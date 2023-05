Πολιτισμός

JukeBooks: Η μοναδική πλατφόρμα audiobooks στην 19η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (εικόνες)

Δυναμική παρουσία είχε το JukeBooks στη 19η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μοναδική εμπειρία ακρόασης των audiobooks.



Δυναμική παρουσία είχε το JukeBooks στη 19η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Η συνδρομητική πλατφόρμα με τη μεγαλύτερη συλλογή audiobooks στα ελληνικά υποδέχτηκε τους φίλους των audiobooks σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να απολαύσουν τη μοναδική εμπειρία ακρόασης των audiobooks.

Από τις 4 έως τις 7 Μαΐου, περισσότεροι από 90.000 επισκέπτες έδωσαν το παρών στην έκθεση και περιηγήθηκαν στα περίπτερα των εκδοτικών οίκων, ερχόμενοι ένα βήμα πιο κοντά στον κόσμο των βιβλίων. Πλήθος κόσμου βρέθηκε και στο περίπτερο του JukeBooks, με τον υπέροχα διαμορφωμένο σύγχρονο χώρο του, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις όλων.

Την παρουσία του JukeBooks στη 19η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης εγκαινίασε την Πέμπτη 4 Μαΐου ο Παναγιώτης Ματσικούδης, Marketing Director του JukeBooks με την ομιλία του, στην εκδήλωση με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός και βιβλίο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Ματσικούδης, οι αριθμοί υποδηλώνουν ότι η αγορά των audiobooks είναι μία από τις ραγδαία αναπτυσσόμενες σε παγκόσμιο επίπεδο. «Βρισκόμαστε σε μία κατηγορία του βιβλίου, η οποία είναι παγκοσμίως η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη από οποιαδήποτε άλλο format στο βιβλίο. Αυτήν τη στιγμή, μάλιστα, αποτιμάται στα 5,4 δισεκατομμύρια για το 2022 και τρέχει με μία ανάπτυξη 26,4% μέχρι το 2030».

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού για τα audiobooks, η ομάδα του JukeBooks διοργάνωσε δύο πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, στις οποίες οι ακροατές είχαν τη δυνατότητα να λύσουν κάθε απορία τους σχετικά με τα audiobooks.

Η πρώτη εκδήλωση του JukeBooks πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Μαΐου με τίτλο «Γνωριμία με τα audiobooks» και στόχο την ενημέρωση του κοινού για την πορεία των audiobooks στην Ελλάδα, αλλά και το JukeBooks συγκεκριμένα, που καθιερώνει το συνδρομητικό μοντέλο στην ελληνική αγορά των audiobooks. Ομιλητές ήταν ο Γιώργος Πούτος, Γενικός Διευθυντής, η Άννα Νάνη, Διευθύντρια Περιεχομένου και η Ειρήνη Μπαλτά, αφηγήτρια και life coach, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγκερίδου.

Κατά την ομιλία του ο κύριος Πούτος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα και το έχει αναδείξει σε αγαπημένη του συνήθεια. «Είδαμε αμέσως ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει. Είδαμε ότι λειτουργεί συμπληρωματικά με το έντυπο βιβλίο. Και ενώ είμαστε στον αέρα εδώ και 9 μήνες, έχουμε παρατηρήσει ότι οι ώρες ακρόασης αυξάνονται κάθε μήνα όλο και περισσότερο. Ο κόσμος βρίσκει και άλλες αφορμές και χρόνο για να μπορεί να ακούσει κάποιο από τα audiobooks μας».

Η δεύτερη εκδήλωση του JukeBooks έλαβε χώρα την Κυριακή 7 Μαΐου με τίτλο «Ευ ζην και audiobooks». Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία τόνισε την αξία της αυτοβελτίωσης, αλλά και το πώς τα audiobooks συμβάλλουν σε μια καλύτερη ζωή.

Το κοινό που βρέθηκε στη 19η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, γνώρισε από κοντά το JukeBooks και δοκίμασε την εμπειρία της ακρόασης, ακούγοντας μερικά από τα κορυφαία best sellers. Στο www.jukebooks.gr ο οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει περισσότερα γι’ αυτή τη νέα και διαφορετική δυνατότητα επαφής με το χώρο του βιβλίου, η οποία, όπως όλα δείχνουν, αρχίζει και γίνεται αγαπημένη συνήθεια όλων.

