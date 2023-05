Πολιτική

Καστοριά - Μητσοτάκης σε συνταξιούχους: Στήριξη μέχρι να “σβήσει” η προσωπική διαφορά

Πολλαπλά μηνύματα έστειλε από την Καστοριά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δύο ημέρες πριν τελειώσει η προεκλογική περίοδος. Πυρά στον ΣΥΡΙΖΑ για τον Σαββόπουλο.

Στον Διονύση Σαββόπουλο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση στην Καστοριά και είπε ότι "Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα trolls του ότι λοιδόρησαν και στοχοποίησαν με απόλυτα συστηματικό τρόπο" τον καλλιτέχνη.

«Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω, Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε μία Ελλάδα ισχυρή ή θα επιστρέψουμε στις εποχές όπου η Ελλάδα ήταν το αποπαίδι της Ευρώπης;», είναι το δίλημμα των εκλογών της 21ης Μαΐου, όπως το έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας, σε αίθουσα ξενοδοχείου, στην Καστοριά.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι υλοποίησε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στις εκλογές του 2019, παρά τις αλλεπάλληλες μεγάλες κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Απευθύνθηκε στους συνταξιούχους και ιδίως όσους αδικούνται λόγω της προσωπικής διαφοράς και έστρεψε τα βέλη του εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «Την επόμενη φορά που κάποιοι θα ισχυριστούν ότι νοιάζονται δήθεν για τους συνταξιούχους, στείλτε τους παρακαλώ τον λογαριασμό στην κάλπη. Γιατί οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κατρούγκαλος τσάκισαν τις συντάξεις τους, σας επέβαλαν η προσωπική διαφορά και πέταξαν το μπαλάκι της ευθύνης για να διορθωθεί αυτό στην επόμενη κυβέρνηση».

Δεσμεύτηκε πως «όσο υπάρχει η προσωπική διαφορά, ειδικά οι χαμηλοσυνταξιούχοι, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έχουν στήριξη από αυτή την κυβέρνηση έως ότου η προσωπική διαφορά σβήσει οριστικά».

Αναφέρθηκε στο θέμα της Παιδείας και των Πανεπιστημίων λέγοντας ότι «απελευθερώσαμε τα Πανεπιστήμια από τους τραμπούκους της βίας, διότι τα Πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και όχι τους κουκουλοφόρους».

Εξήρε το ρόλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το οποίο είπε ότι κάνει εξαιρετική δουλειά. Για τα τέσσερα Τμήματα του που λειτουργούν στην Καστοριά είπε ότι θέλει να τα στηρίξει και με καινούργιο κτήριο για το Μαθηματικό.

Σε ότι αφορά στα έργα πού βρίσκονται σε εξέλιξη στο νομό Καστοριάς είπε ότι η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο και αναφέρθηκε στο Φράγμα του Νεστορίου, στη σήραγγα της Κλεισούρας, την έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία.

Ως προς τη σύνδεση με το φυσικό αέριο είπε ότι αν χρειαστεί η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία για να διευκολυνθεί η αλλαγή συσκευών να μπορέσουν να εγκαταστήσουν το φυσικό αέριο.

«Ήθελα να βρεθώ ακόμα μία φορά κοντά σας, να πάρω δύναμη από το χειροκρότημα σας, από το χαμόγελό σας, από τον ενθουσιασμό σας, από την αισιοδοξία σας», είπε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους πολίτες της Καστοριάς και προσέθεσε «Φουσκώνει σε όλη την πατρίδα ένα μεγάλο γαλάζιο κύμα το οποίο θα φέρει τους μεγάλους νικητές στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Είμαι σίγουρος ότι στις 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης θα γιορτάζει η Ελλάδα μας, η παράταξή μας, θα γιορτάζει και η Καστοριά, μία πόλη τόσο ταυτισμένη με τους παραδοσιακούς αγώνες της Νέας Δημοκρατίας. Η Καστοριά ήταν μπλε, είναι μπλε και θα είναι πάντοτε μπλε".

Είπε ακόμη ότι η Καστοριά έχει ξεχωριστή θέση στη δική του καρδιά και θα συνεχίσει να είναι κοντά της.

«Δεν είναι μόνο το δίλημμα αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή αν θα γυρίσουμε πίσω. Η απλή αναλογική και η κρισιμότητα της κάλπης της 21ης Μαΐου επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο και ένα ακόμα δίλημμα το οποίο είναι ίσως ακόμη πιο σημαντικό. Και αυτό είναι πολύ απλό: σταθερότητα ή χάος», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Καστοριά.



«Όσα χρόνια είτε παρατηρώ την πολιτική είτε συμμετέχω σε αυτήν, πρέπει να σας πω ότι είναι οι πρώτες εκλογές όπου τρεις μέρες πριν από τις εκλογές συμβαίνει το εξής παράδοξο: από τη μια υπάρχει μια ξεκάθαρη πρόταση διακυβέρνησης: ισχυρή και αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για αυτοδύναμη Ελλάδα. Αυτό πρεσβεύουμε εμείς. Και από την άλλη υπάρχει ο απόλυτος πολιτικός αχταρμάς», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.





«Προσέξτε την αλληλουχία του τι έχουν πει οι αντίπαλοί μας. Έχουν μιλήσει για κυβέρνηση ηττημένων. Έχουν μιλήσει για κυβέρνηση ανοχής. Τώρα μας ξεφούρνισαν καινούργιο “λαγό από το καπέλο”, κυβέρνηση ειδικού σκοπού για λίγους μήνες, λέει, για να διερευνήσει το ζήτημα των υποκλοπών. Προσπαθούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους αλλά ο ένας δεν θέλει τον άλλον. Και ο κ. Ανδρουλάκης θέλει για Πρωθυπουργό κάποιον «άγνωστο Χ» -kinder έκπληξη- τον οποίο θα «βγάλει από το καπέλο», τον οποίο ο ίδιος ξέρει αλλά δεν μας τον λέει. Θα μας τον πει μετά τις εκλογές.



Κάπου σε όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου καραδοκεί και ο κ. Βαρουφάκης ο οποίος λέει, “είμαι και εγώ εδώ για να πάρω τα ευρώ σας να τα κάνω ‘Δήμητρες’”. Τους λέμε: ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θα πάρουμε. Σας είδαμε, σας δοκιμάσαμε, σας ξέρουμε. Δεν θέλουμε να οδηγήσουμε τον τόπο δεύτερη φορά στη συμφορά», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





«Το ποιος θα κρατάει σταθερά το τιμόνι της χώρας την επόμενη τετραετία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δείτε τι γίνεται στην απέναντι όχθη του Αιγαίου, στη γειτονική Τουρκία. Εμείς τείνουμε πάντα χείρα φιλίας στην Τουρκία. Και θέλουμε να μπορούμε να λύνουμε την βασική μας διαφορά, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλασσίων μας ζωνών στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, με γνώμονα τις σχέσεις καλής γειτονίας και πάντα με σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο.



Μπορούμε, όμως, να είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη ημέρα ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν θα επανέλθει; Ποιος, λοιπόν, είναι πιο κατάλληλος να διαχειριστεί μια επιθετική Τουρκία την επόμενη μέρα; Αυτός που ξέρει να χτίζει συμμαχίες, αυτός που ενισχύει τις Ένοπλες Δυνάμεις, αυτός που μετατρέπει τα ελληνοτουρκικά ζητήματα σε ευρωτουρκικά ζητήματα. Αυτός ο οποίος έχει αποδείξει ότι στις κρίσεις της εξωτερικής πολιτικής μπορεί να τοποθετεί πάντα την Ελλάδα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και δεν αναζητά άλλες γεωπολιτικές διεξόδους, οι οποίες θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες και επιζήμιες για τα εθνικά ζητήματα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.





Όλη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καστοριά



Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ γι’ αυτή τη θερμή υποδοχή.



Φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες της Καστοριάς, της Δυτικής Μακεδονίας. Ήθελα πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου να βρεθώ μια ακόμα φορά κοντά σας. Να πάρω δύναμη από το χειροκρότημά σας, από το χαμόγελό σας, από τον ενθουσιασμό σας, από την αισιοδοξία σας. Φουσκώνει σε όλη την πατρίδα ένα μεγάλο γαλάζιο κύμα το οποίο θα μας φέρει μεγάλους νικητές στις εκλογές της 21ης Μαΐου.



Αυτό εξαρτάται από την κυρίαρχη θέληση του ελληνικού λαού, αλλά είμαι σίγουρος ότι 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, θα γιορτάζει η Ελλάδα μας, η παράταξή μας. Και θα γιορτάζει βέβαια, κ. Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, θα γιορτάζει και η Καστοριά, μια περιοχή, μια πόλη τόσο ταυτισμένη με τους παραδοσιακούς αγώνες της Νέας Δημοκρατίας.



Φίλες και φίλοι, έχουμε εκλογές σε τέσσερις μέρες από σήμερα. Έχω γυρίσει ολόκληρη την πατρίδα μας. Βρίσκομαι ξανά, για ακόμα μια φορά, στη Δυτική Μακεδονία για δύο λόγους: ο πρώτος -σας τον είπα ήδη- θέλω να πάρω δύναμη από μια περιοχή που πάντα ήταν στην καρδιά της παράταξής μας. Η Καστοριά είναι σίγουρα μπλε. Ήταν μπλε, είναι μπλε και θα είναι πάντα μπλε.



Υπάρχει κι ένας δεύτερος λόγος, αγαπητέ Γιώργο (Κασαπίδη), κ. Περιφερειάρχα, που ήθελα να είμαι σήμερα εδώ, μαζί σας. Διότι θέλω να ξέρετε ότι η Καστοριά έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση μέσα στη δική μου καρδιά.



Θέλω να γνωρίζετε ότι, όπως στηρίξαμε την Καστοριά, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, αυτά τα τέσσερα χρόνια, έτσι θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε και την επόμενη τετραετία. Θα είμαστε κοντά σας, όπως ήμασταν κοντά σε όλους τους πολίτες οι οποίοι δοκιμάστηκαν τέσσερα δύσκολα χρόνια τώρα.



Και καθώς, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται πια αυτή η προεκλογική περίοδος, όπως σας είπα, έχω γυρίσει ολόκληρη τη χώρα και έχω κάνει μία μεγάλη προσπάθεια να μιλήσω όχι τόσο για το παρελθόν, για το τι έγινε αυτά τα τέσσερα χρόνια, αλλά κυρίως για το τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Επειδή οι εκλογές πάντα αφορούν το μέλλον μας και οι εκλογές πάντα είναι μία επιλογή που αφορά τελικά τη ζωή όλων μας.



Εδώ, η επιλογή την οποία έχουμε να κάνουμε μπροστά μας είναι πολύ ξεκάθαρη: θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε μία Ελλάδα ισχυρή ή θα επιστρέψουμε στις εποχές όπου η Ελλάδα ήταν το «αποπαίδι» της Ευρώπης; Θα εξακολουθούμε να οικοδομούμε μία πολιτική που θα μειώνει τους φόρους, θα στηρίζει την ανάπτυξη, θα στηρίζει τους συνταξιούχους ή θα γυρίσουμε σε εποχές όπου η φορολόγηση τσάκιζε τη μεσαία τάξη και οι συνταξιούχοι πλήρωναν τις επιπτώσεις του νόμου Κατρούγκαλου;



Το παρελθόν, φίλες και φίλοι, μιλάει από μόνο του. Όταν με εμπιστευτήκατε και υπογράψαμε από κοινού αυτή τη συμφωνία αλήθειας στην οποία σας ζήτησα να δεσμευτούμε τον Ιούλιο του 2019, ούτε εγώ ο ίδιος φανταζόμουν πόσες κρίσεις θα χρειαστεί να διαχειριστούμε την τετραετία που μας πέρασε.





Θυμάμαι ακόμα πολύ έντονα τον Μάρτιο του 2020, όταν ενημερώθηκα ότι συγκεντρώνονταν πάρα πολλοί, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες στα σύνορα στον Έβρο, οργανωμένοι τότε από την Τουρκία, για να εισβάλουν στην ελληνική επικράτεια και να ασκήσουν με αυτόν τον τρόπο πίεση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.



Τότε δώσαμε μία μεγάλη μάχη και την κερδίσαμε. Η Ελλάδα προστάτευσε τα σύνορά της. Απέδειξε ότι έχει σύνορα όχι μόνο στην ξηρά, αλλά και στη θάλασσα και στον αέρα. Και σταδιακά πείσαμε και ολόκληρη την Ευρώπη ότι καμία ευρωπαϊκή προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα εάν δεν ξεκινάμε από τη βασική παραδοχή ότι πρέπει η Ευρώπη να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα. Σε αυτή τη μάχη η Ελλάδα μας ήταν πρωταγωνίστρια.



Αμέσως μετά πήρα ίσως την πιο δύσκολη, πολιτικά, απόφαση όλης της τετραετίας, όταν αναγκάστηκα στην κυριολεξία σε μία ημέρα να κλείσω ολόκληρη τη χώρα απέναντι σε έναν ιό τον οποίο δεν γνωρίζαμε καθόλου και για τον οποίο δεν υπήρχε κανένα σχέδιο αντιμετώπισης. Κλείσαμε τη χώρα με τεράστιο οικονομικό κόστος. Σταθήκαμε, όμως, και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό, κοντά στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Πληρώσαμε μισθούς, πληρώσαμε επιστρεπτέα προκαταβολή, κρατήσαμε ζωντανό τον παραγωγικό ιστό της πατρίδας μας.



Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα -όταν με το καλό ξανάνοιξε η οικονομία- να συνεχίσουμε σε αυτή τη σημαντική αναπτυξιακή δυναμική για να μπορούμε σήμερα να είμαστε υπερήφανοι ότι, ναι, η Ελλάδα μας η οποία αντιμετωπιζόταν πάντα με τόσο καχυποψία από τους ευρωπαίους εταίρους, σήμερα μπορούμε εμείς να κοιτάξουμε τους βορειοευρωπαίους γείτονές μας και να τους πούμε, «εμείς έχουμε μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από ό,τι εσείς. Εμείς μπορούμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις που τονώνουν την ανάπτυξη. Εμείς, ναι, μπορούμε να υλοποιήσουμε μια πολιτική η οποία τελικά μειώνει την ανεργία και αυξάνει τις θέσεις εργασίας».



Δεν υπάρχει μεγαλύτερος δείκτης κοινωνικής ανισότητας από την ανεργία και ειδικά από την ανεργία των νέων. Είμαι υπερήφανος που αυτά τα τέσσερα χρόνια καταφέραμε και δημιουργήσαμε σχεδόν 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Φέραμε στην πατρίδα μας επενδύσεις και επενδυτές που ούτε θα φαντάζονταν στο παρελθόν να επενδύσουν στην πατρίδα μας.



Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε για να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικό επενδυτικό πρωταγωνιστή, όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.





Καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας χρειάστηκε να διαχειριστούμε έναν πολύ ερειστικό και επιθετικό γείτονα. Εγώ γνωρίζω καλύτερα πόσες δυσκολίες περάσαμε. Ειδικά το δύσκολο καλοκαίρι του 2020, όταν φτάσαμε «μια ανάσα» από ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Όμως εμείς υπερασπιστήκαμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εμείς ήμασταν αυτοί που -χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης- επενδύσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, και τα Rafale πετούν ήδη πάνω από τους ελληνικούς ουρανούς.



Οι νέες μας φρεγάτες ναυπηγούνται ήδη. Θα παραλάβουμε την πρώτη το 2025. Η χώρα είναι θωρακισμένη με αμυντικές συμφωνίες με ισχυρότατες χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία. Η χώρα έχει γίνει γεωπολιτικός παράγοντας σταθερότητας σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχει γίνει παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρώπη.



Σήμερα είναι το φυσικό αέριο, το οποίο εισάγουμε από λιμάνια μας. Αύριο θα είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μεθαύριο θα είναι το υδρογόνο. Η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη ενεργειακή μετάβαση η οποία ήδη συντελείται. Με την Δυτική Μακεδονία στην πρώτη γραμμή.



Και βέβαια δεν μας έφταναν όλα αυτά, μετά έπρεπε να διαχειριστούμε και έναν πόλεμο στην ήπειρό μας, μία απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τρομερές επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας, με τιμές του φυσικού αερίου οι οποίες ανέβηκαν 10 φορές επάνω. Σκεφτείτε το, 10 φορές πάνω, είναι σαν να πληρώνουμε το ισοδύναμο της βενζίνης 15 ευρώ, ας πούμε, το λίτρο.



Αυτό έπρεπε να διαχειριστούμε ως τιμές φυσικού αερίου και όμως και εκεί στηρίξαμε την κοινωνία, τα νοικοκυριά. Θυμάστε τη μεγάλη ανησυχία η οποία υπήρχε στην αρχή της κρίσης με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ήρθε η κυβέρνηση, φορολόγησε τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και επέστρεψε τα έσοδα από αυτή τη φορολόγηση στον καθένα και στην καθεμία ξεχωριστά, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές της ενέργειας.



Ταυτόχρονα να μπορέσουμε συγκρατήσουμε και τις τιμές των τροφίμων. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εξακολουθεί να είναι πιεστικά υψηλός. Είναι, όμως, πια ο δεύτερος χαμηλότερος στην ευρωζώνη. Θεωρώ ότι τα χειρότερα στον πληθωρισμό τα έχουμε δει. Όμως και στον πληθωρισμό, σπεύσαμε να υποστηρίξουμε την κοινωνία με μια σειρά από μέτρα, το «Market Pass», το «Καλάθι του Νοικοκυριού». Κάναμε το καλύτερο το οποίο μπορούσαμε, γιατί πάντα το μέλημά μας ήταν η στήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αυτών που τα βγάζουν πέρα πιο δύσκολα.





Θα μπορούσα λοιπόν σήμερα να σας πω: «κοιτάξτε, κάνοντας τον απολογισμό μας τέσσερα χρόνια έπρεπε να διαχειριστούμε τόσες κρίσεις, κρατήσαμε το σκάφος της Ελλάδας ασφαλές αλλά δεν προφτάσαμε να υλοποιήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις». Δεν θα το κάνω, γιατί πολύ απλά δεν είναι αλήθεια.



Σας είπα ότι θα μειώσω τους φόρους και μείωσα τους φόρους για όλες και για όλους. ΕΝΦΙΑ, εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής, φόρος στις επιχειρήσεις -από το 29% στο 22%-, μείωση της προκαταβολής. Κατάργηση του φόρου γονικής παροχής πρακτικά για όλους, ώστε να μπορείτε να μεταβιβάζετε την περιουσία σας στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας χωρίς να την ξαναπληρώσετε. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τέσσερις μονάδες, τόσο σημαντικό για τις επιχειρήσεις μας οι οποίες αγωνίζονται να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.



Και βέβαια, κάτι ακόμα το οποίο αποτέλεσε πάντα δέσμευσή μου: στήριξη των συνταξιούχων. Οι πρώτες αυξήσεις στις συντάξεις μετά από 12 χρόνια δόθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.



Ξέρω ότι εδώ κρύβεται ακόμα μία μεγάλη αδικία. Η αδικία ονομάζεται προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου. Την επόμενη φορά που κάποιοι θα ισχυριστούν ότι νοιάζονται δήθεν για τους συνταξιούχους, στείλτε τους παρακαλώ τον λογαριασμό στην κάλπη, γιατί οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν ότι ο κ. Τσίπρας και ο κ. Κατρούγκαλος τσάκισαν τις συντάξεις τους.



Σας επέβαλαν την προσωπική διαφορά και πέρασαν το «μπαλάκι» της ευθύνης για να διορθωθεί αυτό στην επόμενη κυβέρνηση. Ακούστε το λοιπόν καθαρά: όσο υπάρχει η προσωπική διαφορά, ειδικά οι χαμηλοσυνταξιούχοι να γνωρίζουν ότι θα έχουν στήριξη από αυτή την κυβέρνηση ωσότου η προσωπική διαφορά σβήσει οριστικά.



Κάναμε όμως πράξη το πρόγραμμά μας και σε πολλούς άλλους τομείς. Στην παιδεία, παραδείγματος χάρη -και χαίρομαι που έχουμε εδώ τόσα νέα παιδιά, ευχαριστώ την ΟΝΝΕΔ, ευχαριστώ τη ΔΑΠ, ευχαριστώ τη νεολαία μας που πάντα είναι στην πρώτη γραμμή- απελευθερώσαμε τα πανεπιστήμια από τους τραμπούκους της βίας. Γιατί τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και όχι στους κουκουλοφόρους.



