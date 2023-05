Πολιτική

Εκλογές – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η Πλεύση Ελευθερίας θα κάνει ανεπανάληπτη αντιπολίτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» στο μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές.

Στο μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαρόφογλου ήταν καλεσμένη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας λίγες μέρες πριν από τις εκλογές ότι, «η Πλεύση Ελευθερίας» γίνεται επιλογή πολλών νέων και πολλών ανθρώπων κι είμαστε αισιόδοξοι».

Όπως σημείωσε η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας», «πάρα πολλά παιδιά και νέοι άνθρωποι αποφασίζουν να πάνε να ψηφίσουν, για να ψηφίσουν την ‘Πλεύση Ελευθερίας’. Στοχεύαμε να φέρουμε τον κόσμο στη συμμετοχή, να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του».

Όσο αφορά στις αντιδράσεις των πολιτών απέναντί της και στα όσα ακούει από αυτούς, είπε πως «μας εμπιστεύονται, δέχομαι μηνύματα που λένε: ‘σε ευχαριστώ που υπάρχεις’, που ‘μου έδειξες ότι υπάρχει και μία διαφορετική φωνή στην πολιτική’. Δίνουν έμφαση στη συνέπεια».

Ερωτηθείσα για τις «δημοσκοπήσεις» από τον κόσμο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως, «δεν έχουμε δικές μας δημοσκοπήσεις, η αίσθηση που έχουμε είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα. Ο κόσμος φαίνεται πολύ αποφασισμένος. Ο κόσμος θα πάει στην κάλπη, εισπράττω αυτό το ρεύμα που έχει δημιουργηθεί και είναι χειροπιαστό. Ο κόσμος έρχεται σε μας, αντί να πηγαίνουμε εμείς στον κόσμο».

Όσο για το τι «βλέπουν» στην Πλεύση Ελευθερίας οι πολίτες, η επικεφαλής της απάντησε πως, «η εμπιστοσύνη που έχουμε εμείς στους νέους είναι το πιο καθοριστικό. ΟΙ έφηβοι και οι μετέφηβοι είναι σε μία συνθήκη που αναθαρρούν, που ευελπιστούν. Γίνεται διάχυτη η αίσθηση ότι, αλλάζουν τα πράγματα. Εναπόκειται σε εμάς και η ψήφος είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Πορευόμαστε με την αγάπη για τον κόσμο».

Απέκλεισε κάθε σενάριο συνεργασίας, σημειώνοντας πως «η Πλεύση δεν πρόκειται ούτε να βοηθήσει ούτε να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς που μας πρόδωσαν και μας έφεραν μέχρι εδώ. Στόχος μας είναι να είμαστε μια αντιπολίτευση ανεπανάληπτη. Να είμαστε ενεργοί, μπλοκάροντας διαδικασίες ντροπής και νύχτας, φέρνοντας τον κόσμο στη Βουλή και βεβαίως θα είμαστε εκεί, δεν θα είναι αφύλαχτη η Βουλή ούτε θα κοιμόμαστε πάνω στα έδρανα. Νομίζω πως αυτό έχει γίνει πολύ κατανοητό στον κόσμο».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτημα για τις προσδοκίες των πολιτών είπε πως αποκομίζει την αίσθηση ότι, «ο κόσμος απορρίπτει το πολιτικό σύστημα, οι άνθρωποι δεν πείθονται, δεν θέλουν κανέναν από αυτούς και με συνειδητοποίηση έρχονται σε εμάς, από επιλογή. Μεγαλύτερη είναι η έννοια για τη ζωή τους, ότι δεν τα βγάζουν πέρα, ότι δεν μπορούν να ζήσουν με τα ενοίκια, ότι έρχονται αντιμέτωποι με τους πλειστηριασμούς».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Η μπίρα με τον Κουτσούμπα, ο έρωτας με την Μαρέβα και οι πολιτικές για τις γυναίκες

Γιος Φρέντι Μπελέρη στον ΑΝΤ1: Ο πατέρας μου είναι ψυχολογικό ράκος

Γιάννης Βογιατζής: Θρίλερ με την κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη