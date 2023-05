Οικονομία

Εκλογές: Παπαθανάσης – Καραγκούνης – Βαλαβάνη για τα προγράμματα των κομμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υποψήφιοι βουλευτές, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Με τις ημέρες για τη διεξαγωγή των εκλογών να μετρούν αντίστροφα, καλεσμένοι βρέθηκαν στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 οι:

Θανάσης Παπαθανάσης, υποψήφιος με την ΝΔ στην Αιτωλοακαρνανία

Σταύρος Καραγκούνης υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αιτωλοακαρνανία

Κατερίνα Βαλαβάνη υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθήνας

Μεταξύ άλλων, οι υποψήφιοι ανέπτυξαν τις θέσεις τους αλλά και σημεία των προγραμμάτων των κομμάτων που εκπροσωπούν.

Οι τρεις υποψήφιοι, ξιφούλκησαν και διασταύρωσαν τις απόψεις τους στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου τίθενται επί τάπητος τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Την έδειρε και την απείλησε ότι θα την σκοτώσει γιατί μάλωσε την κόρη τους

Περιστέρι - Τροχαίο: Ανήλικος έκλεψε μηχανή και λίγο αργότερα σκοτώθηκε

Μενίδι - Ξυλοδαρμός 16χρονου: Το βίντεο ντοκουμέντο και το ξέσπαμα της μητέρας του στον ΑΝΤ1