Όταν έκανα την παρουσίαση του προγράμματός μας στην Αθήνα χρησιμοποίησα από πίσω μου φωτογραφίες, για να καταδείξω το πώς οραματίζομαι το μέλλον της Παιδείας μας, κι έβαλα μία φωτογραφία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από την Κοζάνη. Ρώτησα το κοινό αν γνωρίζουν πού είναι αυτό το πανεπιστήμιο. Οι πιο πολλοί νόμιζαν ότι ήταν στο εξωτερικό. Και όμως, είναι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο το οποίο κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά, με τέσσερα τμήματα εδώ, στην Καστοριά, τα οποία θέλουμε να στηρίξουμε -εξαιρετικά και τα τέσσερα- και με καινούργιο κτίριο για το Μαθηματικό.



Να μπορούν να έρχονται οι φοιτητές μας σε περιφερειακά πανεπιστήμια και να κάνουν δύο πράγματα: αφενός να παίρνουν ποιοτική γνώση και αφετέρου να απολαμβάνουν μια ποιότητα ζωής που δύσκολα -ειδικά εδώ στην Καστοριά- θα μπορούν να βρουν αλλού. Φυσικά να τονώνουν και την τοπική οικονομία. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι τα περιφερειακά πανεπιστήμια έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν στο όραμά μας για την παιδεία της επόμενης μέρας.



Κάναμε παρεμβάσεις λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε πάρα πολλούς τομείς. Παραπάνω από 400 νομοσχέδια ψηφίστηκαν παρ’ όλες αυτές τις δυσκολίες και αυτό το οποίο κάναμε τελικά, αν έπρεπε να το πω σε μια πρόταση, είναι ότι βάλαμε τις βάσεις για να αλλάξει, επιτέλους, πίστα η Ελλάδα. Να μπορέσει να γίνει σε όλα τα επίπεδα μία πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα.



Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτικούς πόρους τους οποίους η χώρα δεν είχε ποτέ διαθέσιμους στο παρελθόν. Το νέο μας ΠΕΠ εδώ, της Δυτικής Μακεδονίας, είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που ήταν πριν. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν για τη δίκαιη μετάβαση και οι πόροι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία είναι πρωτοφανείς για τα δεδομένα της περιοχής. Και η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία που πραγματικά αυτά τα χρήματα θα δείξουν το αναπτυξιακό τους αποτύπωμα.



Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο, με μεγάλα έργα, μεσαία έργα, μικρά έργα, και καταφέρνουμε επιτέλους να «ξεκολλάμε» έργα τα οποία κάποιοι τα είχαν ξεγράψει: το φράγμα του Νεστορίου, θα γίνει το φράγμα, έχω ασχοληθεί προσωπικά, η σήραγγα της Κλεισούρας, σημαντικά αναπτυξιακά έργα εδώ για την περιοχή σας, το φυσικό αέριο έρχεται επιτέλους στη Δυτική Μακεδονία.



Ξέρω, εμείς στην Κρήτη μπορεί να χρειάζεται να ανοίγουμε ελάχιστα το καλοριφέρ τον χειμώνα αλλά εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θέλουμε να έχετε μία εναλλακτική πηγή θέρμανσης, φθηνή, γιατί όπως βλέπετε οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν πέσει. Και ναι, αν χρειαζόμαστε και πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία για να σας διευκολύνουμε να αλλάξετε τις συσκευές σας και να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το φυσικό αέριο, θα εξετάσουμε και αυτή την επιλογή. Όπως το κάναμε για τα προγράμματα «Εξοικονομώ», με τόσο σημαντική αποδοχή. Όπως το κάνουμε για το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα», το οποίο έχει «σπάσει τα κοντέρ» και «τρέχουμε και δεν φτάνουμε» να διαχειριστούμε τις αιτήσεις.



Όλα αυτά είναι σημαντικά προγράμματα. Γιατί; Διότι βοηθούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τους λογαριασμούς τους, μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα των νοικοκυριών -πολύ σημαντικό για τη συνολική μας προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή- και στηρίζουν και την τοπική οικονομία. Διότι όλα αυτά στηρίζονται σε πρώτες ύλες που κατ’ εξοχήν παράγονται στην πατρίδα μας και φυσικά τονώνουν και όλο τον κλάδο της οικονομίας. Πάρα πολλά επαγγέλματα δουλεύουν γύρω από αυτές τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην ενεργειακή αναβάθμιση.



Όλα αυτά, λοιπόν, είναι λίγα από αυτά τα οποία κάναμε πράξη αυτή την τετραετία. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ περισσότερο για τον απολογισμό μας, γιατί θέλω να συγκρατήσετε ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι έχει ξεχωριστή σημασία: επειδή οι εκλογές, όπως σας είπα, είναι για το μέλλον και όχι για το παρελθόν, τελικά συγκρίνεται και η αξιοπιστία των βασικών πολιτικών δυνάμεων που ανταγωνίζονται για το μεγάλο προνόμιο, τη μεγάλη ευθύνη να κυβερνήσουν τον τόπο.



Εμείς αυτά τα οποία σας είπαμε, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, τα κάναμε πράξη. Οι αντίπαλοί μας, αναρωτιέμαι, μπορούν να πουν το ίδιο; Αυτοί οι οποίοι θα έσκιζαν τα μνημόνια «με έναν νόμο και με ένα άρθρο» και μας φόρτωσαν το τρίτο αχρείαστο μνημόνιο και τώρα πανηγυρίζουν. Προσέξτε, πανηγυρίζουν γιατί, λέει, είναι αυτοί που μας έβγαλαν από τα μνημόνια στα οποία πρώτα αυτοί μας έβαλαν. Είναι σαν τον πυρομανή, ο οποίος βάζει φωτιά στο σπίτι και μετά πανηγυρίζει γιατί φώναξε την Πυροσβεστική και έσβησε η φωτιά.



Είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολο να μπορούμε να κάνουμε μία πολιτική αντιπαράθεση με πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αυτή τη στιγμή, μέσα στην απελπισία τους, είναι διατεθειμένες να τάξουν τα πάντα στους πάντες. Και όταν ζητήσαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ «ελάτε, ρε παιδιά, να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας. Δεν πιστεύετε αυτό το οποίο λέμε εμείς, ότι το πρόγραμμα στοιχίζει 83 δισ., στείλτε το πρόγραμμά σας στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Βουλής, στο Γενικό Λογιστήριο, να γίνει μια ανεξάρτητη κοστολόγηση. Πόσο στοιχίζουν επιτέλους αυτά τα οποία λέτε; Τα αντέχει η ελληνική οικονομία;». Σιωπή. Γιατί πολύ απλά γνωρίζουν ότι αν το έκαναν αυτό, θα αναδεικνυόταν για ακόμα μια φορά το ψέμα τους και η υποκρισία τους. Και ο αφόρητος λαϊκισμός τους.



