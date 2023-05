Παράξενα

Ηράκλειο: Παιδί το έσκασε από το σπίτι του και περιπλανιόταν στους δρόμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση της μητέρας του ανήλικου, ο οποίος βρέθηκε να περιπλανιέται στον δρόμο.

Ένα αγοράκι μόλις 6 ετών εντοπίστηκε στο κέντρο του Ηρακλείου να κυκλοφορεί μόνο του κινητοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες όταν περαστικοί είδαν το παιδί να περπατάει μόνο του στο δρόμο. Άμεσα το πλησίασαν και προσπάθησαν να μάθουν πού είναι οι γονείς του ενώ ειδοποιήθηκε και η αστυνομία.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν πως το παιδί είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς να γίνει αντιληπτό από τη μητέρα του.

Όταν το επέστρεψαν στο σπίτι βρήκαν την 39χρονη μητέρα του να μην γνωρίζει ότι το παιδί της είχε φύγει. Η ίδια συνελήφθη από τις αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο με τον εισαγγελέα να αποφασίζει να αφεθεί ελεύθερη.

Πηγή: cretapost

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι - Τροχαίο: Ανήλικος έκλεψε μηχανή και λίγο αργότερα σκοτώθηκε

Γιος Φρέντι Μπελέρη στον ΑΝΤ1: Ο πατέρας μου είναι ψυχολογικό ράκος

Φωτιά σε σπίτι στο Αιγάλεω: Νεκρή μία γυναίκα και ο σκύλος της (εικόνες)