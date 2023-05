Πολιτική

Εκλογές - Σαμαράς: Η ΝΔ είναι το κόμμα της πατριωτικής ευθύνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε στην Καλαμάτα ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου. Τι είπε για τα εθνικά θέματα και το δημογραφικό.



Την πεποίθηση ότι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα σημάνει την εκτόξευση της ανάπτυξης της Οικονομίας μας εξέφρασε σε αποψινή του ομιλία στην εκλογική του περιφέρεια, την Καλαμάτα, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε συγκλονιστική την εκλογή του Φρέντι Μπελέρη ως δημάρχου της Χειμάρρας και επέμεινε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της πατριωτικής ευθύνης και ότι ουδέποτε θα συζητήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στέλνοντας κατ αυτόν τον τρόπο ένα ισχυρό μήνυμα σε όποια ηγεσία προκύψει στην Τουρκία μετά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της 28ης Μαίου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, στην Καλαμάτα

«Αυτός ο απίστευτος κόσμος δίνει από σήμερα το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής! Αλλά μου δίνει κι εμένα την τεράστια συγκίνηση να βλέπω εδώ, όρθια και γαλάζια την δική μας Πελοπόννησο!

Απόψε μιλάει η Καλαμάτα ! Για την Πατρίδα! Για την Παράταξη! Απόψε, είμαστε όλοι εδώ! Συμμαχητές για την Ελλάδα μας!

Νεοδημοκράτες, ΟΝΝΕΔιτες, Δεξιοί, Κεντρώοι, Ψηφοφόροι, νέοι και παλιοί, που έχετε το όραμα της Ελλάδας που αγαπάμε. Απόψε, είμαστε όλοι εδώ! Γιατί μας ενώνει η αγωνία για το μέλλον, Αλλά και η πίστη μας σε κοινές Αρχές, Αξίες και Ιδέες της Παράταξης. Της Παράταξης των Εθνικών Αγώνων, Της Παράταξης των μεγάλων αποφάσεων και των μεγάλων έργων, Της Παράταξης της Ευρωπαϊκής προοπτικής. Την Παράταξη της Δεξιάς και του Πατριωτικού Κέντρου, της Κεντροδεξιάς! Της Νέας Δημοκρατίας! Tου Εθνάρχη Καραμανλή! Ολη η Ελλάδα έχει σήμερα την καρδιά της εδώ, στην Καλαμάτα. Στην πόλη της Διακήρυξης της Ελευθερίας μας από τον Τουρκικό ζυγό! Συμπατριώτες μου!

Είμαι απόψε και πάλι εδώ, κοντά σας, δίπλα σας, ένα με τον κόσμο. Ήμουν και θα είμαι πάντα εδώ : βουλευτής, από το 1977. Και στα καλά και στα δύσκολα. Και στους σεισμούς μαζί σας , στις σκηνές. Και μετά βοηθώντας , πάντα μαζί σας, την πληγωμένη Καλαματα να γίνει σήμερα υπόδειγμα σύγχρονης, πανέμορφης και συνεχώς αναπτυσσόμενης μεγαλούπολης ! Μαζί απογειώσαμε τον τόπο μας, και μαζί θα ζήσουμε το λαμπρό του αύριο.

Εδώ είμαι λοιπόν! Ο δικός σας Αντώνης! Είναι μεγάλη η συγκίνησή μου. Θα σας μιλήσω με το χέρι στην καρδιά. Για όσα κρίνονται στις εκλογές της 21ης Μαίου, Για το μέλλον της πατρίδας που θα ορίσετε την Κυριακή, με την ψήφο σας.

Φίλες και φίλοι,

Την τετραετία που μας πέρασε, των συνεχών κρίσεων, η κυβέρνηση πέτυχε τον βασικό στόχο: Την διατήρηση της κοινωνικής κι εθνικής συνοχής. Η χώρα κρατήθηκε όρθια. Αντεξε στις κρίσεις με κοινωνική ειρήνη, σύνεση κι ωριμότητα. Με πρωταγωνιστές εσάς, τον ελληνικό λαό. Που ήταν δίπλα στην Πολιτεία όταν έπρεπε. Στην υγειονομική κρίση. Οργανωθήκαμε τάχιστα. Γιατροί και νοσηλευτές έκαναν το καθήκον τους. Και η Παράταξή μας οφείλει να τους βοηθήσει πολύ περισσότερο μετά τις εκλογές!

