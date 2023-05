Πολιτική

Συμβούλιο της Ευρώπης - Σακελλαροπούλου: Στήριξη και απτή αλληλεγγύη στην Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο των Αρχηγών της Ευρώπης. Μηνύματα για την Ουκρανία, αλλά και προς πάσα κατεύθυνση από το Ρέκιαβικ.

«Ο σεβασμός της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων μιας χώρας, καθώς και οι σχέσεις καλής γειτονίας, συνιστούν απόλυτο προαπαιτούμενο για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών» υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την παρέμβασή της στη συζήτηση με θέμα «Ενωμένοι Για την Ευρώπη» στην Ολομέλεια της 4ης Συνόδου Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που διεξάγεται στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.

Η κ. Σακελλαροπούλου επανέλαβε την στήριξη και την απτή αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία και όσους υπερασπίζονται γενναία τη χώρα τους, καθώς και την αμοιβαία δέσμευσή μας, σε ένα διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, στην πολυμέρεια και στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

«Δεν μπορεί να υπάρχει προσέγγιση "με δύο μέτρα και δύο σταθμά" όσον αφορά τον σεβασμό του, ούτε "επιλεκτική ευαισθησία" με βάση συγκεκριμένα γεωπολιτικά συμφέροντα. Θα πρέπει να αντλήσουμε το σωστό μάθημα από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: τα λάθη του παρελθόντος δεν μπορούν να επαναληφθούν» υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, εστίασε στο θέμα της αλληλεγγύης και σημείωσε ότι «η απόφαση για τη σύναψη της "Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για το Μητρώο Ζημιών που προκλήθηκαν από την επιθετικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας" αποτελεί μια ηχηρή δέσμευση: μια δέσμευση για δικαιοσύνη» προσθέτοντας ότι «χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει σταθερά αυτή την πρωτοβουλία και είμαστε το πρώτο κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης που κοινοποίησε την πρόθεσή του να είναι ιδρυτικό μέλος. Η καταστροφή της Μαριούπολης και η απώλεια ανθρώπινων ζωών, συμπεριλαμβανομένων πολλών μελών της ελληνικής κοινότητας, με ιστορική παρουσία στην περιοχή, μας συγκλόνισε όλους».

Αναλυτικότερα κατά την παρέμβασή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Θέλω να ευχαριστήσω την τωρινή ισλανδική και τις προηγούμενες προεδρίες για το έργο τους, την Ισλανδία για τη φιλοξενία και την εξαιρετική διοργάνωση, καθώς και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση για την άψογη προετοιμασία αυτής της Συνόδου Κορυφής, η οποία αναδεικνύει τη σπουδαιότητα των θεμελιωδών πυλώνων του Οργανισμού: της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επαναλαμβάνουμε, για άλλη μια φορά, την αμέριστη υποστήριξή μας και την απτή αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία και όσους υπερασπίζονται γενναία τη χώρα τους, διότι ο σεβασμός της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων μιας χώρας, καθώς και οι σχέσεις καλής γειτονίας συνιστούν απόλυτο προαπαιτούμενο για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να επιβεβαιώσουμε εκ νέου την αμοιβαία δέσμευσή μας σε ένα διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, στην πολυμέρεια και στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορεί να υπάρχει προσέγγιση "με δύο μέτρα και δύο σταθμά" όσον αφορά τον σεβασμό του, ούτε "επιλεκτική ευαισθησία" με βάση συγκεκριμένα γεωπολιτικά συμφέροντα. Θα πρέπει να αντλήσουμε το σωστό μάθημα από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: τα λάθη του παρελθόντος δεν μπορούν να επαναληφθούν.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης πρωτοστάτησε με την ομόφωνη απόφασή του, στις 16 Μαρτίου 2022, να αποβάλει τη Ρωσική Ομοσπονδία από τα μέλη του. Μία τόσο ισχυρή, συλλογική πολιτική απόφαση αποτελεί απόδειξη της ενότητάς του και της αποφασιστικότητάς του να υπερασπιστεί τις θεμελιώδεις αξίες, πάνω στις οποίες ιδρύθηκε.

Η απόφαση για τη σύναψη της "Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για το Μητρώο Ζημιών που προκλήθηκαν από την επιθετικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας" αποτελεί μια ηχηρή δέσμευση: μια δέσμευση για δικαιοσύνη. Διότι χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει σταθερά αυτή την πρωτοβουλία και είμαστε το πρώτο κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης που κοινοποίησε την πρόθεσή του να είναι ιδρυτικό μέλος. Η καταστροφή της Μαριούπολης και η απώλεια ανθρώπινων ζωών, συμπεριλαμβανομένων πολλών μελών της ελληνικής κοινότητας, με ιστορική παρουσία στην περιοχή, μας συγκλόνισε όλους.

Τέλος, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για τα παιδιά της Ουκρανίας, τα οποία απελάθηκαν βίαια και παράνομα και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή σε ουκρανικές περιοχές που έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας προς τις γείτονες χώρες της Ουκρανίας για την υποδοχή των Ουκρανών προσφύγων και την αλληλεγγύη μας σε όσους διέφυγαν από τον πόλεμο και διαμένουν τώρα στις χώρες μας. Η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχθεί δεκάδες χιλιάδες Ουκρανούς πρόσφυγες. Ως χώρα πρώτης γραμμής της Μεσογείου, έχουμε ήδη βιώσει στο παρελθόν ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα. Ως εκ τούτου, κατανοούμε την ανάγκη για σταθερή υποστήριξη και δίκαιη κατανομή των βαρών, μεταξύ όλων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα συλλογικής πολιτικής και ανθρωπιστικής ευθύνης και δέσμευσης».

