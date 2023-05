Κόσμος

Κατάρ: Το αεροπλάνο της Μπέρμποκ… έπαθε λάστιχο! (εικόνες)

Περιπετειώδες ταξίδι στον Κόλπο για την Ανναλένα Μπέρμποκ, με διαδοχικά προβλήματα στο αεροσκάφος και αναγκαστική παράταση του ταξιδιού της για μία ημέρα. Τι απαντά η Λουφτβάφε.

Το ταξίδι της υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Ανναλένας Μπέρμποκ στον Κόλπο σημαδεύτηκε από τεχνικά προβλήματα στο αεροσκάφος με το οποίο ταξίδεψε, που χειρίζεται και συντηρεί η Πολεμική Αεροπορία.

Χθες Τετάρτη δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο Βερολίνο από το εμιράτο του Κατάρ, διότι ένα από τα ελαστικά του συστήματος προσγείωσης έσκασε. Η κ. Μπέρμποκ αναμένεται στη Γερμανία σήμερα.

Το αεροσκάφος αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής διπλωματίας. Η Λουφτβάφε διευκρίνισε πως ένα από τα λάστιχα του συστήματος τρύπησε. Οι τεχνικοί δεν θα μπορούσαν να το αντικαταστήσουν με ελαστικό οποιοδήποτε τύπου, καθώς δεν θα ήταν ασφαλής η προσγείωση.

Το «ειδικό μοντέλο» ελαστικού δεν ήταν «διαθέσιμο» στο Κατάρ και επομένως επρόκειτο να σταλεί «ανταλλακτικό από τη Γερμανία», διευκρίνισε η γερμανική πολεμική αεροπορία μέσω Twitter.

Reifenpanne an unserem #A321neo in Doha. Nachdem wir bei der Vorflugkontrolle einen defekten Reifen bemerkten, muss dieser ausgetauscht werden. Das kann aber nicht ein x-beliebiger Reifen von der Stange sein, da ansonsten ein Platzen des Reifens bei der Landung droht. Das… pic.twitter.com/XPlrXxXWWQ — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 17, 2023

Ήδη τη Δευτέρα η κ. Μπέρμποκ έφθασε με δυο ώρες καθυστέρηση στην Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δεν είναι ακριβώς η πρώτη αξιωματούχος της Γερμανίας που βλέπει το πρόγραμμά της να υφίσταται ανατροπή λόγω προβλημάτων σε αεροπλάνα της Λουφτβάφε.

Τον Νοέμβριο του 2018, Airbus της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, που φέρει το όνομα του Κόνραντ Αντενάουερ, χρειάστηκε να επιστρέψει στη Γερμανία ενώ μετέφερε στο Μπουένος Άιρες για να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής της G20 την τότε καγκελάριο Μέρκελ και τον τότε αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Όλαφ Σολτς, λόγω βλάβης.

Τον Οκτώβριο του 2018, τρωκτικά μάσησαν μέρος της καλωδίωσης του ίδιου αεροσκάφους στην Ινδονησία.

Τον Δεκέμβριο του 2016, η γερμανίδα τότε υπουργός Άμυνας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είδε να διακόπτεται το ταξίδι της στο Μαλί λόγω προβλήματος σε υπολογιστή του Airbus A340 που τη μετέφερε.