Κρίση του Εβρου. Εγινε απόπειρα εισβολής στην πατρίδα μας. Από οργανωμένους λαθρομετανάστες που έστειλε η Τουρκία. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έδρασε άμεσα. Ενίσχυσε στρατιωτικά τον Εβρο. Διεθνοποίησε την απόπειρα εισβολής. Και πέτυχε την υπαναχώρηση της Τουρκίας.

Αλλά, είχε δίπλα της, και πάλι, τον Ελληνικό λαό. Ολους εσάς! Πρώτα από όλα Στρατό κι Αστυνομία! Κι ακόμα, τους Εθνοφύλακες και τους Συνοριοφύλακες, τους Ειδικούς Φρουρούς, τους απλούς πολίτες! Και πετύχαμε! Θυμίζω, όμως, οτι όταν αποφάσισα, ως πρωθυπουργός, την κατασκευή του φράκτη στον Εβρο, είχα απέναντί μου τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντίθετος και για τον φράκτη και για τους λαθρομετανάστες και για την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων μας στο Αιγαίο, από το Λιμενικό μας.

Σήμερα η κυβέρνησή μας τον τελειώνει τον φράκτη. Και ας προσπάθησε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ να το εμποδίσει στην Ευρώπη! Αλλά, ευτυχώς, οι "σύντροφοι ηττήθηκαν"… Γιατί κάθε πολιτική απόφαση πρέπει και να υπηρετεί και να εμπνέει τον λαό, που είναι πάντοτε ο υπέρτατος κριτής. Είναι αυτός ο λαός που στην υπόθεση των Σκοπίων τιμώρησε τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ περιφρόνησε τα εκατομμύρια Ελληνες που διαδήλωναν για τη Μακεδονία.

Ακόμη και την άθλια σκευωρία της Νοβάρτις χρησιμοποίησαν για να περάσουν την εθνικά επικίνδυνη συμφωνία των Πρεσπών Κι όλους εμάς που αντισταθήκαμε, ακόμα και τον Μίκη Θεοδωράκη, μας λοιδορούσαν ως "Μακεδονομάχους"... Δεν κατάλαβαν ότι για εμάς ήταν τίτλος τιμής! Ούτε και κατάλαβαν τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Κι όχι μόνον τις συνεχείς προκλήσεις των Σκοπιανών σε βάρος μας. Δεν μπόρεσαν ούτε καν να προβλέψουν τους μεγάλους τριγμούς που έφεραν στα Βαλκάνια. Κι ασφαλώς την αντίδραση και της Βουλγαρίας στην αναγνώριση μακεδονικού έθνους και γλώσσας, που με τόση ευκολία παραχώρησε στα Σκόπια ο κ.Τσίπρας.

Συμμαχητές και συμμαχήτριες,

Η κυβέρνησή μας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά τα 4 χρόνια προσπάθησε να στηρίξει την μεσαία τάξη. Στήριξη τόσο με τις επιστρεπτέες κι άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όσο και με τη μείωση της άμεσης φορολογίας. Εγιναν πολλά, δεν έγιναν ασφαλώς τα πάντα, αλλά το αποτέλεσμα είναι θετικό. Η οικονομία άντεξε. Η μεσαία τάξη, στηρίχθηκε. Επενδύσεις ήρθαν κι έρχονται, και διασφαλίζονται με χρηματοδότηση από την Ευρώπη.

