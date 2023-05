Αθλητικά

Champions League: Τελικός Ίντερ με Σίτι, μετά την 4άρα στην Ρεάλ

Η Μάντσεστερ Σίτι «αποκαθήλωσε» με τον πλέον εμφατικό τρόπο την κάτοχο του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης και «τσέκαρε» το δεύτερο «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό.

Παίζοντας ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο για 90 λεπτά κι έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Μπερνάρντο Σίλβα, η Μάντσεστερ Σίτι «αποκαθήλωσε» απόψε στο «Έτιχαντ» με τον πλέον εμφατικό τρόπο (4-0) την κάτοχο του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης και «τσέκαρε» το δεύτερο «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του Champions League.

Παίρνοντας «εκδίκηση» για τον περυσινό αποκλεισμό της από τη «βασίλισσα» και πάλι στους ημιτελικούς, οι «Πολίτες» θα βρεθούν στις 10 Ιουνίου στο «Κεμάλ Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης, εκεί, όπου απέναντι στην Ίντερ θα επιδιώξουν να στεφθούν για πρώτη φορά στην Ιστορία τους πρωταθλητές Ευρώπης. Κι αν παίξουν όπως απόψε, τότε το πιθανότερο είναι πως αυτή την φορά θα πανηγυρίσουν...

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, έχοντας ήδη κερδίσει το τρόπαιο δύο φορές με τη Μπαρτσελόνα (2009 και 2011), έχει τονίσει επανειλλημένα ότι η παρουσία του στο τιμόνι της Σίτι θα κριθεί στο Champions League και με έναν τελικό σε επτά χρόνια, το ρεκόρ του δεν το λες και... κολακευτικό.

Ίσως να ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για ν΄ αλλάξουν τα πράγματα στις 10/06, από τη στιγμή που οι σχεδόν βέβαιοι πρωταθλητές - κι εφέτος - Αγγλίας έβγαλαν εκτός την πολυνίκη της διοργάνωσης και κάτοχο του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης, με μία εμφάνιση που σίγουρα θα «τρόμαξε» τους αντιπάλους τους.

Το 1-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» δεν αποδείχθηκε... προβληματικό σκορ για τους γηπεδούχους, που από τα πρώτα λεπτά «έπνιξαν» την αντίπαλό τους. Κι αν δεν ήταν ο Κουρτουά σε πλήρη ετοιμότητα στις δύο κεφαλιές του Χάαλαντ στο ξεκίνημα, τότε το σκορ θα είχε πάρει ίσως ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Βέβαια και οι «μερένγκες» είχαν τη μεγάλη... στιγμή τους με το δοκάρι του Τόνι Κρόος στο 1-0, αλλά συνολικά εάν δει κανείς το πρώτο 45λεπτο, το 2-0 της Σίτι από τα γκολ του Μπερνάρντο Σίλβα στο 23΄ και στο 37΄ ίσως και να ήταν μικρό μπροστά στις ευκαιρίες που χάθηκαν από τους γηπεδούχους (13-1 οι τελικές, με 72% κατοχή της μπάλας).

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός με τα 12 γκολ στη διοργάνωση, 10 εκ των οποίων σε νοκ άουτ φάση, έγινε ο τρίτος παίκτης που σκόραρε δύο φορές απέναντι στην Ρεάλ σε ημιτελικό Champions League, μετά τον Λιονέλ Μέσι το 2011 και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι το 2013.

Στο δεύτερο μέρος με σωστή διαχείριση και κρατώντας τους «μερένγκες» μακριά από τα καρέ τους, οι παίκτες του Γκουαρντιόλα βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν και τρίτη φορά μετά την κεφαλιά του Ακάνζι και τη συνδρομή του Μιλιτάο, στον οποίο «χρεώθηκε» το 3-0.

Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Άλβαρες στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (4-0) μετά από αριστουργηματική πάσα του Φόντεν.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Champions League έχουν ως εξής:

Ίντερ (Ιταλία) - Μίλαν (Ιταλία) 1-0 / (74΄ Μαρτίνες)

Α΄ αγ. 2-0: Προκρίθηκε η Ίντερ με συνολικό σκορ 3-0

Μάντσεστερ Σ. (Αγγλία) - Ρεάλ Μ. (Ισπανία) 4-0 / (23΄,37΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 76΄αυτ. Μιλιτάο, 90΄+1 Άλβαρες)

Α΄ αγ. 1-1: Προκρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι με συνολικό σκορ 5-1

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου στο «Ataturk Olympic Stadium» της Κωνσταντινούπολης

