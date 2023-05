Πολιτισμός

Χατζηγιάννης: Ο διορισμός συμβούλου, οι αντιδράσεις και η απάντηση (βίντεο)

Σάλος από δημοσιεύματα που εμπλέκουν το όνομα του Μιχάλη Χατζηγιάννη σε διορισμό συμβούλου που βαρύνεται με ποινική καταδίκη για απάτη. Η εππίσημη απάντηση του υφ. Πολιτισμού.

Σάλος έχει προκληθεί στην Κύπρο μετά από δημοσιεύματα που εμπλέκουν το όνομα του υφυπουργού Πολιτισμού Μιχάλη Χατζηγιάννη σε διορισμό συμβούλου που βαρύνεται με ποινική καταδίκη για απάτη.

Σύμφωνα με το dialogos.com.cy, πρόκειται για μια 42χρονη γυναίκα η οποία καταδικάστηκε πρόσφατα σε φυλάκιση με αναστολή για υπόθεση κυκλοφορίας πλαστών εισιτηρίων εισόδου σε συναυλία.

Η 42χρονη γυναίκα είναι σύμβουλος του υφυπουργού Πολιτισμού, Μιχάλη Χατζηγιάννη, για θέματα Τύπου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύμβουλος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πληροί το κριτήριο του λευκού ποινικού μητρώου, αφού το μητρώο της έχει αποκατασταθεί ένεκα παρέλευσης του χρόνου που προβλέπει ο Περί Αποκατάστασης Καταδικασθέντων Νόμος.

Το κυπριακό μέσο χαρακτηρίζει τον διορισμό προκλητικό δεδομένου ότι σχετίζεται με τον Πολιτισμό και ειδικότερα το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Η σύμβουλος, η οποία ήταν τηλεπαρουσιάστρια σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό στο παρελθόν, βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά από καταγγελία συνεταίρου της για κυκλοφορία πλαστών εισιτηρίων συναυλίας που ανέλαβαν να συνδιοργανώσουν το 2010 στη Λάρνακα.

Ουδέποτε υπήρξε τέτοια συμβατική σχέση

Απαντώντας στα δημοσίευματα, το Υφυπουργείο Πολιτισμού πήρε θέση και θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι: «Τα σημερινά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρονται σε σύμβαση μερικής απασχόλησης με συγκεκριμένη Σύμβουλο διαχείρισης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης μεταξύ του Υφυπουργείου και της ιδίας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια συμβατική σχέση, ούτε και διενεργήθηκε οποιαδήποτε πληρωμή προς το εν λόγω άτομο»