Για τους αγρότες μας έγιναν έργα, όπως φράγματα κι αρδευτικά . Κι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, για λιπάσματα και ζωοτροφές, δίνονται. Κι ακόμα, ο τουρισμός μας σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η τουριστική έκρηξη που ζει ολόκληρη η Πελοπόννησος, να το ξέρετε, είναι μόνον η αρχή. Ομως, την μεγαλύτερη μάχη την δίνει η χώρα για να φέρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Τότε θα γίνει η μεγάλη εκτόξευση της Ανάπτυξης, με νέες θέσεις εργασίας. Θα με ρωτήσετε, και με το δίκιο σας: Αντώνη, "όλα καλά, όλα ανθηρά";

Απαντώ ευθέως: Οχι! Δεν είναι όλα τέλεια. Αλλά, Ναι! Είναι καλύτερα! Η Ελλάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση, σε όλα τα επίπεδα, απ' ότι ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια! Κι αυτή είναι μια συγκρίσιμη πραγματικότητα. Είναι ένα καθαρό κριτήριο επιλογής ψήφου. Η κυβέρνηση δεν δίστασε και λάθη να παραδεχτεί αλλά και να τα διορθώσει. Τα κατάφερε; Τις περισσότερες φορές, ναι! Αυτή είναι η αλήθεια!

Κι όσες φορές χρειάστηκε, πολλοί βουλευτές μας, με τις παρεμβάσεις, τους κινητοποίησαν την κυβέρνηση, διόρθωσαν λάθη! Κι όταν απαιτήθηκε μίλησα κι εγώ, δημόσια και με παρρησία... Κι εδώ είμαστε, και θα είμαστε κι αύριο! Για το συμφέρον των πολλών! Για την Πατρίδα και τον Λαό! Γιατί αυτή είναι η δύναμη της Παράταξής μας: το Εθνικό και το Λαϊκό συμφέρον! Αυτό υπηρετούμε! Αταλάντευτα και μόνο! Τελεία και παύλα! Σκεφτείτε όμως και κάτι ακόμα: η κυβέρνηση στην τετραετία που πέρασε ήταν μόνη της. Η αντιπολίτευση δεν βοήθησε ποτέ και σε τίποτα. Αντιθέτα, πλειοδότησε σε υποκρισία.

Ελληνίδες, Ελληνες

Ακούστε, Την αλήθεια έλεγε αυτή η Παράταξη πάντα. Αλήθεια είπε ο Κώστας Καραμανλής όταν προειδοποιούσε και οι άλλοι έλεγαν "λεφτά υπάρχουν". Την αλήθεια είπα εγώ στο Ζάππειο ότι το πρώτο Μνημόνιο "δεν βγαίνει" . Γιατί είχε λάθος πολλαπλασιαστές. Την αλήθεια είπα και τον Ιανουάριο του 2015, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγούσε τη χώρα σε περιπέτεια. Κι ήταν περιπέτεια, οδυνηρή για τη χώρα, η περίοδος Τσίπρα-Βαρουφάκη. Οπου, προσέξτε: εμάς μας κατηγορούσαν τότε για "Γερμανοτσολιάδες", σήμερα όμως ο ίδιος ο Τσίπρας κατηγορεί τον Βαρουφάκη ότι ήταν ο καλύτερος φίλος του Σόϊμπλε.

Αλλο τώρα αν ο Τσίπρας, την ώρα που τον κατηγορεί, του κάνει, την ίδια στιγμή, πρόταση να στήσουν μαζί , λέει , μιά "προοδευτική διακυβέρνηση" της χώρας. Τι να πεί κανείς; Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή τον κατηγορεί ότι ήταν φίλος του Σόϊμπλε, Τρίτη -Πέμπτη- Σάββατο τον παρακαλάει να κάνουν μαζί κυβέρνηση... Αλήθεια, τι είναι όλα αυτά; Αυταπάτες ή απάτες; Θα σας πώ εγώ : και αυταπάτες κι απάτες είναι!

Και τώρα δυό λόγια για το αύριο. Η αλήθεια πάλι είναι ότι έρχονται μεγάλες ανηφόρες. Που όλα δείχνουν ότι θα συγκλονίσουν, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Και πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν τι έρχεται. Και οι πολιτικοί, συντονισμένα να βρίσκονται στις επάλξεις.

