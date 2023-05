Κοινωνία

Φωτιά σε νεοκλασικό κτήριο της Αθήνας (εικόνες)

Νέα φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας. Εκκενώθηκαν διπλανά κτήρια, στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα από νέα φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη συμβολή των οδών Ακομινάτου και Φαβιέρου στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις με 15 άνδρες και πέντε οχήματα που ρίχτηκαν στην μάχη της κατάσβεσης προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά σε παρακείμενα κτίρια.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Φαβιέρου στην #Αθήνα.

Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 17, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν τα διπλανά οικήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 05:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

