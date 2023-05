Κοινωνία

Βόλος: 13χρονος “Ράμπο” με όπλα - Οι γονείς δεν ήξεραν τι γινόταν στο σπίτι τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα 13χρονο παιδί έκανε τον "Ράμπο" στα κοινωνικά δίκτυα, επιδεκνύοντας πραγματικά όπλα. Οι γονείς του δεν γνώριζαν καν ότι είχε λογαριασμούς στα social media.

‘Οπλα βρίσκονταν στα χέρια ενός 13χρονου, ο οποίος είχε πρόσβαση και στο αφύλαχτο οπλοστάσιο του παππού του, αλλά οι γονείς δεν γνώριζαν τίποτα.

Στο εδώλιο με κατηγορίες για οπλοκατοχή και μη φύλαξη όπλων διαφόρων τύπων, κάθησε χθες ένας 52χρονος πατέρας από τη Νέα Ιωνία, μετά την ανακάλυψη ενός ολόκληρου οπλοστάσιου στο πατρικό του σπίτι στην Αγριά. Η αστυνομία οδηγήθηκε στο οπλοστάσιο μετά τα videos που «ανέβαζε» ο 13χρονος γιό του στα social.

Ο πατέρας καταδικάστηκε σε 21 μήνες φυλακή με την υποχρέωση να εκτίσει τους 3 αλλά η έδρα πείστηκε από τον δικηγόρο του κ. Μπακαλιάνο πως οι ώρες για το παιδί που ήδη υποβάλλεται σε ψυχολογικά τεστ σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης είναι κρίσιμες.

«Ο πατέρας σύμφωνα με τους γιατρούς θα πρέπει να ενταχθεί σε συνεδρίες και μπορείτε να επιβάλλεται όποιον περιοριστικό όρο θέλετε . Το ξέρουμε όλοι από τα παιδιά μας πως αυτές οι ηλικίες είναι ανεξέλεγκτες αλλά η οικογένεια θα καταστραφεί και μαζί ένα 13χρονο, αν ο πατέρας μπει φυλακή», είπε και αποφασίστηκε να του δοθεί μια ευκαιρία για να ενταχθεί και ο ίδιος σε πρόγραμμα συνεδριών ώστε να βοηθηθεί το παιδί.

«Είναι λυπηρό, νομίζω πως όλα όσα ζω είναι εξωγηϊνα»

Η μητέρα που κατέθεσε ως μάρτυρας και ο πατέρας ως κατηγορούμενος ισχυρίστηκαν πως στο δικό τους σπίτι στη Νέα Ιωνία, υπήρχαν δυο ψεύτικα όπλα με τα οποία έπαιζε ο 13χρονος και τα οποία τα έκρυψαν γιατί δεν ήθελαν να τα βλέπουν. Στη δικογραφία ωστόσο δεν έχουν καταγραφεί ψεύτικα όπλα και στο δικαστήριο έγινε γνωστό πως ο κατηγορούμενος ήταν κυνηγός και κυνηγούσε στο παρελθόν μαζί με τον πατέρα του, που στην αποθήκη του πατρικού σπιτιού στην Αγριά, είχε ένα οπλοστάσιο. Έγινε ξεκάθαρο πως ο 13χρονος είχε πρόσβαση στα όπλα και πριν και μετά τον θάνατο του παππού του ο οποίος ήταν μανιώδης κυνηγός. Επίσης το δικαστήριο δεν αποδέχτηκε εξετάζοντας την δικογραφία πως στο σπίτι της Νέας Ιωνίας, τα όπλα του 13χρονου ήταν ψεύτικα. Ο μαθητής είχε στο σπίτι και φυσίγγια την ύπαρξη των οποίων επίσης αγνοούσαν οι γονείς.

«Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί το σπίτι και με ρώτησαν εάν έχω όπλα εγώ τους οδήγησα στο πατρικό στην Αγριά και τους υπέδειξα που τα είχε ο πατέρας μου. Αυτό αποδεικνύει πως δεν γνώριζα τι συνέβαινε. Όσα ζω μου φαίνονται εξωγηϊνα, λυπάμαι για όλα . Δεν ξέρω πως είχε όπλα και φυσίγγια » είπε ο 52χρονος απευθυνόμενος στο δικαστήριο και απέδωσε την περιορισμένη επικοινωνία που είχαν ως γονείς με το παιδί τους στην σκληρή καθημερινότητα που δεν τους αφήνει περιθώρια παρ΄εκτός από τον αγώνα για επιβίωση.

«Είναι αντιδραστικός και δεν του αρέσει να διαβάζει. Δεν είχαμε καταλάβει, δεν είχαμε διαγνώσει κάτι άλλο», είπε ο 52χρονος για τον γιό του.

«Χάσατε το παιδί σας, θα γινόταν κακό»

Ο Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του 52χρονου και είπε πως στα videos εμφανίζεται ένα παιδί να πυροβολεί με κανονικά όπλα . «Δημιουργήσατε έναν κίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο και δεν πήρατε κανένα μέτρο. Σε ένα πεδίο επικίνδυνο με όπλα κινούνταν ένας ανήλικος και μπορεί να έχετε μετανιώσει και σας πιστεύω αλλά είστε ένοχος . Πυροβολισμοί, βαλίστρες, πυρομαχικά… έχετε ιδέα σε ποιο πλαίσιο κινούνταν το παιδί σας. Σε ένα πλαίσιο χωρίς έλεγχο», είπε απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο που ζητούσε συνέχεια συγγνώμη.

Από τις έρευνες των αστυνομικών, βρέθηκαν:

1 πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε δύο φυσίγγια,

1 περίστροφο με βυκίο, περιέχον έξι φυσίγγια,

1 αεροβόλο περίστροφο,

1 αεροβόλο τυφέκιο,

1 τυφέκιο με προσαρμοσμένη σκοπευτική διόπτρα και σιγαστήρα,

1 δίκαννο κυνηγετικό όπλο,

1 κυνηγετική καραμπίνα,

1 κυνηγετική καραμπίνα με πρόσθετο σκοπευτικό τύπου λέιζερ και προσαρμοσμένα στο κοντάκι του φακό χειρός και πλαστική λαβή στο κάτω μέρος αυτής,

2 απομιμήσεις πυροβόλων πολεμικών τυφεκίων,

1 απομίμηση πυροβόλου όπλου πιστολιού,

620 φυσίγγια ποικίλων τύπων και διαμετρημάτων,

1 ζώνη μεταφοράς κυνηγετικών φυσιγγίων,

1 συσκευασία με πλήθος μεταλλικών βολίδων αεροβόλου όπλου,

18 κάλυκες,

1 πλαστικό σακουλάκι με ποσότητα βολίδων κυνηγετικού όπλου (σκάγια), συνολικού βάρους 224 γραμμαρίων,

3 φορητοί ψηφιακοί πομποδέκτες,

2 φορητοί πομποδέκτες (ασύρματοι),

1 βαλλίστρα με προσαρμοσμένη σκοπευτική διόπτρα,

3 μεμονωμένες σκοπευτικές διόπτρες,

1 πλαστική φαρέτρα με 8 βέλη,

4 χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 26 βέλη,

1 σύστημα νυχτερινής όρασης και σκόπευσης,

3 κυνηγητικά μαχαίρια &

μεγάλος αριθμός από ανταλλακτικές μύτες για βέλη και παρελκόμενα σκοπευτικών εξαρτημάτων.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

TikTok - Μοντάνα: απαγόρευση της εφαρμογής στην Πολιτεία των ΗΠΑ

Κολομβία: Παιδιά “χάθηκαν” σε ζούγκλα για 15 ημέρες - Μωρό 11 μηνών το ένα

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 201 σημεία