Κοινωνία

Εκλογές: Τα μέτρα της Τροχαίας για τους ταξιδιώτες

Αυξημένα θα είναι τα μέτρα της Τροχαίας ενόψει της μετακίνησης των πολιτών για τις εκλογές της 21ης Μαρτίου.

Σε εφαρμογή αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου προχωρά η Ελληνική Αστυνομία. Ο σχεδιασμός των μέτρων εντάσσεται στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών και κατευθύνσεων για αυξημένη παρουσία και δραστηριοποίηση των Υπηρεσιών Τροχαίας, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση συνθηκών ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας και διευκόλυνσης των πολιτών στις μετακινήσεις τους, καθώς επίσης και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Τα μέτρα αναπτύσσονται σταδιακά από την Παρασκευή 19 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 22 Μαΐου και θα κλιμακωθούν - κορυφωθούν τις ώρες - ημέρες μαζικής εξόδου-εισόδου των οχημάτων, από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των μέτρων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τις επιμέρους παρεμβάσεις, με βάση τα τοπικά προβλήματα και τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν, ανά ευρύτερη περιοχή ή περιφέρεια.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η Ελληνική Αστυνομία, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας».

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΑΣ συνιστά στους πολίτες:

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

Να μην χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.

Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.