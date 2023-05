Οικονομία

Appodixi - Κερατσίνι: Λουκέτο σε βενζινάδικο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισαν οι τελωνειακοί ελεγκτές μετά από καταγγελία στην εφαρμογή appodixi. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον επιχειρηματία.



Ακόμα μία καταγγελία μέσω της εφαρμογής appodixi έφερε στο φως ένα ακόμα πρατήριο καυσίμων, το οποίο φοροδιέφευγε.

Πρόκειται για βενζινάδικο στο Κερατσίνι, στο οποίο, μετά από το alert, που χτύπησε μέσω του appodixi, οι τελωνειακοί ελεγκτές βρήκαν ότι λειτουργεί πάνω από 2 χρόνια χωρίς να διαθέτει εγκατεστημένο πιστοποιημένο σύστημα εισροών - εκροών και χωρίς να αποστέλλει τα αντίστοιχα δεδομένα στην ΑΑΔΕ.

Το πρατήριο σφραγίστηκε και ανακλήθηκε για δύο μήνες η άδεια λειτουργίας του, μέχρι δηλαδή την υποχρεωτική εγκατάσταση πιστοποιημένου συστήματος εισροών - εκροών, γεγονός, που θα διαπιστωθεί με επανέλεγχο.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για την απαγόρευση παράδοσης καυσίμων μέχρι την επαναλειτουργία του.

Στον επιχειρηματία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Πηγή κειμένου και εικόνων: ΑΠΕ ΜΠΕ





Ειδήσεις σήμερα:

Κολομβία: Παιδιά “χάθηκαν” σε ζούγκλα για 15 ημέρες - Μωρό 11 μηνών το ένα

Κατάρ: Το αεροπλάνο της Μπέρμποκ… έπαθε λάστιχο! (εικόνες)

TikTok - Μοντάνα: απαγόρευση της εφαρμογής στην Πολιτεία των ΗΠΑ