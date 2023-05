Κόσμος

Τέξας: 8χρονη πέθανε μέσα στα κρατητήρια

Αίσθηση και θλίψη προκαλεί η είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου, για το ανήλικο κορίτσι που πέθανε, ενώ ήταν κρατούμενο, αφότου συνελήφθη, μαζί με τους γονείς του.

Μικρή μετανάστρια πέθανε μετά τη σύλληψή της από την συνοριοφυλακή στο Χάρλιντζεν της πολιτείας Τέξας, ανακοίνωσε η CBP.

Ο θάνατος του παιδιού, ηλικίας 8 ετών, διαπιστώθηκε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε όταν αντιμετώπισε ξαφνικά σοβαρό πρόβλημα υγείας, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία.

Πρόσθεσε πως διενεργείται έρευνα για τον θάνατο του παιδιού, που είχε συλληφθεί και κρατείτο μαζί με τους γονείς του. Το όνομά της και η χώρα καταγωγής της δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας ενημερώθηκε για την υπόθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της CBP.

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο παιδιού στα χέρια της αμερικανικής συνοριοφυλακής από το 2019, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Los Angeles Times που μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο. Τότε, ο θάνατος 16χρονου αγοριού από τη Γουατεμάλα είχε προκαλέσει κατακραυγή για την πολιτική «μηδενικής ανοχής» του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν δέχεται ακατάπαυστες επικρίσεις από τη ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση, που την κατηγορεί πως μετέτρεψε τα σύνορα με το Μεξικό σε «σουρωτήρι».

Παρότι χθες Τετάρτη το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας διαβεβαίωσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ μειώθηκε αφότου τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες για τη μετανάστευση την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των μεταναστών υπό κράτηση της CBP ξεπέρασε τους 28.000 προ ημερών, υπερέβη τις δυνατότητες υποδοχής τους.