Εμείς, λοιπόν, καθ’ όλη την διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου μιλήσαμε για το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα του μέλλοντος. Όπως θυμάστε, έχουμε βρεθεί ήδη αρκετές φορές στη Δυτική Μακεδονία. Ήρθαμε ακόμα μια φορά για να παρουσιάσουμε το περιφερειακό μας πρόγραμμα για την Δυτική Μακεδονία του 2030.



Η ιδιαιτερότητα αυτού του προγράμματος είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχουν μέσα έργα τα οποία είναι μελετημένα, κοστολογημένα, με συγκεκριμένους φορείς υλοποίησης. Και ουσιαστικά αυτό εδώ είναι το καινούργιο συμβόλαιο αλήθειας και λογοδοσίας το οποίο σας ζητώ να συνυπογράψουμε για την επόμενη τετραετία. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις μας, εδώ, για τη Δυτική Μακεδονία, για αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε.



Και έχετε κάθε δικαίωμα, από εδώ και στο εξής, να μας ζητάτε τον λογαριασμό αν υπάρχουν καθυστερήσεις, αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμά μας σε εθνική κλίμακα. Για την παραγωγική Ελλάδα, για τη δίκαιη Ελλάδα, για την πράσινη και ψηφιακή Ελλάδα, για την κοινωνική Ελλάδα, για την ισχυρή Ελλάδα την οποία οραματίζομαι.



Στο επίκεντρο αυτού του προγράμματος είναι η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, με αποτύπωμα, όμως, σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Γιατί ένα πράγμα στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι δεν θέλω να αισθάνεται κανείς ότι η ανάπτυξη για την οποία μιλάμε δεν αφορά τελικά τους πάντες. Αυτό έχει ιδιαίτερη, ξεχωριστή σημασία για την Καστοριά, που ξέρω ότι αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και ιδιαίτερες προκλήσεις, και λόγω της γούνας αλλά και λόγω άλλων δομικών λόγων.



Εμείς, λοιπόν, μιλάμε για μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η οποία τελικά πρέπει να έχει ένα αποτύπωμα. Και το αποτύπωμα μετριέται σε περισσότερες θέσεις εργασίας, σημαντική μείωση της ανεργίας, που θα πλησιάζει πια τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλά κυρίως το αποτύπωμα της θα είναι καλύτεροι μισθοί για όλες και για όλους. Κατώτατος μισθός ο οποίος θα φτάσει τα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας και μέσος μισθός που θα φτάσει τα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Είναι εφικτοί οι στόχοι. Με σημαντική διαχείριση των νέων αναπτυξιακών εργαλείων και των σημαντικών πόρων που έχουμε στην διάθεση μας.





Μια από τις μεγάλες προκλήσεις και μεγάλες ευθύνες της επόμενης κυβέρνησης θα είναι να διαχειριστεί το νέο ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά κυρίως το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έρχεται και προσθέτει στους χρηματοδοτικούς μας πόρους 31 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν όφελος από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης το είχε η Ελλάδα και το διαπραγματευτήκαμε εμείς το καλοκαίρι του 2020.



Φυσικά, αυτή η ανάπτυξη, όπως σας είπα, πρέπει να έχει περιφερειακή και πρέπει να έχει και τοπική διάσταση. Ένας από τους λόγους που ήθελα να ξαναβρεθώ στην Καστοριά ήταν γιατί ήθελα να έχω μία ακόμα συνάντηση με όλους τους παραγωγούς γούνας, τους οποίους είχα την ευκαιρία να δω πριν. Νομίζω ότι οι άνθρωποι εκτιμούν το γεγονός ότι. παρά τις δυσκολίες, η κυβέρνηση στάθηκε κοντά τους και στη διάρκεια του κορονοϊού, αλλά και στη διάρκεια μιας κρίσης για την οποία οι άνθρωποι δεν φταίνε σε τίποτα, διότι ξαφνικά έκλεισε η βασική τους αγορά, η Ρωσία, με ευρωπαϊκή απόφαση.



Θέλω κατ’ αρχάς να γνωρίζετε ότι θα επεκτείνουμε τις αναστολές για τρεις ακόμα μήνες, να εξασφαλίσουμε, σε πρώτη φάση, τους εργαζόμενους στη γούνα.



Θα εκπονήσουμε ένα ειδικό, καλά μελετημένο πρόγραμμα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για το πώς μπορούμε συνολικά να στηρίξουμε την απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς. Όχι μόνο στη γούνα αλλά και στα νέα επαγγέλματα τα οποία θα προκύψουν. Γιατί βλέπω ότι, αργά αλλά σταθερά, η Καστοριά μπορεί και πρέπει να γίνει ένας προορισμός 12 μήνες το χρόνο, μία περιοχή η οποία θα μπορεί να συνδυάσει τα ποιοτικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα με μία μοναδική πολιτιστική κληρονομιά και με μια μοναδική φυσική ομορφιά της πόλης της ίδιας, της λίμνης, της ευρύτερης περιοχής, μαζί με την αξιοποίηση του αεροδρομίου.



Γιατί υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη προίκα, υπάρχει αεροδρόμιο εδώ, το οποίο θα αξιοποιηθεί και θα αναδειχθεί. Να γίνει η Καστοριά πραγματικά ένας προορισμός 12 μήνες το χρόνο. Το έχουν πετύχει άλλες περιοχές της χώρας με αντίστοιχη φυσική ομορφιά, δεν υπάρχει κανείς λόγος να μην μπορεί να το πετύχει και η Καστοριά.



Θα στηρίξουμε συνολικά αυτή την προσπάθεια και θέλω να ξέρετε ότι την επόμενη μέρα θα ασχοληθώ προσωπικά με τα ειδικά ζητήματα τα οποία αφορούν την Καστοριά. Και φυσικά με όλες τις μεγάλες προκλήσεις που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία, με την πράσινη μετάβαση. Θα μου το θυμηθείτε, σε τέσσερα χρόνια από τώρα, όταν θα κάνουμε τον απολογισμό της επόμενης τετραετίας, θα τρίβουμε τα μάτια μας από τις επενδύσεις οι οποίες θα έχουν έρθει στη Δυτική Μακεδονία. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, υπάρχουν μοναδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, πιο ευνοϊκές αυτή τη στιγμή κρατικές ενισχύσεις για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί κάνουμε αξιοποίηση και των προβλέψεων της δίκαιης μετάβασης.



Θα καλύψουμε τις χαμένες θέσεις εργασίας από το λιγνίτη με πολύ καλύτερες θέσεις εργασίας, και στη μεταποίηση αλλά και στις υπηρεσίες. Η Δυτική Μακεδονία πραγματικά μπορεί και πρέπει να γίνει πρωταγωνίστρια, για να μπορεί να αντιστραφεί και αυτή η δημογραφική τάση, που δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να μας απασχολήσει πολύ. Και θέλω να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι το μόνο κόμμα το οποίο μιλάει ανοιχτά για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας είμαστε εμείς, η Νέα Δημοκρατία.



