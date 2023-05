Πολιτική

Εκλογές 2023: Συνεχής ενημέρωση με τη “σφραγίδα” του ΑΝΤ1

Από τις 5:30 το πρωί της 21ης Μαΐου έως και το βράδυ το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα καταγράφει και μεταδίδει την εξέλιξη της εκλογικής μάχης.

Ο ΑΝΤ1, με το ισχυρό δημοσιογραφικό και τεχνικό του δυναμικό, θα είναι κοντά στους πολίτες στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου, για να καταγράψει άμεσα, έγκυρα και αξιόπιστα την εκλογική αναμέτρηση.

Την Κυριακή 21 Μαΐου, οι αναλυτές, οι ρεπόρτερ και οι τεχνικοί του ΑΝΤ1, σε όλη την Ελλάδα, θα καταγράφουν από νωρίς το πρωί και θα μεταδίδουν, λεπτό προς λεπτό, όλες τις εξελίξεις της εκλογικής μάχης, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα του ΑΝΤ1NEWS.

Ζωντανές συνδέσεις με τα στρατηγεία και τα κέντρα αποφάσεων των κομμάτων, αποκλειστικά ρεπορτάζ, έγκυρες πολιτικές αναλύσεις, τεχνολογικά ευρήματα και τρισδιάστατες απεικονίσεις, με στόχο την αντικειμενική και σφαιρική πληροφόρηση των πολιτών.

Ο εκλογικός μαραθώνιος ξεκινά στις 05:30 με το «Στούντιο με Θέα». Η Φαίη Μαυραγάνη, μαζί με την ομάδα της, θα μεταφέρει μέσα από ζωντανές συνδέσεις τον παλμό των εκλογών, δίνοντας παράλληλα χρηστικές πληροφορίες. Ρεπορτάζ, αναλύσεις και ζωντανές συνδέσεις από τα εκλογικά κέντρα όλης της Ελλάδας, τόσο των αστικών κέντρων όσο και των νησιών.

Στις 10:00, τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει το «Καλημέρα Ελλάδα». Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Μαρία Αναστασοπούλου θα συνδεθούν ζωντανά με τα εκλογικά τμήματα, στα οποία ψηφίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων, καθώς και με όλη την επικράτεια για να μεταδώσουν τον εκλογικό παλμό. Ταυτόχρονα, θα δίνουν απαντήσεις σε τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Πολιτικοί αναλυτές, δημοσιογράφοι και πρόσωπα της επικαιρότητας θα σχολιάζουν όλα όσα συμβαίνουν την ημέρα της κάλπης.

Στις 13:00, η Μαρία Σαράφογλου θα παρουσιάσει όλες τις εξελίξεις της πολιτικής ειδησεογραφίας.

Στις 18:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα μας οδηγήσει στην τελική ευθεία προς τα αποτελέσματα της κάλπης, ενώ στις 19:00, ο πρόεδρος της MARC, Θωμάς Γεράκης, θα ανακοινώσει το πανελλαδικό exit poll και την πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς, ο Νίκος Χατζηνικολάου, έχοντας μαζί του τη Ρίτσα Μπιζόγλη, τη Μαρία Σαράφογλου, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τη Φαίη Μαυραγάνη, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, παρουσιάζοντας έγκαιρα τα αποτελέσματα της κάλπης, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών της πολιτικής αναμέτρησης και τις αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου, ενώ μέσα από συνεχή ρεπορτάζ θα φέρνει στο προσκήνιο τις κινήσεις και τις αποφάσεις των κομμάτων, για την επόμενη ημέρα. Μαζί του στο στούντιο του ΑΝΤ1, θα είναι δημοσιογράφοι, αναλυτές, κορυφαία στελέχη των κομμάτων, εκπρόσωποι της κοινωνίας, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα του ΑΝΤ1.

