Χανιά - Παράσυρση παιδιού: “Μάχη” ζωής δίνει στην ΜΕΘ

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με οδηγό τον πατέρα του.

Σε πολύ βαριά κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο νοσοκομείο Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 2,5 ετών κοριτσάκι που την Τρίτη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με οδηγό τον πατέρα του στην Κίσσαμο Χανίων.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται πολύ σοβαρή από τους γιατρούς του νοσοκομείου, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στυλιανός Κτενιαδάκης,

Όλα έγιναν στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στην Κίσσαμο όταν ο 48χρονος πατέρας του μπήκε στο αγροτικό αυτοκίνητό για να φύγει. Ωστόσο, το παιδί ξέφυγε της προσοχής των γονιών του και το κακό δεν άργησε να γίνει.

Οι γονείς μετέφεραν το βαριά τραυματισμένο παιδί στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Το μεσημέρι της Τρίτης αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Πλέον το παιδί βρίσκεται διασωληνωμένο, ενώ κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πως το παιδί κατέληξε κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου.

Σημειώνεται πως η μητέρα του είναι έγκυος.

Σε βάρος του πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια. Για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί προανάκριση το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