Εξηγούμαι:

Ζήτημα Οικονομικό.

Πρώτο σήμα κινδύνου, στην Αμερική, που το χρέος της μεγαλύτερης υπερδύναμης του κόσμου έχει φθάσει στον ουρανό. Δεύτερο σήμα κινδύνου, χώρες - κολοσσοί, εκτός της Δύσης, απειλούν για πρώτη φορά να συναλλάσσονται με νομίσματα εκτός δολαρίου. Αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας λέγεται αυτό. Προφανώς και το ευρώ θα επηρεαστεί. Ιδιαίτερα τώρα, που σε Ευρώπη κι Αμερική έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος τραπεζικής κρίσης. Κι όλα αυτά σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων, που ανακατεύουν το παγκόσμιο σύστημα.

Ψηφιακή Οικονομία, Τεχνητή Νοημοσύνη.

Δύσκολες επιλογές που είναι όμως σίγουρο ότι θ αλλάξουν τις ζωές μας.

Ζήτημα Ενεργειακό.

Το έχω πεί 100 φορές ότι η Ευρώπη, και κυρίως η Γερμανία, τα προηγούμενα χρόνια έλαβε αποφάσεις που μας έκαναν όμηρο της Ρωσίας. Κι ότι αγνοήθηκε και η Ελληνική πρωτοβουλία, όταν την περίοδο της κυβέρνησής μου, πίεζα να καταστεί η περιοχή μας ο βασικός τροφοδότης φυσικού αερίου της Ευρώπης. Με τη συνεργασία και συμμετοχή του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Κύπρου μας. Αλλά τότε η Ευρώπη έπαιζε με τα λάθος συμφέροντα. Γιατί δίχως φθηνή ενέργεια δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και δίχως ανάπτυξη δεν θα υπάρχει η Δυτική οικονομία, όπως την ξέρουμε. Η πατρίδα μας διαθέτει όλες τις πηγές ενέργειας. Και ήλιο, και άνεμο, και κοιτάσματα και ορυκτό πλούτο. Απαιτείται γι αυτό και σχεδιασμός και στρατηγική νέων συσχετισμών στην Ευρώπη.

Ζήτημα Διατροφικό.

Αντιμετωπίζουμε ήδη θεωρίες περίεργες που οδηγούν σε μεγάλες αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες. Οι διεθνείς "πράσινες" Συμφωνίες είναι υπερβολικές σε πολλά σημεία. Οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα είναι μη ρεαλιστικά κι οδηγούν σε παραλογισμούς. Περιορίζουν την κτηνοτροφία κι οδηγούν την αγροτική παραγωγή σε πλήρη εξάρτηση απο συγκεκριμένους μόνο σπόρους. Κι έτσι απειλείται ο κτηνοτροφικός κι ο αγροτικός τομέας! Οταν μάλιστα έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και η Δύση παράγει εδώ και καιρό λιγότερα προϊόντα. Και θα δείτε ότι για πρώτη φορά υπάρχουν σημάδια ότι μία επισιτιστική κρίση είναι πιθανή!

Προσέξτε: στην Ολλανδία η κυβέρνηση δήμευσε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις για να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των "πράσινων" Συνθηκών... Αποτέλεσμα; Αγρότες και Κτηνοτρόφοι κυριολεκτικά ξεσηκώθηκαν! Απέκλεισαν πόλεις και δημόσια κτίρια, επί μήνες. Κι όχι μόνο αυτό: ίδρυσαν και κόμμα. Ξέρετε ποιο κόμμα ήρθε πρώτο στις πρόσφατες εκλογές για την Ολλανδική Γερουσία; Το Κόμμα των Αγροτών!

Αγροτικές κινητοποιήσεις έγιναν και στις Βρυξέλλες και στην Ιταλία και σ άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς. Εμείς, στην Ελλάδα, έχουμε όλες τις δυνατότητες να χαράξουμε δική μας αγροτική στρατηγική με το βλέμμα στο μέλλον. Εχουμε τεράστια, μοναδική ποικιλότητα και ποιότητα. Μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε! Υπάρχει όμως και μια ακόμη μεγάλη παγκόσμια κρίση. Κρίση ταυτότητας και πολιτισμού. Που δημιουργεί η καινούργια "κουλτούρα της αποδόμησης" και της "πολιτικής ορθότητας".

