Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός - Κορινθιακός: πολλαπλές δονήσεις την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμό στους κατοίκους της πεεριοχής προκαλεί η σειρά των σεισμών, παρά το μέγεθος τους.

Πολλαπλές ασθενείς σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (17/5) κοντά στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στον Κορινθιακό Κόλπο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, ο πρώτος σεισμός, με μέγεθος 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:42 και το επίκεντρο του καταγράφηκε σε απόσταση 6 χιλιόμετρων ανατολικά του Ξυλοκάστρου, ενώ το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 12 χιλιόμετρα.

Ακολούθησε μια σειρά απο σεισμούς, μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, με παρεμφερές επίκεντρο και ανάλογα μεγέθη, με τον μεγαλύτερο να ειναι 2,8 Ρίχτερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Αποζημίωση 150 - 3000 ευρώ σε δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους

Εκλογές - Σαμαράς: Η ΝΔ είναι το κόμμα της πατριωτικής ευθύνης

Χάρι - Μέγκαν: Τροχαίο μετά από κυνηγητό παπαράτσι που θυμίζει... Νταϊάνα