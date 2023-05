Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός στις Μοίρες

Τι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Πόση ένταση είχε η δόνηση.

Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ κατέγραψε το σεισμολογικό δίκτυο, νοτίως της Κρήτης, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:55 της Τετάρτης.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 7 χιλιομέτρων νότια – νοτιοδυτικά των Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 8,9 χιλιόμετρα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, προκλήθηκε αναστάτωση στους κατοίκους της Κορινθίας από ασθενείς μεν, αλλά αρκετούς διαδοχικούς σεισμούς, με επίκεντρο στον Κορινθιακό Κόλπο.





