Μεξικό: Διαδοχικές δολοφονίες τουριστών

Οι τελευταίες δολοφονίες έγιναν σε περιοχές που μέχρι τώρα οι δείκτες εγκληματικότητας ήταν χαμηλοί καθώς αποτελούν τουριστικούς προορισμούς.

Καναδός τουρίστας δολοφονήθηκε στην πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι τοπικές αρχές, την επομένη του θανάτου ακόμη ενός αλλοδαπού επισκέπτη στην περιοχή, που αποτελεί δημοφιλή προορισμό.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Οαχάκα, ο υπήκοος Καναδά δολοφονήθηκε στην Πουέρτο Εσκονδίδο, ήσυχη παραθαλάσσια πόλη, όπου συχνάζουν λάτρεις του σέρφινγκ. Διενεργείται έρευνα για την υπόθεση, πρόσθεσαν χωρίς να διευκρινίσουν ποιο ήταν το κίνητρο.

Μια ημέρα νωρίτερα, εισαγγελείς της πολιτείας ανέφεραν πως ο Μπενχαμίν Γαμόντ, υπήκοος Αργεντινής, 21 ετών, που υπέστη επίθεση με ματσέτα τη 12η Μαΐου στην κοντινή παραθαλάσσια περιοχή Τσακάουα, υπέκυψε στα τραύματά του αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πολιτειακούς εισαγγελικούς λειτουργούς, ο άνδρας που φέρεται να διέπραξε την επίθεση εναντίον του νεαρού, καθώς και ακόμη δύο τουριστών από την Αργεντινή, που επέζησαν, έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Συγγενής του Μπενχαμίν Γαμόντ ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης πως ο νεαρός πέθανε «ηρωικά» έπειτα από πάλη.

Στην Οαχάκα και τις ακτές της οι δείκτες εγκληματικότητας είναι αισθητά χαμηλότεροι σε σύγκριση με άλλες περιοχές του Μεξικού. Νωρίτερα φέτος, δυο Αμερικανοί που επισκέπτονταν βόρεια πολιτεία του Μεξικού δολοφονήθηκαν από συμμορία.

