάβουν επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση, ενδυναμώνοντας τη θέση τους σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων εκσυγχρόνισε από το 2014 έως και σήμερα τον παραγωγικό εξοπλισμό 159 επιχειρήσεων και συνεταιρισμών με συνολική αξία περίπου 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη 19 αγροτικών συνεταιρισμών εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες 50 πολύ μικρών επιχειρήσεων ανέπτυξαν τις δραστηριότητες και την εξωστρέφεια τους μέσω της επιχειρηματικής καθοδήγησης (mentoring) που έλαβαν από έμπειρα μέλη – μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) με τους οποίους η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» συνεργάζεται τα έξι τελευταία χρόνια».

«Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται έως και την Κυριακή, 9 Ιουλίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» (www.mkoapostoli.gr «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών»)», καταλήγει η ανακοίνωση.

