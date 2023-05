Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν εξαργυρώνεται, δεν παζαρεύεται

Αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα εμφανίστηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην πολυπληθή, κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ, στο Σύνταγμα.

«Απόψε μπορούμε πλέον να το πούμε με σιγουριά: Την Κυριακή το ΚΚΕ μπορεί να δυναμώσει ακόμα περισσότερο! Έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Θα φροντίσουμε εμείς γι αυτό, δίνοντας τον καλύτερο μας εαυτό τις επόμενες μέρες και ώρες μέχρι να κλείσει η κάλπη» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αποψινή του ομιλία στην πολύ μεγάλη κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος στο Σύνταγμα.

Σημείωσε ότι «όλο και περισσότεροι πλέον ξέρουν, πως μια νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση ετοιμάζεται να φτιαχτεί. Μπορεί να το καθυστερήσουν λίγο, αλλά θα φτιαχτεί από τα κόμματα που μοιράζονται τους στόχους του κεφαλαίου γι αυτό και έχουν κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα. Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους, θα σχηματίσουν κυβέρνηση. Κι εμείς θα κάνουμε τη δική μας. Θα δυναμώσουμε τη σταθερή, τη σίγουρη, τη μαχητική αντιπολίτευση, το ΚΚΕ».

Προσέθεσε ότι με δυνατό ΚΚΕ θα είναι δυνατός ο λαός, το εργατικό-λαϊκό κίνημα, η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία ώστε και «να βάλουμε εμπόδια σε νέα αντιλαϊκά μέτρα, να έχουμε κατακτήσεις και επιμέρους νίκες και κυρίως μέσα απ' όλα αυτά να ανοίγουμε τον δρόμο για την συνολική ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών λαϊκών αναγκών»

Ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «η ψήφος στο ΚΚΕ μένει στο ΚΚΕ, δεν μεταλλάσσεται, δεν εξαργυρώνεται, δεν παζαρεύεται».

Αναφέρθηκε στους εργατικούς-λαϊκούς αγώνες της περασμένης τετραετίας και στις κατακτήσεις και επιμέρους νίκες εργαζομένων και νεολαίας, τονίζοντας ότι αυτά δεν έγιναν «υπερψηφίζοντας το 50% των νόμων της ΝΔ, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το 70%, όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ, ούτε περιμένοντας "να ωριμάσουν οι συνθήκες" και να έρθει μια άλλη «μούφα» δήθεν προοδευτική κυβέρνηση που θα καταργήσει αυτούς τους νόμους, όπως έκανε, δήθεν, και με τα μνημόνια».

Είπε ότι αυτά τα κατάφερε ο αγωνιζόμενος λαός με την καθημερινή του πάλη, «κόντρα στη βάρβαρη πολιτική και την καταστολή που τη συνοδεύει» στα σωματεία, στους συλλόγους και στις επιτροπές αγώνα, βάζοντας μπροστά το δίκιο του και τονίζοντας ότι «οι κομμουνιστές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, ήταν ο νους, η καρδιά και ο οργανωτής αυτών των αγώνων».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «με κριτήριο τα αδηφάγα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου που για το λαό αφήνει μόνο τα αποφάγια και την μιζέρια, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν διαμορφώσει τα προγράμματά τους», σημειώνοντας ότι «τις ανάγκες του λαού επειδή, λένε, ότι κοστίζουν πολύ, τις έχουν ήδη διαγράψει. Τις έχει προ πολλού διαγράψει το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης που βολοδέρνει στα αδιέξοδά του, γι αυτό γίνεται όλο και χειρότερο για το λαό».

Είπε ότι ο Αλ. Τσίπρας «ωρύεται ότι τον βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι με τον Μητσοτάκη», επισημαίνοντας ότι «μόνος του μπήκε μέσα στο τσουβάλι, όταν ψήφισε το 3ο βάρβαρο μνημόνιο κάνοντας χρήση της ανοχής που τού πρόσφερε τότε η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Κι όταν μετά, ως αντιπολίτευση, έβαζε πλάτη και ψήφιζε τα 200 αντιλαϊκά νομοσχέδια της ΝΔ».

«Αυτά βλέπουν και σήμερα πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, τον εγκαταλείπουν και προσβλέπουν στο ΚΚΕ. Δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη. Έχει κολλήσει τις τελευταίες βδομάδες η βελόνα στο 1950. Στο «τι Πλαστήρας, τι Παπάγος» που επαναλαμβάνει μονότονα ο Τσίπρας για να επιτεθεί στο ΚΚΕ. Μάλλον, ο κ. Τσίπρας τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών, διεκδικεί να είναι ο συνεχιστής του Πλαστήρα. Όμως, εμείς είμαστε οι συνεχιστές του Νίκου Μπελογιάννη, τον οποίο έστειλε στο εκτελεστικό απόσπασμα ο Πλαστήρας, οι Αμερικάνοι και το Παλάτι» τόνισε.

Αναφέρθηκε στην «αποκρουστική αντιπαράθεση των δύο κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για την κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου» σημειώνοντας «δεν είναι δική μας δουλειά, ούτε έχουμε καμία αγωνία να βγάλουμε πόρισμα, για το ποιος είναι ο νόμιμος κληρονόμος, ποιος έχει την υψηλή κυριότητα και ποιος έχει την επικαρπία».

