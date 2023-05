Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Το... haul στο TikTok για το gov.gr

Ενα βίντεο «haul» για το gov.gr έκανε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω ένα haul (haul δεν το λένε;) θα κάνω gov.gr haul, να σας δείξω ορισμένες από τις ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες μπορούμε να προσφέρουμε» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

O κ. Μητσοτάκης αναφέρει, μεταξύ άλλων, απολυτήρια λυκείου, πτυχία και SMS αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών. Επίσης αναφέρεται στη MyHealth app, και ζητά από τους πολίτες να προτείνουν ιδέες για ποια άλλη ψηφιακή υπηρεσία θέλουν να προσθέσει η κυβέρνηση την επόμενη τετραετία, εφόσον ο λαός την εμπιστευτεί και πάλι στις εκλογές.

Tο βίντεο κλείνει με ένα σαρδάμ