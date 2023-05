Κοινωνία

Revenge porn: “Το ερωτικό βίντεο παίζει παντού, χρόνια μετά την καταγγελία μου” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει η 47χρονη, που έπεσε θύμα εκδικητικής πορνογραφίας, για το βίντεο με προσωπικές στιγμές που παρά την καταγγελία της, συνεχίζει επί χρόνια να κυκλοφορεί σε σελίδες του διαδικτύου.

«Το πρώτο συναίσθημα ήταν σοκ, δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί σε μένα κάτι τέτοιο. Δεύτερον, υπήρξαν αμφίδρομα συναισθήματα, περίπλοκα, τη μία είχα νεύρα, την άλλη είχα τάσεις φυγής, κρίσεις πανικού» αποκαλύπτει 47χρονη που έπεσε θύμα εκδικητικής πορνογραφίας το 2017.

Ωστόσο, όπως εξηγεί στην ΕΡΤ, ακόμα και σήμερα βλέπει σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου τα βίντεο με προσωπικές στιγμές που είχε με τον πρώην σύντροφό της.

«Μια ζωή θα εκμεταλλεύονται άλλοι αυτά τα βίντεο, μια ζωή θα τρέχουν στο ίντερνετ και μια ζωή εγώ θα είμαι μέσα στον θυμό και στην ταραχή», αναφέρει.

Η υπόθεση μεταφέρθηκε στα δικαστήρια μετά τη μήνυση της γυναίκας. Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης επανέλαβε την ποινή των 15 μηνών φυλάκισης, που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον 46χρονο πρώην σύντροφο. Σήμερα ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

«Το θέμα είναι ότι η ζημιά έχει γίνει. Από ‘κει και πέρα έχει αναπαραχθεί το βίντεο από άλλους και πλέον διακινείται στο διαδίκτυο, το βλέπει οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο», τόνισε ο Αστέριος Πλάτσκος, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν διακίνησε το βίντεο.

«Είχε πει πως θα το κρατήσει για να το έχει και να το βλέπει και μετά θα το διαγράψει. Φυσικά, δεν το διέγραψε ποτέ», πρόσθεσε η 47χρονη.

Το θύμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα προσφύγει και στα αστικά δικαστήρια για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στον Κορυδαλλό: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Τραυματίστηκαν παιδιά (εικόνες)

Δίκη για το Μάτι: “Αξιωματικοί της Πυροσβεστική ζητούσαν δυνάμεις, ήταν αγανακτισμένοι”

Χανιά: Κοριτσάκι παρασύρθηκε από το ΙΧ του πατέρα του - Δίνει “μάχη” στην ΜΕΘ