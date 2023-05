Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο στα Χανιά: Άνδρας έχασε το μάτι του - Βαριά τραυματισμένος ο συνεπιβάτης του

Κρίσιμες στιγμές για τους δύο επιβάτες του οχήματος. Πώς συνέβη το τροχαίο στο Έλος Κισάμου.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 38χρονος άνδρας που τραυματίστηκε στο φριχτό τροχαίο που σημειώθηκε χθες στο Έλος Κισάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος άνδρας φέρει σοβαρά τραύματα στον αυχένα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων ενώ ενδέχεται η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Την ίδια ώρα, ο 44χρονος άνδρας είχε τραυματιστεί σοβαρά στο μάτι και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Δυστυχώς, οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν δεν μπόρεσαν να σώσουν το μάτι του το οποίο και έχασε.

Το φριχτό τροχαίο

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό στο Έλος Κισάμου.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση ενώ οι δύο επιβάτες είχαν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια με αποτέλεσμα να κληθεί η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους.

Παράλληλα, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στην περιοχή και παρέλαβαν τους σοβαρά τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων.

