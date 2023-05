Οικονομία

Προϋπολογισμός - ΤτΕ: πρωτογενές πλεόνασμα για Ιανουάριο - Απρίλιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για την ελληνική οικονομία το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2023.

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ κατέγραψε ο Κρατικός Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου έναντι ελλείμματος 921 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά την σημαντική αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού τα οποία διαμορφώθηκαν σε 17,785 δισ ευρώ, από 15,611 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 19,902 δισ. ευρώ, από 19,636 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022.

Η δαπάνη για τόκους σημείωσε μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκε στα 3,3 δισ. ευρώ.

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1,915 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 4,062 δισ . ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