Εμείς σκύβουμε πάνω στα προβλήματα των οικογενειών. Εμείς δώσαμε 2.000 ευρώ για κάθε παιδί το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Εμείς θα αυξήσουμε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με παιδί. Εμείς θα στηρίξουμε τους δημοσίους υπαλλήλους με παιδιά, αυξάνοντας τα οικογενειακά επιδόματα κατά 50 ευρώ. Εμείς στηρίζουμε τις εργαζόμενες μητέρες με μια σειρά από παρεμβάσεις, όπως τα ολοήμερα σχολεία, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε εργαζόμενες οικογένειες να μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά τους χωρίς να έχουν την έγνοια πού θα τα αφήσουν και αν θα υπάρχει παππούς ή γιαγιά να τα φροντίσει.



Άρα, εμείς νοιαζόμαστε πραγματικά για την αντιστροφή του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Δεν θα αποδώσουν αυτές οι πολιτικές από τη μια στιγμή στην άλλη. Ξέρουμε, όμως, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τη συρρίκνωση του έθνους μας που μακροπρόθεσμα θα έχει καταστροφικές συνέπειες.



Ξέρω, επίσης, ότι και τα νέα παιδιά θέλουν, ειδικά οι Καστοριανοί εδώ, τα παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας, θέλουν να μείνουν στον τόπο τους. Ξέρω ότι υπάρχουν σήμερα χιλιάδες παιδιά τα οποία έχουν φύγει από την Καστοριά και έχουν πάει να δουλέψουν σεζόν στον τουρισμό. Κάθε δουλειά είναι καλή και ο τουρισμός είναι μια καλή δουλειά, αλλά είμαι σίγουρος ότι κι εσείς θα προτιμούσατε να μείνετε εδώ, και να δουλεύετε εδώ, και να έχετε δουλειές εδώ, και να μην κινδυνεύετε κάποια στιγμή να φύγετε από τον τόπο σας, τον οποίο τόσο αγαπάτε, για να αναζητήσετε ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον κάπου αλλού. Αυτό είναι μεγάλο μου μέλημα και μεγάλη μου έγνοια για την επόμενη ημέρα.



Θέλω να σας μιλήσω όμως και λίγο για την κοινωνική Ελλάδα, όπως την οραματιζόμαστε, η οποία έχει δύο βασικές πτυχές. Για την πρώτη σας μίλησα λίγο και είναι η παιδεία. Όπως σας είπα, είμαι πολύ υπερήφανος για αυτό το οποίο γίνεται συνολικά στην ανώτατη εκπαίδευση, ειδικά εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Είχα πει και στην παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου ότι πιστεύω πως δεν θα αργήσει η στιγμή που το να έρχεται κάποιος να σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν θα είναι μια επιλογή ανάγκης, αλλά θα είναι μια επιλογή προτεραιότητας. Γιατί θα ξέρει πολύ καλά ότι εδώ θα συνδυάσει πολύ καλές σπουδές με μια εξαιρετική ποιότητα ζωής.



Πάντως οι φοιτητές μας εδώ είναι όλοι χαμογελαστοί και φαίνεται να περνάνε πολύ καλά. Θα τους φτιάξουμε και παραπάνω φοιτητικές στέγες ώστε να μην χρειάζεται να ξοδεύουν πολλά χρήματα σε ενοίκια, ειδικά για αυτούς οι οποίοι έρχονται από μακριά, έρχονται από περιοχές εκτός Δυτικής Μακεδονίας.





Αλλά να πω και μια κουβέντα για τα σχολεία μας. Στα σχολεία μας, φίλες και φίλοι, στα δημόσια σχολεία μας, συντελείται μία μικρή επανάσταση. Θα έχουμε τοποθετήσει μέσα στον επόμενο χρόνο 36.000 διαδραστικούς πίνακες σε όλα τα τμήματα των δημοσίων σχολείων από την Ε’ Δημοτικού μέχρι την Γ’ Λυκείου. Πολλά ιδιωτικά σχολεία δεν έχουν ακόμα τέτοιους διαδραστικούς πίνακες.



Βρέθηκα χθες στον Πειραιά και είδα ένα μάθημα Α’ Γυμνασίου με τον διαδραστικό πίνακα. Μάθημα Ιστορίας όπου ο μαθητής σηκωνόταν στον πίνακα και έβλεπε διαδραστικά πώς ήταν η Ακρόπολη σε τρισδιάστατη απεικόνιση και μπορούσε το ίδιο το παιδί να λύνει ασκήσεις πάνω στον πίνακα. Μιλάμε για ένα άλλο μάθημα. Μιλάμε για μία επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουμε τη γνώση στα παιδιά μας. Έπρεπε να δείτε το χαμόγελο των παιδιών και των δασκάλων και των καθηγητών γι’ αυτές τις νέες τεχνολογίες. Γιατί έτσι οραματιζόμαστε το σχολείο του μέλλοντος. Και έτσι οραματιζόμαστε βέβαια και την επαγγελματική εκπαίδευση.



Ερχόμενος σήμερα το πρωί, ξεκίνησα την περιοδεία μου από την Κεντρική Μακεδονία και πέρασα από το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο στην Κρύα Βρύση Πέλλας. Γιατί εγώ θέλω να δίνω έμφαση και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν θα πάνε όλα τα παιδιά κατ’ ανάγκη στο πανεπιστήμιο. Τα Δημόσια ΙΕΚ μας, τα οποία και πάλι μπορούν να προσελκύουν πολλά νέα παιδιά, μπορούν να προσφέρουν απολυτήρια και πτυχία με πολύ μεγαλύτερη αξία στην αγορά εργασίας και με δουλειές οι οποίες και καλά πληρώνουν και προσφέρουν καλή επαγγελματική διαδρομή.



Όλα αυτά, λοιπόν, είναι στο επίκεντρο του προγράμματός μας. Το ίδιο φυσικά ισχύει για την υγεία. Η υγεία, φίλες και φίλοι, θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα της επόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.



Στην πανδημία αναγκαστήκαμε να παίξουμε άμυνα, τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε επίθεση. Θα προσλάβουμε 10.000 γιατρούς και νοσηλευτές την επόμενη τετραετία. Έχουμε εξασφαλίσει 1,5 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι έργα τα οποία ήδη τρέχουν αυτά για τα οποία σας μιλάω. Γιατί οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να έχουν απορροφηθεί το αργότερο μέχρι το 2026.



Θα ξαναφτιάξουμε 156 κέντρα υγείας, θα ξαναφτιάξουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε παραπάνω από 80 νοσοκομεία. Θα στηρίξουμε τον θεσμό του «Προσωπικού γιατρού» και θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στις πολιτικές πρόληψης για τις οποίες είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος. 500 εκατομμύρια θα δώσουμε για πολιτικές πρόληψης, διότι αυτές οι πολιτικές δεν είναι μόνο οικονομικά συμφέρουσες. Σώζουν ζωές στην κυριολεξία.



