“Το Πρωινό” - Παναγιωτακοπούλου: Ο γάμος με τον Πηλαδάκη και οι σχέσεις με τα παιδιά του (βίντεο)

Η ηθοποιός και μοντέλος σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Το Πρωινό” βρέθηκε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και μίλησε για όλους και για όλα στον Γιώργο Λιάγκα.

Η ηθοποιός και μοντέλο, μίλησε Γιώργο Λιάγκα για τον γάμο της με το Κώστα Πηλαδάκη που θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι και αποκάλυψε ποιες θα είναι οι κουμπάρες στο μυστήριο.

Παράλληλα, μίλησε για τις σχέσεις που έχει με τα παιδιά του συντρόφου της και απάντησε στο ενδεχόμενο να αποκτήσει δικό της παιδί.

«Θα παντρευτώ το καλοκαίρι. Δεν έχουμε βρει ημερομηνία. Δεν ξέρω ακόμα πότε θα γίνει ο γάμος και σου μιλάω ειλικρινά γιατί προέκυψε το θέατρο με τις πρόβες και τα σεμινάρια, έχει και ο Κώστας συνέχεια δουλειά, δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία. Δεν θέλω κάποια τρομερή προετοιμασία. Σκεφτόμαστε τη Μύκονο. Εμείς θέλουμε να γίνει ένα τεράστιο πάρτι, να γουστάρουν οι δικοί μας άνθρωποι. Δεν θα καλέσουμε πολύ κόσμο. Δεν έχω φτιάξει λίστα γάμου. Θα το πω στους καλεσμένους ένα μήνα πριν, δεν χρειάζεται νωρίτερα.

Οι αγαπημένοι μας θα έρθουν. Κουμπάρα θα είναι η Λεάννα Μάρκογλου και η κολλητή μου που είμαστε από το γυμνάσιο φίλες, η Κλαρίτσα μου. Έχει γίνει πρόταση γάμου κανονικά. Είμαστε τρία χρόνια μαζί. Με τον Κώστα δεν τσακωνόμαστε. Γνωριστήκαμε σε ένα επαγγελματικό ραντεβού και μετά έτυχε μέσω παρέας και ξαναβγήκαμε δύο –τρεις φορές και πολύ μετά προέκυψε το ερωτικό. Δεν με φλέρταρε στην αρχή ο Κώστας, ήταν πολύ κύριος», είπε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

«Δεν ήμουν ποτέ το άτομο που σκεφτόταν τα παιδάκια. Ίσα ίσα το σκεφτόμουν ότι “δεν ξέρω αν θελήσω παιδιά”. Τα αγαπούσα τα παιδιά, αρκεί να μην ήταν δική μου ευθηνή. Είμαι πολύ καλή με τα παιδιά και πραγματικά τα αγαπάω, απλά δεν θα ήθελα γιατί το θεωρώ πολύ μεγάλη ευθηνή. Δεν ξέρω μελλοντικά αν θα γίνει, αλλά σε πρώτη φάση έχω προτεραιότητα τη δουλειά αυτή τη στιγμή. Με τα παιδιά του Κώστα η σχέση μας είναι πάρα πολύ καλή, φιλική. Κάνουμε και διακοπές μαζί. Είναι πολύ καλά παιδιά», σημείωσε.

