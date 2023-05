Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Ο ΣΥΡΙΖΑ ξύνεται στην γκλίτσα του τσομπάνη

Προτιμούμε να είμαστε περιχαρακωμένοι από τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, ή έχουν δώσει χείρα βοηθείας στο σύστημα για να περνάει άσχημα ο λαός μας και να μας φτάσουν σε αυτή την κατάσταση» είπε ο κ. Κουτσούμπας.



Συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Τρίτης στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη» ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και τόνισε πως οι εργαζόμενοι και η νεολαία να ψηφίσουν το ΚΚΕ, να το δυναμώσουν, ώστε ο ίδιος ο λαός να είναι δυνατός την επόμενη μέρα τόνισε

Ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι και η επόμενη κυβέρνηση «θα είναι από χέρι αντιλαϊκή» με βάση τα προγράμματα των άλλων κομμάτων και ότι το ΚΚΕ θα είναι στη θέση της «δυναμικής αντιπολίτευσης, με το εργατικό λαϊκό κίνημα με τους φορείς του με τους αγώνες του". Εκτίμησε ότι και από τις εκλογές της 21ης Μαϊου θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση από τα άλλα κόμματα, καθώς, όπως είπε, «κυβέρνήσεις κάνουν αυτοί που έχουν κοινά προγράμματα» και σημείωσε ότι τα άλλα κόμματα «έχουν κοινές συνισταμένες», επικαλούμενος δηλώσεις των Μπακογιάννη, Τσαπανίδου και Βενιζέλου, ότι τα κόμματα τους «δεν έχουν μεταξύ τους τεράστιες και ουσιαστικές διαφορές στα μεγάλα ζητήματα». Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν το θέλουν τώρα «για μικροκομματικους λόγους» και πρόσθεσε:

«Και ποιος τους εγγυάται τους κύριους Μητσοτάκη και Τσίπρα ότι θα υπάρχει αυτοδυναμία και με το μπόνους των 50+ εδρών στο πρώτο κόμμα, στις 2 Ιουλίου, καλοκαιριάτικα. Δε θα κάνουν τότε κυβέρνηση συνεργασίας; Έτσι δεν έγινε το 2012; Αυτό θα γίνει. Τότε θα κάτσουν. Γιατί να μην κάτσουν από τώρα και πρέπει να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία των σαράντα ημερών; Τέλος πάντων, αυτό επιλέγουν» είπε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων που έφερε η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70%.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ξύνεται στην γκλίτσα του τσομπάνη. Όταν ένα πολιτικό κόμμα, ένας πολιτικός αρχηγός μιλάει και απευθύνεται στο ΚΚΕ ξέροντας τις θέσεις του, όχι γιατί θέλει να πιέσει το ΚΚΕ, ξέρει ότι δεν πιέζεται, ξέρει τις θέσεις μας, δεν είναι ανόητος, ούτε αφελής, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι λέμε και την προεκλογική περίοδο και όλη την τετραετία αυτή, όπως και όλη την τετραετία που κυβέρνησε εκείνος.

'Αρα λοιπόν απευθύνεται σε κάποιους ψηφοφόρους του, που έχουν φύγει και συμπορεύονται σήμερα με το ΚΚΕ, θα το ψηφίσουν την Κυριακή. Κάθε μέρα δημοσιεύονται δηλώσεις, πρώην στελεχών, μελών, ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ως εδώ, θα πάμε τώρα να ενισχύσουμε το ΚΚΕ και αυτό τον στεναχωρεί, τον πειράζει. Δικαιολογημένο είναι όταν χάνει ψηφοφόρους του. Και για αυτό μιλά άσχημα και απαξιωτικά για το ΚΚΕ, ενώ και θα έπρεπε να μιλήσει με τους δικούς του συνεργάτες, να μιλήσει με τον κόσμο τον δικό του, να πείσει τον κόσμο τον δικό του, γιατί θέλει να του δώσει μια ευκαιρία».

Τόνισε ότι ο λαός δεν πρέπει να δώσει καμία ευκαιρία σε αυτούς που κυβερνούν τώρα τη χώρα αλλά ούτε και σε αυτούς που την κυβέρνησαν προηγούμενες τετραετίες.