Βλέπουμε σήμερα στη Δύση αγάλματα να γκρεμίζονται. Ακόμα και του Χριστόφορου Κολόμβου και του Τόμας Τζέφερσον. Κείμενα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη κι άλλων πνευματικών γιγάντων να λογοκρίνονται. Αριστουργήματα της 7ης Τέχνης δεν προβάλλονται πιά στην μικρή και μεγάλη οθόνη. Είναι, λένε, σεξιστικά ή ρατσιστικά. Ο τρόπος ζωής και τα πρότυπα στα οποία βασίστηκε ο Δυτικός κόσμος και Πολιτισμός δοκιμάζονται. Ποιοί είναι όμως οι πυλώνες του Δυτικού κόσμου; Ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και οι μεγάλες του Αξίες, όπως η Ελευθερία και η Δημοκρατία. Το Ρωμαϊκό Δίκαιο, δηλαδή το κράτος- δικαίου. Και, βέβαια, ο Χριστιανισμός! Αυτή είναι η Δύση! Αυτή είναι η Ευρώπη.

Νοιώθει σήμερα ο Δυτικός άνθρωπος, ο Ευρωπαίος πολίτης, ότι αμφισβητείται ο τρόπος ζωής του, η κουλτούρα του, οι γειτονιές του, η Πίστη του. Νοιώθει να βάλλεται η οικογένεια, η Μάνα κι ο Πατέρας. Ακούει για Γονέα 1, Γονέα 2, ακόμη και Γονέα 3. Για τους δικαιωματιστές, το φύλο των ανθρώπων δεν είναι βιολογικό, αλλά κοινωνικό. Δηλαδή, δεν είναι θέμα φύσης, αλλά κοινωνίας. Ετσι φθάνουμε σε ακρότητες. Μας προτείνουν να μην λέμε "ο φοιτητής" ή "η φοιτήτρια", αλλά .."τα φοιτητά". Να μη λέμε ότι "έχω ένα σκυλί", αλλά να λέμε "είμαι" …"σκυλογονέας"!

Κι έτσι , μέσω της γελοιοποίησης του όρου γονέας, αποδομείται η έννοια της Οικογένειας. Μας λένε: μην λέτε "Καλά Χριστούγεννα" αλλά "Καλές Γιορτές" ! Κι έτσι, αποδομείται ο Χριστιανικός χαρακτήρας του Δυτικού πολιτισμού. Υπάρχουν και χειρότερα: εδώ, στην χώρα μας, οι δικαιωματιστές έφθασαν να χαρακτηρίζουν ακόμα και τον τεράστιο Κωσταντίνο Παπαρηγόπουλο, τον μέγα αυτό Ελληνα, ως …"παρακρατικό" !

Κι έτσι, επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία μας. Κι όταν εμείς τα λέμε, τότε αμέσως μας κολλάνε την ταμπέλα : Φασίστας! Ακόμα κι εμένα! Τι άλλο θ ακούσουμε; Κανονική Αστυνομία Σκέψης! Εχουν φαγωθεί να συκοφαντήσουν μια Παράταξη που έφερε το 1974 τη Δημοκρατία στην Ελλάδα. Κι έστειλε το 2014 τη Χρυσή Αυγή στην Δικαιοσύνη. Αυτή είναι η λεγόμενη "Αριστερά του δικαιωματισμού". Εκείνο το κομμάτι της Αριστεράς που αντικατέστησε την "πάλη των τάξεων" με την "πάλη των μειονοτήτων".