"Οι υπαρξιακές προκλήσεις απειλούν την προοπτικη των πολιτικών μας κοινωνιών"



Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συμπροήδρευσε στη χθεσινή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Safeguarding democracy in testing times-risk, resilience and recommitment» της 4ης Συνόδου Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και έκανε την ακόλουθη παρέμβαση:

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η δημοκρατία στην Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά πρωτοφανών κρίσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται η οικονομική, η προσφυγική και η μεταναστευτική κρίση, η πανδημία, η κλιματική αλλαγή και, πιο πρόσφατα, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς και ένας άνεμος απαισιοδοξίας φαίνεται να πνέει στην ήπειρό μας. Οι υπαρξιακές προκλήσεις απειλούν την ποιότητα και την προοπτική των πολιτικών μας κοινωνιών.

Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας είχε μεγάλο κόστος για χώρες όπως η Ελλάδα. Οι πιο δύσκολες μέρες έχουν περάσει, αλλά θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα αποδυναμώνεται από την οικονομική στασιμότητα και τη φθίνουσα ευημερία.

Η πανδημία του COVID-19 είχε επίσης σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή και τα περισσότερα κράτη-μέλη αναγκάστηκαν να επιβάλουν σοβαρούς περιορισμούς στις βασικές ελευθερίες. Η δίκαιη ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και γενικού συμφέροντος παραμένει πάντα το διακύβευμα.

Επιπλέον, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, εκτός από ζήτημα επιβίωσης, αποτελεί ταυτόχρονα μια σημαντική πρόκληση για τα δημοκρατικά πολιτεύματά μας, τα οποία πρέπει να παρουσιάσουν βιώσιμες λύσεις και να βρουν τρόπους για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τέλος, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνο ως επίθεση στην κυριαρχία αυτής της χώρας, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου ερωτήματος: κατά πόσο η παγκόσμια διάβρωση της δημοκρατίας θα συνεχιστεί ανεξέλεγκτα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει προειδοποιήσει για μια "δημοκρατική οπισθοδρόμηση". Αυταρχικά και λαϊκιστικά καθεστώτα αμφισβητούν μετωπικά τα πολιτικά μας θεμέλια και το κράτος δικαίου. Οι διαδοχικές κρίσεις επέτρεψαν την ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας έναντι της νομοθετικής. Η ελευθερία της έκφρασης και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης υπονομεύονται διαρκώς στο όνομα της αρχής της πλειοψηφίας. Ωστόσο, η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι κάτι περισσότερο από αυτό, καθώς εγγυάται τόσο την κυριαρχία της πλειοψηφίας όσο και τα αναφαίρετα δικαιώματα των μειονοτήτων και των ατόμων.

Ως εκ τούτου, η συνεπής λειτουργία της δικαστικής εξουσίας είναι υψίστης σημασίας για ένα σύστημα ελέγχων και αντίβαρων. Η δημοκρατία και ο φιλελευθερισμός συνδέονται θεωρητικά και ιστορικά. Η διατήρηση της διάκρισης των λειτουργιών είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα και τον έλεγχο της εξουσίας.

Η μεταπολεμική αισιοδοξία φαίνεται να ξεθωριάζει και το κοινωνικό μας συμβόλαιο πρέπει να ανανεωθεί. Οι πολύπλοκες κοινωνίες μας, γεμάτες δυνατότητες και αντιφάσεις, απαιτούν ταυτόχρονα ελευθερία και προστασία, ανάπτυξη και ισότητα, ίσες ευκαιρίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Η κοινωνική συνοχή βασίζεται στην προστασία της μεσαίας τάξης και των πιο ευάλωτων κατηγοριών του πληθυσμού.

Παρά τις δυσκολίες και τις πολύπλευρες προκλήσεις που ελλοχεύουν μπροστά μας, η πίστη μας στην πεμπτουσία του τρόπου ζωής μας, στην ελευθερία και την ισότητα, δεν αναιρέθηκε ποτέ. Ωστόσο, η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η υποστήριξη της κοινής μας πορείας απαιτεί την πλήρη δέσμευση και επαγρύπνησή μας. Είναι ένας συνεχής αγώνας που απευθύνεται στο καθήκον μας να παρακινήσουμε και να πείσουμε τους ανθρώπους. Η δημοκρατία είναι ένα αέναο εγχείρημα διεύρυνσης της συμμετοχής των πολιτών και του ενεργού υπεύθυνου πολίτη.

Η Ευρώπη έχει ξεπεράσει μεγάλες δυσκολίες στο παρελθόν και η δύναμή μας έγκειται στην ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε και να εξελισσόμαστε, συχνά μαθαίνοντας από τα λάθη μας. Η ανθεκτικότητα των θεσμών μας εξαρτάται από τη συνεχή προσαρμογή και την ευελιξία μας στις νέες συνθήκες των κοινωνιών μας της διακινδύνευσης, χωρίς να χάνουμε τη σταθερή δέσμευσή μας στο δημοκρατικό κεκτημένο και την πίστη μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η Πλεύση Ελευθερίας θα κάνει ανεπανάληπτη αντιπολίτευση

Εκλογές - Διόδια: Πότε θα είναι δωρεάν οι διελεύσεις

Γιος Φρέντι Μπελέρη στον ΑΝΤ1: Ο πατέρας μου είναι ψυχολογικό ράκος