Ειδικά για τις εξετάσεις, για τις γυναίκες οι οποίες είναι μαζί μας, για τον καρκίνο του μαστού, εμείς για πρώτη φορά εισάγαμε ένα πρόγραμμα, το ονομάζουμε «Φώφη Γεννήματα», 1,3 εκατομμύρια γυναίκες, από 50 έως 69 ετών, πήραν ένα μήνυμα από το κράτος που τους προσφέρει μία δωρεάν μαστογραφία. Πολλές γυναίκες -ειδικά στην περιφέρεια- δεν είχαν κάνει ποτέ στη ζωή τους μαστογραφία. Και από αυτές τις μαστογραφίες που ήδη έχουμε κάνει, έχουμε εντοπίσει παραπάνω από 7.000 γυναίκες που έχουν πρώιμο καρκίνο του μαστού. Θα σωθούν οι ζωές τους. Είναι μία σημαντικότατη παρέμβαση. Διότι αν προλάβεις τον καρκίνο στην αρχή, μπορείς να τον θεραπεύσεις.



Άρα, όταν μιλάμε για υγεία δεν μιλάμε μόνο για τα νοσοκομεία μας. Μιλάμε για όλο το φάσμα της υγείας. Από την υγιεινή διατροφή, από τα προβλήματα της παιδικής παχυσαρκίας, μέχρι την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα, τον Προσωπικό Γιατρό, τα νοσοκομεία μας. Και έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να κάνουμε πραγματικά την Ελλάδα μία χώρα με ποιοτική, ευρωπαϊκή υγεία.



Δύο κουβέντες για τα ζητήματα της ενέργειας, τα οποία τόσο μας απασχολούν εδώ, ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η Ελλάδα είναι ήδη πρωταγωνίστρια στην πράσινη μετάβαση. Και ο λόγος για τον οποίο επιμένουμε τόσο πολύ στο να έχουμε περισσότερα φωτοβολταϊκά, περισσότερα αιολικά, περισσότερα υδροηλεκτρικά, περισσότερη γεωθερμία, είναι και οικονομικός -είναι πιο φθηνές πια αυτές οι μορφές ενέργειας-, αλλά και γεωπολιτικός. Δεν θέλω να ξαναβρεθούμε ποτέ στην δυσάρεστη θέση να είμαστε εξαρτημένοι από οποιονδήποτε για τις εισαγωγές της ενέργειας, όπως δυστυχώς έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το τελευταίο διάστημα.



Αλλά θέλω και όλοι, και οι τοπικές κοινωνίες, να έχουν όφελος από τα έργα αυτά. Γι’ αυτό και η επόμενη φάση θα αφορά πολλά περισσότερα φωτοβολταϊκά σε στέγες. Θα αφορά φωτοβολταϊκά για τους αγρότες μας, για να μπορέσουν να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους. Σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε την ενέργεια. Και βέβαια, επένδυση στο μέλλον της ενέργειας -γιατί πρέπει να το σχεδιάζουμε από τώρα-, που δεν είναι άλλο από το υδρογόνο.



Το υδρογόνο είναι τρόπος αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Και η Δυτική Μακεδονία μπορεί να γίνει πρωταγωνίστρια στην αλυσίδα του υδρογόνου, η οποία ήδη χτίζεται τώρα στην Ευρώπη και επιδοτείται, με πολύ σημαντικούς πόρους.



Και τέλος, δύο λόγια για την ισχυρή Ελλάδα, έτσι όπως την οραματίζομαι. Φίλες και φίλοι, οι εκλογές της Κυριακής δεν αφορούν μόνο την οικονομία, τα τοπικά περιφερειακά ζητήματα, την υγεία. Αφορούν και την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Όπως έχετε διαπιστώσει ζούμε σε έναν δύσκολο κόσμο, γεμάτο απρόοπτα, με συνεχείς γεωπολιτικές αναταράξεις, με πολλούς κλυδωνισμούς.



Το ποιος θα κρατάει σταθερά το τιμόνι της χώρας την επόμενη τετραετία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δείτε τι γίνεται στην απέναντι όχθη του Αιγαίου, στη γειτονική Τουρκία. Εμείς τείνουμε πάντα χείρα φιλίας στην Τουρκία. Και θέλουμε να μπορούμε να λύνουμε την βασική μας διαφορά, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλασσίων μας ζωνών στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, με γνώμονα τις σχέσεις καλής γειτονίας και πάντα με σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο.



Μπορούμε, όμως, να είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη ημέρα ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν θα επανέλθει; Ποιος, λοιπόν, είναι πιο κατάλληλος να διαχειριστεί μια επιθετική Τουρκία την επόμενη μέρα; Αυτός που ξέρει να χτίζει συμμαχίες, αυτός που ενισχύει τις Ένοπλες Δυνάμεις, αυτός που μετατρέπει τα ελληνοτουρκικά ζητήματα σε ευρωτουρκικά ζητήματα. Αυτός ο οποίος έχει αποδείξει ότι στις κρίσεις της εξωτερικής πολιτικής μπορεί να τοποθετεί πάντα την Ελλάδα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και δεν αναζητά άλλες γεωπολιτικές διεξόδους, οι οποίες θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες και επιζήμιες για τα εθνικά ζητήματα.



Άρα, ναι, οι εκλογές οι οποίες έρχονται έχουν και αυτή τη διάσταση. Τη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής, της συνέχισης της ενίσχυσης της χώρας, της συνέχισης της δίκαιης αλλά αυστηρής μεταναστευτικής μας πολιτικής. Δεν θέλω να ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή όπου εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες θα μπαίνουν στην Ελλάδα χωρίς κανέναν έλεγχο. Ούτε εσείς το θέλετε, είμαι σίγουρος γι’ αυτό.



Οπότε, φίλες και φίλοι, καθώς πλησιάζουμε πια προς τις εκλογές, τα διλήμματα και οι επιλογές αποκρυσταλλώνονται με απόλυτη σαφήνεια. Εμείς έχουμε παρελθόν αλλά έχουμε και μέλλον. Έχουμε ένα παρελθόν συνέπειας και αποτελεσματικότητας και έχουμε ένα μέλλον ελπίδας και αισιοδοξίας για το οποίο θέλουμε να μιλούμε.



Οι αντίπαλοί μας βρίσκονται -δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για εμάς, ευτυχώς για τη χώρα θα έλεγα- σε ένα διαρκές πολιτικό βέρτιγκο. Παρατηρώ τις πολιτικές εξελίξεις από τη δεκαετία του ’80 όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έδινε το δικό του αγώνα κόντρα στο τότε ισχυρό ΠΑΣΟΚ.



Και όσα χρόνια είτε παρατηρώ την πολιτική είτε συμμετέχω σε αυτήν, πρέπει να σας πω ότι είναι οι πρώτες εκλογές όπου τρεις μέρες πριν από τις εκλογές συμβαίνει το εξής παράδοξο: από τη μια υπάρχει μια ξεκάθαρη πρόταση διακυβέρνησης: ισχυρή και αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για αυτοδύναμη Ελλάδα. Αυτό πρεσβεύουμε εμείς. Και από την άλλη υπάρχει ο απόλυτος πολιτικός αχταρμάς.