Ας κόψουν λοιπόν τις ανοησίες. Κι αυτά δεν τα λέω μόνο εγώ. Αυτές τις ακρότητες τις καταγγέλουν οι ίδιοι οι κλασσικοί μαρξιστές, οι δικοί τους Αριστεροί θεωρητικοί. Και τις επισημαίνουν ανοιχτά μεγάλοι διανοητές. Οπως ο Πασκάλ Μπρυκνέρ, παγκοσμίως γνωστός Γάλλος Φιλόσοφος. Που μόνο...ακροδεξιό δεν τον λες τον άνθρωπο! Ακόμα και ο ίδιος ο Γάλλος Πρόεδρος, ο κεντρώος Εμμανουήλ Μακρόν.

Και κάτι ακόμη: Αν τα παραδοσιακά κόμματα υιοθετήσουν αυτές τις ακρότητες, τότε θα βρεθούν χωρίς τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Θα δημιουργηθεί κενό εκπροσώπησης. Αλλά τα κενά, αργά ή γρήγορα, καλύπτονται. Και θα καλυφθούν από αυτά που λέμε αντι-συστημικά κόμματα. Που πολλές φορές γίνονται πολύ επικίνδυνα, όχι τόσο για το σύστημα αλλά για την ίδια τη Δημοκρατία. Η Πατρίδα μας, ευτυχώς, είναι η πιο ανθεκτική χώρα της Δύσης. Η εθνική μας ταυτότητα είναι ανεπηρέαστη χιλιετίες. Δεν φοβόμαστε, το έχουμε αποδείξει. Αλλά, ούτε κι αδιαφορούμε για την επίθεση που δέχεται ο τρόπος ζωής μας.

Ελληνίδες κι Ελληνες,

Σας μίλησα με τη γλώσσα της αλήθειας. Για όσα έγιναν κι όσα έρχονται. Κι ό,τι συμβαίνει στην Δύση, στην Ευρώπη, έρχεται κι εδώ, αργά ή γρήγορα. Μπορεί και πιο γρήγορα απ' όσο νομίζουμε.. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει την απογείωσή της! Ομως, Απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να είναι το Δημογραφικό πρόβλημα! Το ξέρουμε, το βλέπουμε. Κάθε δεκαετία ο πληθυσμός μας μειώνεται. Τα νέα ζευγάρια, κι όχι μόνο, δυσκολεύονται να κάνουν Οικογένεια με παιδιά. Διστάζουν. Φοβούνται. Απαιτούνται δραστικές λύσεις. Είναι αδύνατον, για παράδειγμα, να παραμείνει όπως είναι το θέμα της στέγης. Απαιτείται ευρηματική και γενναία παρέμβαση της Πολιτείας.

Είμαστε στις 10 χώρες με τη χειρότερη φορολογία σε οικογένειες με δυο παιδιά στον κόσμο. Φορολογούμε με 34% ! Οφείλουμε να δούμε το πώς κάποιες χώρες της Ευρώπης δίνουν υψηλά και άτοκα δάνεια. Να δώσουμε εκτάσεις δωρεάν και δίχως φορολόγηση των οικογενειών. Υπάρχουν πολλές λύσεις ! Και πάντως, δεν είναι λύση του δημογραφικού μας προβλήματος η εύκολη χορήγηση της ιθαγένειας στους λαθρομετανάστες. Αυτό δεν είναι σοβαρή πολιτική σοβαρής χώρας!

Φίλες και Φίλοι,

Θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στον φίλο κι αδελφό, τον Φρέντυ Μπελέρη για την συγκλονιστική του εκλογή, ως δημάρχου στη Χειμμάρα. Κι ας τον είχαν στην φυλακή. Η Ελληνική ομογένεια έδωσε έτσι απάντηση Δημοκρατίας στον προκλητικό κι ακραίο κύριο Ράμα! Να τα ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, τα πράγματα, για να μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ! Είναι το κόμμα της πατριωτικής ευθύνης. Το κόμμα που έβαλε και που κράτησε την χώρα στην Ευρώπη. Δεν θα παίξουμε με το Εθνος!