«Θέλουμε, όμως, να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό με τις δημοκρατικές, προοδευτικές και αγωνιστικές παραδόσεις. Παίζουν με τα συναισθήματά σας! Παίζουν με τη μνήμη σας! Θέλουν να σας κάνουν να κοιτάτε στο μακρινό παρελθόν για να κλέψουν την ψήφο σας και μετά να τη στρέψουν εις βάρος σας. Πολλοί μπορεί να αναπολούν το παρελθόν με νοσταλγία, όμως η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι πως δεν υπάρχει επιστροφή στο παρελθόν. Το 2023 δεν είναι 1981» πρόσθεσε.

«Τώρα μάλιστα βρήκαν η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ καινούριο τροπάρι. Την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ για να ψαρεύει στα θολά νερά ότι μπορεί να φτιαχτεί κυβέρνηση σε 4 και 5 ζητηματάκια, ενώ οι κυβερνήσεις, είναι όλες και γενικού και όχι ειδικού σκοπού. Η δε ΝΔ πιάνει την πάσα για να προβάλλει τους δικούς της εκβιασμούς περί αστάθειας κι ακυβερνησίας. Όμως τους απαντάμε: Δεν σφάξανε που θα τσιμπήσουμε στις κουτοπονηριές τους! Τους έχουν πάρει πλέον χαμπάρι όλοι!» πρόσθεσε.

Σημειώνοντας πως «τίποτα δεν έχει αλλάξει στη στρατηγική των κομμάτων που διεκδικούν την κυβερνητική καρέκλα, όμως και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Γιατί μαζί με το έγκλημα στα Τέμπη, ζήσαμε στη χώρα μας και μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις παντού σε όλη την Ελλάδα».

Υπογράμμισε ότι το ορμητικό ποτάμι της οργής του λαού στην κάλπη μπορεί να εκφραστεί μόνο με την ενίσχυση του ΚΚΕ και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι «τώρα που σχεδόν κανείς άλλος δεν θέλει μιλάει πια για αυτό, εμείς επιμένουμε για να δοθεί απάντηση στο σύνθημα αυτών των διαδηλώσεων: "Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας"! Η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι απαντούν: Τα κέρδη τους! Εμείς, το ΚΚΕ, απαντάμε σταθερά, μαχητικά, αποφασιστικά: Οι ζωές μας!».

Όπως είπε την απάντηση αυτή την δίνει καθημερινά το ΚΚΕ με τη δράση του και το επιστημονικά επεξεργασμένο Πρόγραμμά του το οποίο «καταθέτουμε ανοιχτά στον λαό και είμαστε έτοιμοι να το υπηρετήσουμε, όταν ο λαός το επιλέξει, όταν αποφασίσει να βγει ενεργά στο προσκήνιο για να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, και να είναι ο ίδιος πραγματικά στην εξουσία».

«Γι' αυτό λοιπόν, για το ωραίο το μεγάλο το συγκλονιστικό, το σοσιαλισμό, το ΚΚΕ μπορεί σήμερα να αναλαμβάνει μεγάλες ευθύνες» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι το ΚΚΕ αναλαμβάνει την ευθύνη να πηγαίνει κόντρα στις πιέσεις και τους εκβιασμούς του σάπιου συστήματος, να οργανώνει την πάλη και την αντεπίθεση του εργατικού-λαϊκού κινήματος, να αντιπαλεύει την μετατροπή της χώρας σε απέραντη αμερικανοΝΑΤΟική βάση και τη συμμετοχή της στο ιμπεριαλιστικό μακελειό στην Ουκρανία, να οικοδομεί στέρεες σχέσεις με τους άλλους λαούς, να εκφράζει την αλληλεγγύη του στους αγωνιζόμενους λαούς και στα Κομμουνιστικά Κόμματα που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη, από άκρη σε άκρη του κόσμου.

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε ακόμα στο «τεράστιο έργο, στη μεγάλη παρέμβαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στον τομέα του Πολιτισμού» υπογραμμίζοντας ότι «δυνατός λαός σημαίνει να έχει δυνατά αντισώματα απέναντι στις σάπιες αξίες που γεννά και συντηρεί αυτό το σάπιο σύστημα».

Τονίζοντας ότι «μόνο ο λαός σώζει το λαό, με το ΚΚΕ μπροστά» κάλεσε σε αύξηση του εκλογικού ποσοστού του κόμματος παντού «και στις 9 μονοεδρικές της χώρας», σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, «όλοι μαζί βαδίζουμε, γιατί όλοι και όλες έχουμε ταξικό πρόσημο. Δεν μας χωρίζει το χρώμα, η θρησκεία, το φύλο, η καταγωγή, η σεξουαλικότητα και ο προσανατολισμός του καθενός και καθεμιάς, το τι ψηφίζαμε χτες και προχτές. Είμαστε όλοι και όλες κάθετα αντίθετοι στον οποιοδήποτε ρατσισμό, στο φασισμό, στη βία και την καταστολή, στην καπιταλιστική βαρβαρότητα».

«Μην ακούτε κανέναν που σας λέει ότι αυτή είναι χαμένη ψήφος. Κάθε ψήφος στο ΚΚΕ αθροίζεται στο πανελλαδικό του ποσοστό και στέλνει περισσότερους κομμουνιστές, αγωνιστές στη Βουλή, πανελλαδικά. Χαμένη είναι κάθε ψήφος στα κόμματα της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν και στα διάφορα συμπληρώματά τους, όπως το ΜΕΡΑ 25 και η Ελ. Λύση, που συγκυβέρνησαν και μας έφεραν ως εδώ! Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Να ζωντανέψουμε ξανά την ελπίδα, με δυνατό ΚΚΕ!» τόνισε καταλήγοντας στην ομιλία του, ο Δ. Κουτσούμπας.

