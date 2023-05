Κόσμος

Χειμάρρα: Έστειλαν μπουλντόζες για να κατεδαφίσουν ξενοδοχείο ομογενή (εικόνες)

Σε νέες προκλήσεις προχώρησαν οι αλβανικές Αρχές στην Χειμάρρα. Για αντίποινα στην εκλογή Μπελέρη κάνουν λόγο οι ομογενείς.

Σε νέες προκλήσεις προχώρησαν οι αλβανικές Αρχές στην Χειμάρρα. Μπουλντόζες πήγαν σε διπλανό χωριό για να γκρεμίσουν ξενοδοχείο, που ανήκει σε Έλληνα, μέλος της εφορευτικής επιτροπής, με τους ομογενείς να κάνουν λόγο για αντίποινα.

Όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο απεσταλμένος στην Χειμάρρα, Χρήστος Μαζανίτης, είναι σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση των ομογενών στο χωριό Δρυμάδες, δίπλα στην Χειμάρρα, με την αλβανική αστυνομία να έχει στήσει με μπουλντόζες επιχείρηση κατεδάφισης ξενοδοχείου ομογενή.

Πρόκειται για τον ομογενή Φιορεντίν Μπέλη, ο οποίος ήταν και μέλος της εφορευτικής επιτροπής, στην καταμέτρηση των ψήφων των εκλογών της Κυριακής που ανέδειξαν νικητή τον Φρέντη Μπελέρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1 για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ήδη και η Ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα, με την Πρέσβη Κωνσταντίνα Καμίτση να έχει ήδη κάνει παρέμβαση. Οι αλβανικές αρχές ισχυρίζονται ότι έχουν ένταλμα κατεδάφισης λόγω πολεοδομικών παραβάσεων μόνο που μόλις χθες η αλβανική πολεοδομία εξέδωσε επίσημο έγγραφο με το οποίο νομιμοποιούνται όλες οι κατασκευές.

Σε κάθε περίπτωση, οι ομογενείς θεωρούν ότι αυτό γίνεται ως αντίποινα από την αλβανική κυβέρνηση στην εκλογή Μπελέρη, ο οποίος μάχεται για την αναγνώριση των τίτλων ιδιοκτησίας των ομογενών, που τους είχε αφαιρέσει το 1945 το καθεστώς Χότζα.

