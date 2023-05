Life

Χάρι - Μέγκαν: Τροχαίο μετά από κυνηγητό παπαράτσι που θυμίζει... Νταϊάνα

Σε ένα σκηνικό που θυμίζει το τραγικό τέλος της μητέρας του Νταϊάνα, ενεπλάκη ο Δούκας με τη Δούκισσα του Σάσεξ.

Τροχαίο ατύχημα είχαν ο Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ και η μητέρα του, με τον εκπρόσωπό τους να το χαρακτηρίζει «σχεδόν καταστροφικό».

Το τροχαίο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, έγινε όταν, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το ζεύγος με τη μητέρα της Μαρκλ ακολουθήθηκε από τουλάχιστον δώδεκα αυτοκίνητα με φωτογράφους - παπαράτσι.

Πρόκειται για τροχαίο που σημειώθηκε όταν οι τρεις επέστρεφαν από φιλανθρωπική εκδήλωση, στη Νέα Υόρκη, την Τρίτη.

«Ήταν ένα ανελέητο κυνηγητό που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες κατά το οποίο λίγο έλειψε να συγκρουστούν πολλά αυτοκίνητα, να χτυπήσουν πεζοί και δύο αστυνομικοί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν.

Το τροχαίο του ζευγαριού "ξύπνησε εφιάλτες" από τον θάνατο της Νταϊάνα, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Παρίσι, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε με τον σύντροφό της, Ντόντι Αλ Φαγέτ, καταδιώχθηκε από παπαράτσι.

