Εκλογές - Διόδια: Πότε θα είναι δωρεάν οι διελεύσεις

Ποιες ώρες θα είναι ελεύθερη η διέλευση από τα διόδια για την μετακίνηση των ψηφοφόρων.

Ελεύθερη, χωρίς καταβολή διοδίων θα είναι η διέλευση των πολιτών σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, όπως προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Υποδομές, Γιώργου Καραγιάννη.

Η ελεύθερη διέλευση θα ξεκινήσει στις 00:00 του Σαββάτου 20 Μαΐου 2023 και θα διαρκέσει έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας 22 Μαΐου 2023.

Ειδικότερα, χωρίς διόδια θα πραγματοποιηθούν οι διελεύσεις επιβατικών Ι.Χ. και δικύκλων οχημάτων (κατηγορίες 1 και 2) στους μετωπικούς και πλευρικούς Σταθμούς Διοδίων όλων των μεγάλων αυτοκινητόδρομων της χώρας:

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Παράκαμψη Πάτρας, Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη,

Γέφυρα Ρίο - Αντίρριο,

Ιόνια οδός

Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ τμήμα Μεταμόρφωση - Σκάρφεια,

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος και τμήμα ΠΑΘΕ Σκάρφεια - Ράχες, Αυτοκινητόδρομος Ράχες - Κλειδί,

Εγνατία Οδός

Αττική Οδός

Από την Πέμπτη η δωρεάν διέλευση για τους δικαστικούς αντιπροσώπους

Σε ό,τι αφορά τους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα μεταβούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η είσπραξη διοδίων τελών θα ανασταλεί από την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 στις 10:00 έως και τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 στις 24:00, προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους. Η διέλευση χωρίς την επιβολή διοδίων θα γίνεται με την επίδειξη του εγγράφου τοποθέτησης του δικαστικού αντιπροσώπου καθώς και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

