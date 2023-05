Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Την έδειρε και την απείλησε ότι θα την σκοτώσει γιατί μάλωσε την κόρη τους

«Έχω αδυναμία στην κόρη μου», δικαιολογήθηκε ο νταής σύζυγος. Την Αστυνομία ειδοποίησαν τα δυο αγόρια της οικογένειας. «18 χρόνια ανέχομαι τη συμπεριφορά του», λέει η σύζυγος.

Επιτέθηκε στη σύζυγό του επειδή έχει… αδυναμία στην οκτάχρονη κόρη τους και εκνευρίστηκε όταν την άκουσε να την μαλώνει, υποστήριξε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας 51χρονος που καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκισης, με τριετή αναστολή, επειδή ξυλοκόπησε και απείλησε πως θα σκοτώσει την μητέρα των παιδιών του.

Το αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, μέσα στο διαμέρισμα που ζει το ζευγάρι με τα τρία του παιδιά. Μάλιστα, οι δύο γιοι, ηλικίας 17 και 13 ετών, ήταν εκείνοι που μπήκαν μπροστά για να προστατεύσουν τη μητέρα τους όταν είδαν τον 48χρονο να βγαίνει από το υπνοδωμάτιο σε κατάσταση «αμόκ», να ορμάει επάνω της και να «τυλίγει» τα δάχτυλά του σφιχτά στον λαιμό της.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο «νταής» σύζυγος εκδηλώνει βίαια συμπεριφορά απέναντι στην 40χρονη, όμως η απόφαση των δύο παιδιών να ειδοποιήσουν την αστυνομία, τον έφερε αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη και έκατσε στο «σκαμνί» με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

«Μου έδωσε μπουνιά, με έσφιγγε από τον λαιμό και έλεγε ότι θα με σκοτώσει»

Περιγράφοντας όσα έγιναν το απόγευμα της 10ης Μαΐου, η 40χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο πως γύρισε κουρασμένη από την εργασία της και ζήτησε από τα τρία της παιδιά να βοηθήσουν με τις δουλειές του σπιτιού και να συμμαζέψουν τα πράγματά τους, όταν ο σύζυγός της βγήκε από το δωμάτιο και της επιτέθηκε.

«Μοίρασα τις δουλειές και ζήτησα από τα παιδιά να τακτοποιήσουν τα πράγματά τους. Ο κύριος ξύπνησε και έβαλε τις φωνές, βγήκε από το υπνοδωμάτιο και με χτύπησε με μπουνιά δυνατά στο πρόσωπο, κάτω από το αυτί. Δεν είχα αντιληφθεί ότι κοιμόταν», ανέφερε η γυναίκα και πρόσθεσε: «Οι δύο γιοί μας μπήκαν μπροστά για να τον σταματήσουν και τότε εκείνος με έπιασε σφιχτά από τον λαιμό και δε σταματούσε να με σφίγγει».

Σε κατάσταση σοκ η γυναίκα ήταν ανίκανη να απωθήσει τον σύζυγό της, όμως τα δύο μεγαλύτερα παιδιά, βλέποντας τον πατέρα τους να μη σταματάει να της επιτίθεται, αποφάσισαν να καλέσουν στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης και να ζητήσουν βοήθεια. «Έλεγε στα παιδιά: “δε φοβάμαι, θα τη σκοτώσω και δεν με νοιάζει αν μπω φυλακή”. Φοβήθηκα πολύ για τη ζωή μου, με έσφιγγε πολύ δυνατά από τον λαιμό και έλεγε συνεχώς πως θα με σκοτώσει», περιέγραψε το θύμα, δείχνοντας στο δικαστήριο φωτογραφίες από τα σημάδια που μαρτυρούσαν τον ξυλοδαρμό της.

Η γυναίκα με καταγωγή από την Αλβανία, εξήγησε στο δικαστήριο πως 18 χρόνια που είναι παντρεμένη και ζει στην Ελλάδα με τον σύζυγό της, ανέχεται την βίαιη συμπεριφορά του επειδή, μέχρι πρόσφατα, δεν γνώριζε τους νόμους και τα δικαιώματά της και φοβόταν να ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές.

Στην απολογία του ο 51χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι εκνευρίστηκε όταν η σύζυγός του μάλωσε την κόρη τους, επειδή της έχει ιδιαίτερη αδυναμία, σύμφωνα με το protothema.gr.

«Το παιδί έπαιζε στο δωμάτιό του και εκείνη ξεκίνησε να της φωνάζει και να της λέει να κάνει δουλειές στο σπίτι. Άκουσα τις φωνές και σηκώθηκα επειδή έχω αδυναμία στην μικρή. Την ρώτησα γιατί μιλάει έτσι, όμως δεν την άρπαξα ποτέ από τον λαιμό», υποστήριξε, χωρίς να πείσει το δικαστήριο.

