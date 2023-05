Αθλητικά

Ίντερ – Μίλαν: Στον τελικό του Champions League οι “νεραντζούρι”

Η Ίντερ ζευγάρωσε τις νίκες της κόντρα στην Μίλαν και θα προσπαθήσει να επαναλάβει τον θρίαμβο 13 χρόνια μετά την κατάκτηση του τροπαίου κόντρα στη Μπάγερν.

Η Ίντερ έβαλε γερά τις βάσεις πριν από μία εβδομάδα στο πρώτο ντέρμπι «della Madonnina» με τη Μίλαν (2-0) στο «Τζουζέπε Μεάτσα» κι απόψε (ως τυπικά γηπεδούχος) απλά... τελείωσε τη δουλειά με τον Λαουτάρο Μαρτίνες (1-0) κι έγινε... με τη βούλα η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Champions League, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου στο «Κεμάλ Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης.

Δεκατρία χρόνια μετά τον θρίαμβο στον τελικό του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» επί της Μπάγερν Μονάχου (2-0), με τον Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο, οι «νερατζούρι» θα έχουν την ευκαιρία σε λιγότερο από ένα μήνα να προσθέσουν το 4ο βαρύτιμο τρόπαιο στη συλλογή τους, αυτή την φορά με τον Σιμόνε Ιντσάγκι να τους καθοδηγεί και περιμένοντας να μάθουν τον αντίπαλό τους, που θα βγει το βράδυ της Τετάρτης (17/05) μετά το δεύτερο μεγάλο ματς ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη ρεβάνς του «Σαν Σίρο», η Ίντερ έκανε ό,τι ακριβώς χρειαζόταν για να φτάσει στο στόχο της. Έδωσε χώρο στους αντιπάλους της, οργανώθηκε πολύ καλά στην άμυνά της και προσπάθησε με αντεπιθέσεις να σκοράρει για να κάνει ακόμη πιο απλά τα πράγματα. Το κατάφερε στο 74ο λεπτό με τον Λαουτάρο Μαρτίνες και πήρε πέρα για πέρα δίκαια το πρώτο «εισιτήριο» για τον καταληκτικό αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης του κόσμου σε επίπεδο συλλόγων.

Οι πρωταθλητές της Serie A για τη σεζόν 2021/2022 με το 0-2 στην... πλάτη τους, τα έπαιξαν όλα για όλα. Μπήκαν δυνατά στο ματς, είχαν δύο πολύ μεγάλες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο για να προηγηθούν, με τους Ντίαζ και Λεάο, δεν τα κατάφεραν και στο φινάλε... αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση με δεύτερη ήττα από τη... «συμπολίτισσα».

