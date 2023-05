Πόλο: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής για 11η σερί χρονιά

Αθλητικά

Την απόλυτη κυριαρχία του στο ελληνικό πόλο επιβεβαίωσε ο Ολυμπιακός, κατακτώντας για 11η συνεχόμενη φορά το πρωτάθλημα της Α1 ανδρών. Η ομάδα του Ιγκόρ Μιλάνοβιτς επικράτησε 11-7 της Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο "Πέτρος Καπαγέρωφ" του Πειραιά και με 3-0 νίκες στη σειρά των τελικών πανηγύρισε το 36ο πρωτάθλημα της ιστορίας της (από το 1928, όταν ιδρύθηκε η κολυμβητική ομοσπονδία).

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν τους "ερυθρόλευκους" και προηγήθηκαν πολύ νωρίς 2-0, με ισάριθμα γκολ του Παπασηφάκη από την περιφέρεια, ενώ έχασαν και δύο ευκαιρίες με παίκτη παραπάνω να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Την ίδια ώρα, όμως ο Ολυμπιακός έπαιζε σαν… υπνωτισμένος, ξεκίνησε με 0/3 στον παίκτη παραπάνω, δέχθηκε εύκολο γκολ από την περιφέρεια (με τον Κουρούβανη να σουτάρει χωρίς μπλοκ μπροστά του) και εν συνεχεία "έφαγε" και κόντρα, με τον Χαλυβόπουλο να κερδίζει πέναλτι και τον Καλογερόπουλο να διαμορφώνει το 0-4, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο.

Μετά από σχεδόν 9,5 λεπτά αγώνα, ο Γενηδουνιάς πέτυχε το πρώτο γκολ των γηπεδούχων και έδωσε το έναυσμα για την αντεπίθεση. Με την άμυνα να έχει ανεβάσει πολύ την έντασή της και σαφώς καλύτερες επιλογές στον παίκτη παραπάνω, ο Ολυμπιακός επέστρεψε εμφατικά και ισοφάρισε 4-4, με γκολ του Παπαναστασίου στην κόντρα. Στο φινάλε του ημιχρόνου, ο ΝΟΒ αξιοποίησε για πρώτη φορά μία κερδισμένη αποβολή (μετά από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες) και ο Γούντχεντ "έγραψε" το 4-5.

Οι "ερυθρόλευκοι" ισοφάρισαν με τον Βάμος και προσπέρασαν για πρώτη φορά στο σκορ (6-5) στα μισά της τρίτης περιόδου με τον Γκίλλα. Με την ψυχολογία να έχει αλλάξει άρδην και τον Μάνο Ζερδεβά να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση, ο Ολυμπιακός ξέφυγε 8-5 στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου και έφτασε πανηγυρικά στη νίκη και την κατάκτηση του τίτλου, και μάλιστα αήττητος. Η πειραϊκή ομάδα είχε φέτος μόνο μία ισοπαλία στην κανονική περίοδο (με τη Βουλιαγμένη στο Λαιμό στη Β΄ φάση), ενώ ολοκλήρωσε τα πλέι-οφ με επτά νίκες σε ισάριθμα ματς. Η προηγούμενη φορά που κατέκτησε το πρωτάθλημα χωρίς ήττα ήταν το 2020, όταν όμως δεν έγιναν πλέι-οφ. Η τελευταία αήττητη post-season των Πειραιωτών ήταν το 2018.

Για τις δύο ομάδες, η σεζόν δεν ολοκληρώνεται απόψε, καθώς εκκρεμεί μία αγωνιστική στο Champions League, την επόμενη εβδομάδα, και φυσικά το final-8 στο Βελιγράδι, όπου για πρώτη φορά θα δώσουν αμφότερες το "παρών".

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 4-1, 4-0, 3-2

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιγκόρ Μιλάνοβιτς): Ζερδεβάς, Δήμου 1, Βάμος 2, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Δερβίσης 1, Μπούσλιε, Μουρίκης 1, Γραμματικός, Παπαναστασίου 3, Δαμίγος, Γκίλλας 1, Λιαντζίρης

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος, Καστρινάκης, Καλογερόπουλος 2, Τρούλος, Νικολαΐδης, Παπασηφάκης 2, Γούντχεντ 1, Αλαφραγκής 1, Καπότσης, Κουρούβανης 1, Φάρμερ, Ανδρεάδης, Αλμύρας, Κωνσταντόπουλος

