Εκλογές - Ανδρουλάκης: “Όχι” σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ άσκησε δριμεία κριτική και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, απέρριψε κατηγορηματικά τη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για σχηματισμό κυβέρνησης ειδικού σκοπού με στόχο να διερευνηθούν οι υποκλοπές από Προανακριτική Επιτροπή . Παράλληλα άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε πως επιδιώκει να μονοπωλήσει την εξουσία .

Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας με όσα προτείνει επιβεβαιώνει ότι είναι χορηγός του κ. Μητσοτάκη.

«Ο κ. Τσίπρας έχει πει τρία διαφορετικά πράγματα: Κυβέρνηση με ψήφο ανοχής, μετά πρότεινε κυβέρνηση με τον Βαρουφάκη, τώρα λέει κάτι καινούργιο. Η θέση μου είναι, ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ την Κυριακή το βράδυ οδηγεί σε μια κυβέρνηση σταθερή», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας είναι όπλο για τον Μητσοτάκη. Όταν μιλά για κυβερνήσεις που δεν είναι σταθερές και βάζει μόνο ένα ζήτημα, τότε γίνεται χορηγός του κ. Μητσοτάκη».

Έφερε τρία παραδείγματα: Τις «Πρέσπες του Αιγαίου», τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στον φράχτη του Έβρου και το σύστημα πληρωμών «Δήμητρα» του κ. Βαρουφάκη, σημειώνοντας: «Δεν έμαθαν τίποτα από το 2015;»

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι για το συγκεκριμένο θέμα των υποκλοπών η θέση του είναι «να γίνει εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή χωρίς καταχρηστική χρήση του απορρήτου, και με 40 μάρτυρες αντί για τρεις που έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ. Το αποτέλεσμα της Εξεταστικής θα οδηγήσει σε Προανακριτική για όσους ευθύνονται». Υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν καταλογίζει ποινικές ευθύνες σε κανένα και πως αυτό είναι ευθύνη της Δικαιοσύνης στην οποία έχει εμπιστοσύνη. « Καμία ατιμωρησία για το θέμα των υποκλοπών», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Διευκρίνισε ότι δεν αποκλείει οποιαδήποτε κυβερνητική συνεργασία, αλλά μιλά με προγραμματικούς όρους και συγκλίσεις και με αξιόπιστα πρόσωπα κοινής αποδοχής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απάντησε με σκληρή γλώσσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για όσα ο πρωθυπουργός καταμαρτυρεί στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. « Ο κ. Μητσοτάκης θέλει αυτοδυναμία και ο ίδιος να έχει απόλυτη κυριαρχία . Το κράτος είμαι εγώ. Λουδοβίκιες συμπεριφορές δεν πρόκειται να δεχτώ, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά», ήταν η σκληρή απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τη φράση του για «λαϊκιστές με γραβάτα ή χωρίς γραβάτα» και υπογράμμισε πως το μείζον ζήτημα είναι η αξιοπιστία του καθενός.

