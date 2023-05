Πολιτισμός

Μινωικός Πολιτισμός - Κρήτη: πολιτιστική διαδρομή ενώνει τα κέντρα του (εικόνες)

Διασύνδεση των εμβληματικών μνημείων σε 6 ανακτορικά κέντρα, δρομολογήθηκε από το ΥΠΠΟ σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δύο μνημόνια συνεργασίας, το πρώτο για τη σύνδεση των μινωικών ανακτόρων με τη δημιουργία εμβληματικής πολιτιστικής διαδρομής και το δεύτερο για την υλοποίηση του έργου της πρόσβασης, με ανελκυστήρα πλαγιάς, για ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα, στο Δικταίο 'Αντρο, υπεγράφησαν από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και από τον περιφρειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, παρουσία του δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννη Στεφανάκη. Επίσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για την αποκατάσταση του σχολείου Θραψανού, κηρυγμένου μνημείου, που υπέστη μεγάλες ζημίες από τον σεισμό του Σεπτέμβρη 2021.

Με την υπογραφή του πρώτου μνημονίου συνεργασίας δρομολογείται όχι μόνο η δημιουργία της πολιτιστικής διαδρομής που θα συνδέει τα μινωικά ανακτορικά κέντρα της Κνωσού, της Φαιστού, των Μαλίων, της Ζάκρου, της Ζωμίνθου και της Κυδωνίας, αλλά και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση του έργου των εμβληματικών διαδρομών, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2021-2027, πληροφορεί η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας για τη σειριακή εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της, ο οποίος θα υποβληθεί από το ΥΠΠΟΑ στην UNESCO, τον Σεπτέμβριο. Στόχος του υπουργείου Πολιτισμού -αναφέρει η ανακοίνωσή του- είναι όχι μόνον η ανάδειξη, προστασία και αποκατάσταση των αρχαιολογικών χώρων αλλά και η αναβάθμιση των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες για τον εμπλουτισμό των εμπειριών τους. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στα 15.000.000 ευρώ και εντάσσεται στον φάκελο της ΟΧΕ, τον οποίο προετοιμάζει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Επιπλέον, εντός των χρονοδιαγραμμάτων προχωρεί η υλοποίηση της εγκατάστασης ανελκυστήρα πλαγιάς, στον εξωτερικό χώρο του σπηλαίου του Δικταίου 'Αντρου στο Οροπέδιο Λασιθίου για την εφικτή πρόσβαση των ΑμεΑ και των εμποδιζομένων ατόμων. Με την Προγραμματική Σύμβαση που υπέγραψαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης, δρομολογείται η αναβάθμιση υποδομών του Δικταίου Άντρου, προϋπολογισμού 15.300.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως συμπληρώνει το ΥΠΠΟΑ, ταυτόχρονα με την υλοποίηση του προγράμματος για την κατασκευή και εγκατάσταση του ανελκυστήρα, προχωρεί ο επανασχεδιασμός της πλατείας Ευρώπης, στην κοινότητα Ψυχρού, όπου θα τοποθετηθεί ο ανελκυστήρας, αποτελώντας και το σημείο εκκίνησης της ανάβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο. Στην εγκεκριμένη μελέτη διαμόρφωσης της πλατείας Ευρώπης την οποία εκπόνησε ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, προβλέπονται η θέση του ανελκυστήρα, χώροι στάθμευσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η κτιριακή υποδομή του «Ξενία» θα αξιοποιηθεί ως κέντρο ενημέρωσης του κοινού, εκδοτήριο εισιτηρίων, πωλητήριο και εκθεσιακός χώρος. Παράλληλα, αποκαθίστανται μονοπάτια πρόσβασης και περιήγησης, εντός και εκτός του σπηλαίου, υλοποιείται το έργο φωτισμού και ανάδειξης του Δικταίου 'Αντρου, ενώ υλοποιούνται έργα βραχοστερεώσεων στα εξωτερικά πρανή και στο εσωτερικό του.