Εμείς δεν θα ανεχτούμε ποτέ να διαπραγματευτούμε ούτε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ούτε τα δικαιώματά μας από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Εμείς δεν θα πούμε ποτέ στον ελληνικό λαό , όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, "ας μην είμαστε μοναχοφάηδες"! Και πολύ περισσότερο, δεν θα διανοηθούμε να φέρουμε στην πατρίδα μας τις "Πρέσπες του Αιγαίου", όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ και το γνωστό "λόμπυ του κατευνασμού", σχεδόν επισήμως πιά. Ας το ακούσει καλά αυτό η Τουρκία, είτε βγεί ο Ερντογάν, είτε όχι.

Νεοδημοκράτες και Νεοδημοκράτισες

Στην μάχη των ιδεών είμαστε παρόντες! Οι αντίπαλοί μας, μας κατηγορούν για πολλά... Τους απαντώ: δεν τους φοβόμαστε! Μας λοιδορούν. Τους απαντώ: τα συμπλέγματα τελείωσαν! Μας ειρωνεύονται. Τους απαντώ: ο Πατριωτισμός δεν είναι μια λέξη, είναι η ψυχή μας! Και το λέω αυτό από εδώ από την Πελοπόννησο! Που έχουμε δώσει και την ψυχή μας σε όλους τους εθνικούς αγώνες! Είμαστε, Ναι, κόμμα Συντηρητικό και Φιλελεύθερο! Συντηρητικό, Ναί! Γιατί συντηρούμε τις μεγάλες αξίες του Εθνους και τις παραδόσεις του. Φιλελεύθερο, Ναί! Γιατί αγωνιζόμαστε για την ατομική και εθνική Ελευθερία, και πιστεύουμε στην ελεύθερη κοινωνία, στην ατομική ιδιοκτησία.

Πάμε την Κυριακή στις κάλπες, με πίστη για την εκλογική μας νίκη. Με βεβαιότητα! Γιατί, απέναντί μας έχουμε κάποιους που παίζουν την Ελλάδα στα ζάρια. Ενώ εμείς έχουμε συγκροτημένο πρόγραμμα για το αύριο της χώρας, και Γιατί, πάνω απ' όλα: Είμαστε η Νέα Δημοκρατία! Είμαστε περήφανοι για την Παράταξή μας! Για την Παράταξη της προκοπής, της αξιοσύνης, της προόδου, της προσφοράς, της συνέπειας. Είμαστε η Νέα Δημοκρατία! Η Παράταξη της μεσαίας τάξης, των "νοικοκυραίων", αυτών που οι άλλοι υποτιμούν. Είμαστε η Νέα Δημοκρατία! Η μεγάλη Παράταξη της Δεξιάς και του πατριωτικού Κέντρου!

Είμαστε η Νέα Δημοκρατία! Είμαστε εμείς, η Γαλάζια Γενιά! Που "μύρισε θυμάρι και βασιλικό"! Οι Δαπίτες! Οι ΟΝΝΕΔίτες! Οι Νεοδημοκράτες! Αυτοί είμαστε, αυτοί είστε, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία! Απόψε αυτή εδώ η πλατεία μοσχοβόλησε Νέα Δημοκρατία! Την Κυριακή, όλοι μαζί, προχωράμε για τη μεγάλη μας νίκη! Για την Πατρίδα και την Παράταξη! Σας κοιτώ στα μάτια και ξυπνάνε μέσα μου όλες οι αναμνήσεις. Κι όλοι οι αγώνες που δώσαμε. Που σταθήκατε δίπλα μου και σημαδέψατε και την πορεία και τη ζωή μου.

Σας ζητώ να ξανασταθείτε μαζί μου, να ξαναβάλουμε φωτιά στα όνειρα! Οι Μωραίτες είμαστε εδώ. Από εδώ που κερδήθηκε η λευτεριά της πατρίδας! Από εδώ που είναι και η σημαία και ο Σταυρός! Από εδώ προχωράμε ξανά μαζί, για το μέλλον των παιδιών μας!

Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!

Σας ευχαριστώ!

Παρακαλώ τους βουλευτές και τους υποψηφίους να έρθουν εδώ πάνω μαζί μου στη σκηνή. Εχουμε γιορτή!»