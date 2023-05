Παράξενα

Λουτράκι: Πέταξε γάτακι από τον 5ο όροφο και το σκότωσε

Δεν την χωράει ανθρώπινος νους την κτηνωδία που εκτιλύχθηκε στο Λουτράκι.

Ένας άντρας συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, με την κατηγορία ότι πέταξε από μπαλκόνι διαμέρισματος 5ου ορόφου μία γάτα, με αποτέλεσμα αυτή να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι ανήκει σε μια 56χρονη από τη Ρωσία, η οποία όταν αντιλήφθηκε την πράξη του ειδοποίησε την αστυνομία και προχώρησε σε μήνυση σε βάρος του 62χρονου.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του τοπικού τμήματος οι οποίοι συνέλαβαν τον 62χρονο και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς. Επίσης, επιβλήθηκε σε βάρος του πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Η έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου Κορινθίας συνεχίζεται.

