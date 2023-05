Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Ντεμιρτάς για νοθεία: Έτσι “κλάπηκαν” οι ψήφοι

Τι αναφέρει για νοθεία και αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος ο φυλακισμένος πολιτικός, κατηγορώντας το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο φυλακισμένος πρώην ηγέτης του HDP, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, σε αναρτήσεις του στα social media κάνει λόγο για κλοπές ψήφων, υποστηρίζοντας ότι εκατομμύρια ψήφοι καταμετρήθηκαν υπέρ του Ερντογάν, ως εξής:

«Για την εφορευτική επιτροπή, άτομα της κυβέρνησης εγγράφονται ως εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αν δεν υπάρχει παρατηρητής στην κάλπη κατά την καταμέτρηση μπορούν να «κανονίσουν» την κάλπη όπως θέλουν, δεν υπάρχει ένσταση για παρατυπία. Καταγράφεται στο σύστημα χωρίς ένσταση Το Ανατολού ξεκινά με ψηλά ποσοστά Ερντογάν δίνοντας την εντύπωση ότι κερδίζει ο Ερντογάν. Στην Αρχή δεν εισάγονται ψεύτικα δεδομένα, μετά η ροή δεδομένων επιβραδύνεται για λίγες ώρες, για να γίνει αντιληπτό αν η αντιπολίτευση έπιασε τη νοθεία. Αν η αντιπολίτευση δεν φέρει ένσταση, τότε τα πλαστά πρακτικά μπαίνουν στο σύστημα και ξεκινά ροή αποτελεσμάτων ξανά. Επικεφαλής της «επιχείρησης» είναι ο Σοϊλού. Ειδικά στις κάλπες της Μαύρης Θάλασσας και της Κεντρικής Ανατολίας αυτή η «επιχείρηση» γίνεται εδώ και χρόνια. Αν έκλεβαν 150 ψήφους από τις 20.000 κάλπες, θα ήταν συνολικά 3 εκατομμύρια ψήφοι και θα ήταν αρκετές για να αλλάξει το αποτέλεσμα.

«Για χρόνια ο Ερντογάν κερδίζει τις εκλογές με αυτόν τον τρόπο και το ΜΗΡ λαμβάνει 10%. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα κόλπα, αλλά δεν τα ξέρουμε», τόνισε.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο Αντιπρόεδρος του κόμματος HP, Μουχαρρέμ Ερκέκ, δήλωσε ότι υποβλήθηκε ένσταση «για δεδομένα που εισήχθησαν στο σύστημα και δεν ταιριάζουν με τα πρακτικά».

«Θα γίνουν διορθώσεις από τα επαρχιακά εκλογικά συμβούλια. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το παιχνίδι», σημειωσε.

Εν τω μεταξύ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε την Τουρκία να αντιμετωπίσει ανεπάρκειες στην εκλογική διαδικασία της, που εντοπίστηκαν από Ευρωπαίους παρατηρητές, ενόψει και του β' γύρου των προεδρικών εκλογών στις 28 Μαΐου.

«Επισημαίνουμε τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της Διεθνούς Αποστολής Παρατήρησης Εκλογών του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης και καλούμε τις τουρκικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα ελαττώματα που εντοπίσθηκαν. Η ΕΕ προσδίδει τη μέγιστη σημασία στην ανάγκη για διαφανείς, συμπεριληπτικές και αξιόπιστες εκλογές, σε συνθήκες ισονομίας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπορέλ

