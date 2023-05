Πολιτική

Εκλογές: Ο Σαββόπουλος, η αυτοδυναμία της ΝΔ και η αντίδραση της Ακρίτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δήλωσε ότι ελπίζει σε αυτοδυναμία της ΝΔ. Η καυστική απάντηση της Έλενας Ακρίτα.

Tην καυστική αντίδραση της Έλενας Ακρίτα, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι ελπίζει σε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε για τις εκλογές. Η υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη δήλωση Σαββόπουλου, σχολίασε: «λυπάμαι που δεν έχω ακόμα τον δίσκο να τού τον επιστρέψω».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, προηγουμένως και κατά την διάρκεια συνέντευξής του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, τόνισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου έχει πάρει τις αποφάσεις του. «Ελπίζω σε μια αυτοδυναμία της ΝΔ. Σέβομαι και τα άλλα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και τους ηγέτες τους. Όλα αυτά τα κόμματα είναι δυνάμεις της πατρίδας και του έθνους. Απλώς παρατηρώ ότι αυτά τα κόμματα της υποτιθέμενης προοδευτικής συνεργασίας διατηρούν ένα παλιό είδος φοιτητικής ξεγνοιασιάς και μια υπερβολική και αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μας χρειάζεται μια ωριμότητα. Κάποιος πρέπει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω κάποιον καλύτερο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτό»..

Η απάντηση Ακρίτα

Μετά τις παραπάνω δηλώσεις, δεν άργησε να έρθει η αντίδραση της Έλενας Ακρίτα, μέσω ανάρτησής της στο Facebook, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος, ως εξής:

«Η υστεροφημία του ανήκει στον ίδιο. Η αξιολόγηση της ανήκει σε εμάς. Στη γενιά που τον πίστεψε και τον τραγούδησε. Λυπάμαι που δεν έχω ακόμα τον δίσκο να τού τον επιστρέψω» και αναφέρθηκε σε μια συνάντηση που είχε στο παρελθόν με τον μουσικό.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

Όταν ήμουν μικρή, είχα πάει με τη μητέρα μου στο θρυλικό βιβλιοπωλείο ΙΚΑΡΟΣ του σπουδαίου ποιητή και λόγιου Νίκου Καρύδη. Εκεί συνάντησα το ίνδαλμά μου το Διονύση Σαββόπουλο.

Ο «Νιόνιος» με την Σύλβα βρίσκονταν την ίδια περίοδο της χούντας, κρατούμενοι στην Ασφάλεια της οδού Μπουμπουλίνας για την αντιστασιακή τους δράση. Έφαγε πολύ ξύλο τότε ο Σαββόπουλος.

Χαρούμενη που τον γνώρισα επιτέλους από κοντά, αγόρασα τον δίσκο «Το φορτηγό» (πουλούσε και δίσκους ο ΙΚΑΡΟΣ) και τού τον έδωσα να μού τον υπογράψει. Μού έκανε αυτή την όμορφη αφιέρωση:

«Στη Συννεφούλα ή Έλενα

Διονύσης Σαββόπουλος».

Η υστεροφημία του ανήκει στον ίδιο. Η αξιολόγηση της ανήκει σε εμάς. Στη γενιά που τον πίστεψε και τον τραγούδησε.

Λυπάμαι που δεν έχω ακόμα τον δίσκο να τού τον επιστρέψω.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι - Τροχαίο: Ανήλικος έκλεψε μηχανή και λίγο αργότερα σκοτώθηκε

Γιος Φρέντι Μπελέρη στον ΑΝΤ1: Ο πατέρας μου είναι ψυχολογικό ράκος

Γιάννης Βογιατζής: Θρίλερ με την κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη