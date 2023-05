Υγεία - Περιβάλλον

Σέριφος: Ο γιατρός του νησιού ανακάλεσε την παραίτησή του

Ο γιατρός που έγινε γνωστός ως «ο γιατρός της Σερίφου» ανακάλεσε την παραίτησή του.

Ο Θανάσης Κοντάρης, ο γιατρός έγινε γνωστός ως «ο γιατρός της Σερίφου» ανακάλεσε προχθές την παραίτησή του και επιστρέφει στη θέση του γενικού/οικογενειακού ιατρού επιμελητή Α΄ του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΠΙ) Σερίφου.

Μετά την δημοσίευση του υπομνήματος της αίτησης παραίτησης που είχε στείλει στον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, στη σελίδα του στο Facebook τον Απρίλιο, ο κ. Κοντάρης έφτασε να δέχεται απειλές για την οικογένειά του, με αποτέλεσμα να κλείσει το προφίλ του. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που αποφάσισε να παραμείνει στη θέση του.

Τα νέα της παραίτησης του έκαναν μεγάλη αίσθηση γιατί ο κ. Κοντάρης ήταν ένα success story του brain gain. Το 2018, επέλεξε να αφήσει την Σουηδία, όπου εργαζόταν ως γενικός ιατρός, για να επιστρέψει στην Ελλάδα, και μάλιστα όχι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Πάτρα. Η επιθυμία του ήταν να μετακομίσει στη Σέριφο.

Στο νησί είχε κάνει το αγροτικό του το 2008. Εκεί γνώρισε την μετέπειτα σύζυγό του, ο πατέρας της οποίας έχει καταγωγή από τη Σέριφο, όπου εκείνη περνούσε τα καλοκαίρια της.

Ο κ. Κοντάρης ήξερε πως στη Σέριφο υπήρχε ένα ιατρείο το οποίο θα μπορούσε να οργανώσει. Ανέλαβε το ιατρείο, ως ο πρώτος επιμελητής του – «ήταν μόνο αγροτικοί μέχρι τότε», δηλώνει στην «Κ» – τον Αύγουστο του 2018. Σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, υπέβαλε την αίτηση παραίτησής του.

«Το σκεφτόμουν εδώ και πάρα πολύ καιρό», σημειώνει, αλλά το αποφάσισε όταν συνειδητοποίησε ότι δεν θέλει να ξαναζήσει ό,τι βίωσε το περσινό καλοκαίρι σε ένα νησί που δεν έχει τις υποδομές να υποστηρίξει τόσους τουρίστες.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι αναγκαζόμουν να εργάζομαι εξαντλημένος τους θερινούς μήνες», αναφέρει. «Τα τελευταία χρόνια», συμπληρώνει, «υπάρχει αύξηση γύρω στα 35-40% του τουρισμού στην Σέριφο, αυτό συνεπάγεται αύξηση ζήτησης των υπηρεσιών υγείας χωρίς αντίστοιχη αύξηση προσωπικού».

