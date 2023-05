Κοινωνία

Μενίδι - Ξυλοδαρμός 16χρονου: Το βίντεο ντοκουμέντο και το ξέσπαμα της μητέρας του στον ΑΝΤ1

Σοκ από τον ομαδικό ξυλοδαρμό μαθητή. Φοβάται να βγει από το σπίτι του, λέει η μητέρα του.

Ανησυχητικές και ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά βίας με θύτες ή θύματα ανήλικους, με μικρά παιδιά πριν ακόμη τελειώσουν το σχολείο, να γίνονται πρωταγωνιστές σε βίαιους ξυλοδαρμούς, εκβιασμούς, απειλές, ακόμη και βιασμούς.

Τελευταίο περιστατικό ο άγριος ξυλοδαρμός ενός 16χρονου από συνομηλίκους του στο Μενίδι. Ο ανήλικος βρέθηκε στην περιοχή για να συναντήσει ένα φίλο του, όμως μια ομάδα νεαρών τον στρίμωξε σε ένα στενό και τον λήστεψαν.

Το παιδί δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ενώ οι ανήλικοι ανήρτησαν το βίντεο που απεικονίζεται ο ξυλοδαρμός στο διαδίκτυο.

Το θύμα μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", περιέγραψε το επεισόδιο λέγοντας αρχικά ότι έχει στο πλευρό του τους φίλους του να τον στηρίζουν.

Όπως είπε, ο 16χρονος οι "νταήδες" του ζήτησαν να γονατίσει και να τους δώσει το μπουφάν του και όσα χρήματα είχε πάνω του και στη συνέχεια τον χτύπησαν στο πρόσωπο και το σώμα.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, μίλησε και η μητέρα του, η οποία φανερά ταραγμένη δήλωσε: Το παιδί μου δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, φοβάται. Ο γιος μου είναι το πιο εξαίρετο παιδί, το πιο ήσυχο, δεν έχει χτυπήσε ποτέ κανέναν.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα, οι αστυνομικοί έστειλαν το παιδί της με ταξί στο σπίτι, αντί να το πάνε στο νοσοκομείο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, τόνισε το Μενίδι είναι μία παραβατική περιοχή και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει λύση.

