“The 2Night Show” - Γιάννης Βασιλώττος: Με φλερτάρουν περισσότερο οι άντρες, γιατί είναι... (βίντεο)

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, με το «ανήσυχο» καλλιτεχνικό πνεύμα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου...

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show», το βράδυ της Τρίτης, τον Γιάννη Βασιλώττο. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, με το «ανήσυχο» καλλιτεχνικό πνεύμα, μίλησε για όλες τις «αγάπες» της ζωής του, την τηλεόραση, το θέατρο και τη μουσική.

Επίσης, περιέγραψε το δέσιμο που έχει μέχρι σήμερα με τον «πατέρα» του από τις «Άγριες Μέλισσες», τη «μαγεία» που ζει, παίζοντας σε σειρές εποχής, όπως ο «Παράδεισος των Κυριών», και εξομολογήθηκε ποια προσωπική ιστορία «κρύβεται» πίσω από το θεατρικό του έργο «Αδέσποτα».

«Το έργο που έγραψα στην καραντίνα το εμπνεύστηκα από τον αδελφό της μητέρας μου που έχει πρόβλημα στην όραση από μικρό παιδί αλλά έχει απίστευτο χιούμορ. Το έγραψα μαζί με τον κολλητό μου και έχει τίτλο “Αδέσποτα”. Αφορά δύο τυφλά αδέρφια που μένουν σε ίδρυμα», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Περνάμε πολύ όμορφα στα γυρίσματα και μου αρέσει που είναι εποχής ξανά. Στο σήριαλ είμαστε σαν οικογένεια, δεν φανταζόμουν ότι θα ταιριάξω τόσο πολύ. Με τον Μιχάλη Πανάδη θέλουμε να κάνουμε παράσταση μαζί. Είναι δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο να δεθείς αμέσως με άνθρωπο που δεν γνωρίζεις. Χαίρομαι που οι συνεργάτες μου από τις “Άγριες Μέλισσες” μέχρι τώρα είναι καλά παιδιά. Έχουμε κάνει μια ωραία ομάδα. Η σειρά θα συνεχιστεί και του χρόνου. Φαινόταν και από το budget. Ήταν πολύ υψηλό για να μην συνεχιστεί και δεύτερη χρονιά» ανέφερε για τον «Παράδεισο των Κυριών».

Ο Γιάννης Βασιλώττος παραδέχθηκε αρχικά πως «νομίζω ότι με φλερτάρουν περισσότερο οι άντρες. Οι άντρες γιατί είναι πιο άνετοι στο φλερτ».

Στο ερώτημα εάν θα επέλεγε μια παραλία γυμνιστών ή κανονική, ο ηθοποιός αποκρίθηκε ως εξής. «Εξαρτάται με ποιον είμαι! Αν πάμε μαζί θα πάμε σε… κάποιο βουνό, να έχει κρύο, να ντυθούμε καλά! Ο γυμνισμός είναι ωραίο πράγμα. Τώρα το να κολυμπάς όπως σε γέννησε η μάνα σου είναι φοβερό πράγμα. Αλλά, εντάξει, ένας άνθρωπος τώρα στη θέση μου και στη θέση σου και σε μια θέση που σε αναγνωρίζουν στον δρόμο είναι λίγο περίεργο. Σκέψου να πας σε μια παραλία γυμνιστών και να έρθει μια κυρία που σε ξέρει από την τηλεόραση και σου λέει να βγάλετε μαζί μια φωτογραφία».

«Λοιπόν, σου λένε ότι θα είναι ίσως μία από τις ωραιότερες σκηνές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ερωτική σκηνή με τον Αργύρη Πανταζάρα ή την Ευαγγελία Συριοπούλου;» ρώτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιάννης Βασιλώττος απάντησε: «Δεν μπορώ να τους πάρω και τους δυο μαζί; Πως θα είναι ωραίο τότε; Εντάξει, ρε φίλε, με την Ευαγγελία! Λόγω ερωτικών προτιμήσεων θα πω την Ευαγγελία».

«Προτιμώ σεξ στο σπίτι. Έχει συμβεί και το αντίθετο (σ.σ. σε εξωτερικό χώρο) αλλά αυτό αν μπορώ να επιλέξω. Έχω συνευρεθεί ερωτικά σε παραλία απλώς δεν ήταν σε στεριά. Μέσα στη θάλασσα, σε στρώμα. Είχα πάει σε μια μεγάλη επιχείρηση που πουλάει παιχνίδια και τέτοια και είχα πάρει ένα στρώμα κάμπινγκ το οποίο είναι για την στεριά απλώς, αν το φουσκώσεις, επιπλέει. Ήταν πολύ σταθερό» τόνισε, ακόμα, ο Γιάννης Βασιλώττος στη εκπομπή του στον ΑΝΤ1.

Ο Γιάννης Βασιλώττος ανακοίνωσε ότι σύντομα θα τον συναντάμε στη δική του «Λούπα», τη μουσική γωνιά που δημιούργησε με πολύ μεράκι, τραγούδι και ρακόμελα.