Προσέξτε την αλληλουχία του τι έχουν πει οι αντίπαλοί μας. Έχουν μιλήσει για κυβέρνηση ηττημένων. Έχουν μιλήσει για κυβέρνηση ανοχής. Τώρα μας ξεφούρνισαν καινούργιο «λαγό από το καπέλο», κυβέρνηση ειδικού σκοπού για λίγους μήνες, λέει, για να διερευνήσει το ζήτημα των υποκλοπών. Προσπαθούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους αλλά ο ένας δεν θέλει τον άλλον. Και ο κ. Ανδρουλάκης θέλει για Πρωθυπουργό κάποιον «άγνωστο Χ» -kinder έκπληξη- τον οποίο θα «βγάλει από το καπέλο», τον οποίο ο ίδιος ξέρει αλλά δεν μας τον λέει. Θα μας τον πει μετά τις εκλογές.



Κάπου σε όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου καραδοκεί και ο κ. Βαρουφάκης ο οποίος λέει, «είμαι και εγώ εδώ για να πάρω τα ευρώ σας να τα κάνω “Δήμητρες”». Τους λέμε: ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θα πάρουμε. Σας είδαμε, σας δοκιμάσαμε, σας ξέρουμε. Δεν θέλουμε να οδηγήσουμε τον τόπο δεύτερη φορά στη συμφορά.



Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, ένα απίστευτο κρεσέντο τοξικότητας, χυδαιότητας, λάσπης, παραπληροφόρησης και fake news. Δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ ανάλωσα πρακτικά όλη την ομιλία μου μιλώντας γι’ αυτά που έχω κάνει και αυτά που θέλω να κάνω. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαι πολύ με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Τους ξέρετε εξάλλου πολύ καλύτερα. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω εγώ ποιος είναι ο κ. Τσίπρας.



Θέλω, όμως, να καταδείξω κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, έκανε μία πολιτική δήλωση. Είναι ένας άνθρωπος που δεν προέρχεται από τον δικό μας χώρο, δεν μάσησε ποτέ τα λόγια του. Άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε απέναντι στη Χούντα, με αντιδικτατορικές περγαμηνές, και είπε την άποψή του. Η άποψή του ήταν ότι η χώρα χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση και αυτή μπορεί να την εγγυηθεί μόνο η Νέα Δημοκρατία.



Λοιδορήθηκε και στοχοποιήθηκε με απόλυτα συστηματικό τρόπο από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τα τρολ τους. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Είναι το μόνο το οποίο μπορώ να πω για ένα κόμμα που, όταν άλλοι καλλιτέχνες εκφράζουν την άποψή τους υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, είναι καλοί, αλλά όταν οποιοσδήποτε άλλος λέει «ξέρετε ρε παιδιά, το προνόμιο του προοδευτισμού δεν ανήκει μόνο στην Αριστερά, υπάρχουν και άλλες παρατάξεις που έχουν υπηρετήσει την πατρίδα, εδώ, σε αυτόν τον τόπο, και που μπορεί σε αυτή τη συγκυρία να είναι καλύτερες για το μέλλον της πατρίδας μας», έρχονται τώρα όλοι αυτοί και τους στοχοποιούν και τους λοιδορούν.



Ας είναι, όμως. Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά, γιατί τα διλήμματα των εκλογών πια έχουν αποκρυσταλλωθεί. Και δεν είναι μόνο το δίλημμα αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή αν θα γυρίσουμε πίσω. Η απλή αναλογική και η κρισιμότητα της κάλπης της 21ης Μαΐου επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο και ένα ακόμα δίλημμα το οποίο είναι ίσως ακόμη πιο σημαντικό. Και αυτό είναι πολύ απλό: σταθερότητα ή χάος.



Η χώρα, σήμερα, χρειάζεται επειγόντως σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Δεν χρειάζεται ανίερες κομματικές συμμαχίες. Παράγοντες αστάθειας, παράγοντες, θα έλεγα, σχεδόν στα όρια της πολιτικής αποσταθεροποίησης ορισμένα από τα σενάρια τα οποία διακινούνται.



Διότι τελικά οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δεν ξέρουμε τι θέλουν, γιατί δεν μας το λένε. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Ξέρουμε μόνο τι δεν θέλουν: δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, φίλες και φίλοι. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα αποφασίσει, όχι αυτοί. Και το βράδυ της Κυριακής θα κάνουμε το «ταμείο» και θα δούμε ποιον θέλει τελικά ο ελληνικός λαός.



Σας ζητώ, λοιπόν, φίλες και φίλοι, καθώς πλησιάζουμε πια στο τέλος αυτής της πολύ όμορφης προεκλογικής περιόδου -γιατί κάθε προεκλογική περίοδος είναι για μένα πολύ όμορφη και πάντα πολύ δημιουργική και πολύ ουσιαστική- σας ζητώ να κάνουμε την τελευταία μεγάλη προσπάθεια. Να διεκδικήσουμε όλες εκείνες τις ψήφους οι οποίες ακόμα μπορεί να είναι διεκδικήσιμες. Υπάρχει ακόμα ένα ποσοστό συμπολιτών μας που σε όλες τις μετρήσεις δηλώνουν αναποφάσιστοι. Να τους πούμε «κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, αλλά ελάτε να ενωθούμε σε ένα πλατύ ποτάμι προοδευτικού εκσυγχρονισμού και δημιουργικού πατριωτισμού».





Και να απευθυνθώ ειδικά εδώ, από την Καστοριά, σε συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να «αλληθωρίζουν» προς κόμματα και κομματίδια τα οποία κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Να τους ζητήσω να σκεφτούν ποιοι είναι οι πραγματικοί πατριώτες με έργα και ποιοι είναι οι πατριώτες του «γλυκού νερού» στα λόγια. Διότι εγώ υπερασπίστηκα τα εθνικά μας συμφέροντα, με αποτελεσματικότητα και με αξιοπρέπεια.



Ελάτε, λοιπόν, να δώσουμε μαζί αυτό τον αγώνα. Να τερματίσουμε δυνατοί στο σπριντ των τελευταίων ημερών. Να διεκδικήσουμε όλες εκείνες τις ψήφους οι οποίες ακόμα είναι διεκδικήσιμες, ώστε -και αυτός είναι ο στόχος μου και με αυτό θέλω να κλείσω- το βράδυ της Κυριακής να μην υπάρχει σε κανέναν καμία απολύτως αμφιβολία: η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μεγάλη νικήτρια και αυτή που θα κυβερνήσει τον τόπο την επόμενη τετραετία.



Πάμε, λοιπόν, μαζί γι’ αυτό το μεγάλο αγώνα, γι’ αυτή τη μεγάλη νίκη, για μία ακόμα νίκη της Νέας Δημοκρατίας, που θα ξεκινήσει εδώ, από την Καστοριά, από τη Δυτική Μακεδονία. Για την Ελλάδα που θέλουμε. Σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά.



Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα, πάμε για την τελική νίκη.

