Νικολά Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας

Η ποινή που επιβλήθηκε στον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας και αυτή που θα εκτίσει.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί καταδικάσθηκε σήμερα στο Παρίσι σε δεύτερο βαθμό σε φυλάκιση τριών ετών, το ένα από τα οποία χωρίς αναστολή, για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, μια κύρωση που είναι πρωτοφανής για έναν πρώην πρόεδρο της χώρας.

Ο ιστορικός δικηγόρος του Σαρκοζί, ο Τιερί Ερζόγκ, και ο πρώην υψηλόβαθμος δικαστής Ζιλμπέρ Αζιμπέρ, καταδικάσθηκαν στις ίδιες ποινές.

Το Εφετείο στέρησε επίσης από τον Σαρκοζί τα πολιτικά δικαιώματά του για τρία χρόνια, πράγμα που του απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί. Επέβαλε επίσης στον Ερζόγκ απαγόρευση να δικηγορεί για τρία χρόνια.

Σύμφωνα πάντως με την απόφαση του Εφετείου, ο Σαρκοζί θα μπορέσει να εκτίσει το ένα έτος της ποινής, που του επιβλήθηκε χωρίς αναστολή, φορώντας ηλεκτρονικό βραχιόλι και χωρίς να μπει στη φυλακή.