Τέλος, η Προγραμματική Σύμβαση για την αποκατάσταση του σχολείου Θραψανού, κηρυγμένου ως νεότερου μνημείου, με προϋπολογισμό 173.000 ευρώ, η οποία υπεγράφη μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολυτεχνείου Κρήτης, προβλέπει την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, από το Πολυτεχνείο Κρήτης, για την αποκατάσταση του κτιρίου, μετά από τον σεισμό του 2021.

Μετά τις υπογραφές των δύο μνημονίων η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Yποδεχθήκαμε στο υπουργείο τον περιφερειάρχη Κρήτης και τον δήμαρχο Οροπεδίου και υπογράψαμε την Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου της δημιουργίας του ανελκυστήρα και της αναβάθμισης του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου στο Δικταίο 'Αντρο, προκειμένου το σπήλαιο να γίνει προσβάσιμο σε όλους τους συμπολίτες μας, καθώς σήμερα υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να ανέβουν εμποδιζόμενα άτομα στο σπήλαιο. Με την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής, το Οροπέδιο Λασιθίου αποκτά ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό πόλο αλλά και ένα τεράστιο αναπτυξιακό πόρο. Η δεύτερη προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε είναι για τα μινωικά ανάκτορα, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του υπουργείου Πολιτισμού, η οποία προετοίμασε την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην UNESCO τον προσεχή Σεπτέμβρη που θα κατατεθεί ο φάκελος. Συγχρόνως, σήμερα με τον περιφερειάρχη, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτό, μετά από σκληρή δουλειά των υπηρεσιών, υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας προκειμένου η στρατηγική μελέτη να εκπονηθεί από την αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης. Η τρίτη Προγραμματική Σύμβαση αφορά το σχολείο στο Θραψανό, ένα σχολείο κηρυγμένο μνημείο το οποίο επλήγη από τους τελευταίους σεισμούς και επομένως ήταν υποχρέωση όλων μας να αποκατασταθεί. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, που οι τελευταίες συμβάσεις που υπογράφουμε για αυτή τη θητεία, αφορούν τα έργα στην Κρήτη, περιφέρεια με την οποία έχουμε μια σταθερή και εξαιρετική συνεργασία».

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε: «Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες απέναντι στην κ. Μενδώνη και στις υπηρεσίες του υπουργείου για την υπογραφή των Προγραμματικών Συμβάσεων που ετοιμάσαμε ώστε να γίνουν σημαντικά αρχαιολογικά έργα και στο Οροπέδιο του Λασιθίου και με την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για τα μινωικά ανάκτορα αλλά και για το σχολείο στο Θραψανό. Έργα τα οποία προετοιμάστηκαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ευχόμαστε να μπορούν να ενταχθούν και στα προγράμματα όπου έχουν ενταχθεί ήδη και στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο ΕΣΠΑ ώστε να τα υλοποιήσουμε προς όφελος των πολιτών της Κρήτης, του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού μας και της προσέγγισης ακόμα περισσοτέρων τουριστών».

Ο Γιάννης Στεφανάκης, δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου σημείωσε: «Πρόκειται για μεγάλα έργα, τα οποία ήταν πάγιο αίτημα δεκαετιών από όλες τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές και αφορούν κυρίως την αναβάθμιση του μυθολογικού σπηλαίου γέννησης και ανατροφής του Διός, του Δικταίου 'Αντρου, που συνδέεται άμεσα και με τον μύθο της Ευρώπης και το οποίο επισκέπτονται περισσότεροι από 200.000 επισκέπτες κάθε χρόνο. Με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται, θα αποδοθεί ο χώρος προς τους επισκέπτες με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αξιοπρεπώς. Με την πλατεία Ευρώπης και το τελεφερίκ για την πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων, ο χώρος θα αποκτήσει ολοκληρωμένη μορφή και με την μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στο μυθολογικό σπήλαιο του Ξένιου Δία. Ευχαριστούμε την υπουργό για την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και σήμερα επισφραγίζεται με τον καλύτερο τρόπο. Ξεκινάμε άμεσα τα έργα και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε ένα σημαντικό μνημείο για τους επισκέπτες μας».

