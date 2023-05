Αθλητικά

Ρώμη: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά

Μεταμεσονύκτια πρόκριση για τον Έλληνα πρωταθλητή, αφού ο αγώνας του ξεκίνησε μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα, λόγω καθυστερήσεων στο πρόγραμμα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε τα... ξημερώματα στον προημιτελικό του διεθνούς τουρνουά, που φιλοξενείται στην Ρώμη, επικρατώντας με 7-5, 7-5 του «οικοδεσπότη», Λορέντζο Μουζέτι.

Η αναμέτρηση του Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, με τον Ιταλό τενίστα (Νο 19 στον κόσμο), ολοκληρώθηκε στις 02:43 ώρα Ελλάδας, καθώς λόγω καθυστέρησης λήξης των προηγούμενων αναμετρήσεων, άρχισε σχεδόν μία ώρα μετά τα μεσάνυκτα.

Η βασική αιτία καθυστέρησης του αγώνα, ήταν η συνάντηση της Ουκρανής, Ανχελίνα Καλινίνινα (Νο 47 στον κόσμο) με την Βραζιλιάνα, Μπεατρίζ Χαντάντ Μάϊα (Νο 15), που κράτησε τρεις ώρες και 41 λεπτά και έληξε με νίκη της Ευρωπαίας τενίστριας με 6-7(2), 7-6(6), 6-3.

Ευτυχώς για τον Τσιτσιπά, σήμερα είναι ημέρα ξεκούρασης, ενώ αύριο θ' αντιμετωπίσει τον Κροάτη, Μπόρνα Τσόριτς (Νο 16 στον κόσμο).

