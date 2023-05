Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: Αεροπορικές επιθέσεις άνευ προηγουμένου (εικόνες)

Επιθέσεις με πυραύλους Κρουζ και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, εν μέσω της επίσκεψης υψηλόβαθμου Κινέζου αξιωματούχου.

Νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εξαπολύθηκαν εναντίον του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας τα ξημερώματα, καθώς κινέζος απεσταλμένος βρίσκεται στην πρωτεύουσα της χώρας στο πλαίσιο διπλωματικής πρωτοβουλίας με σκοπό να εξασφαλιστεί «πολιτική διευθέτηση» της ένοπλης σύρραξης, η οποία οδεύει να συμπληρώσει δεκαπέντε μήνες την επόμενη εβδομάδα.

«Η σειρά αεροπορικών επιθέσεων στο Κίεβο, άνευ προηγουμένου ως προς την ισχύ τους, την έντασή τους και την ποικιλομορφία τους, συνεχίζεται. Αυτή είναι η ένατη αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα από τον Μάιο», συνόψισε η πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν από ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά που πέταγαν στην περιοχή της Κασπίας θάλασσας και ακολούθησαν πτήσεις αναγνώρισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. «Όλοι» οι στόχοι στον εναέριο χώρο του Κιέβου «εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν», διαβεβαίωσε.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης εξαιτίας πτώσης συντριμμιών, πάντως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ως τώρα, ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Νεκρός στην Οδησσό

Όμως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στην Οδησσό, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα, σε επίθεση εναντίον βιομηχανικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

Ο στρατός έκανε επίσης λόγο για επιθέσεις με «πυραύλους κρουζ» στην περιφέρεια Βίνιτσα (κεντρικά), ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη Χμελνίτσκι, περίπου εκατό χιλιόμετρα προς δυσμάς.

Η νέα σειρά πληγμάτων καταγράφεται ενώ βρίσκεται στο Κίεβο ο Λι Χουί, ειδικός επιτετραμμένος της Κίνας για τις ευρασιατικές υποθέσεις, πρώην πρεσβευτής στη Μόσχα, ο οποίος σκοπό έχει να συζητήσει σύμφωνα με το Πεκίνο την «πολιτική διευθέτηση» της σύρραξης.

Ο κ. Λι συναντήθηκε χθες Τετάρτη με τον επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα, ο οποίος «εξήγησε λεπτομερώς στον κινέζο ειδικό επιτετραμμένο τις αρχές για να υπάρξει βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη, βασισμένη στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας», σύμφωνα με το ουκρανικό ΥΠΕΞ.

«Υπογράμμισε πως η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί καμιά πρόταση που συνεπάγεται απώλεια εδαφών της ή το πάγωμα της σύρραξης», κατά την ανακοίνωση των υπηρεσιών του κ. Κουλέμπα.

Το Κίεβο φοβάται πως θα πιεστεί να αποδεχθεί συμβιβασμό με τη Μόσχα και απαιτεί να του επιστραφούν όλα τα εδάφη που κυρίευσε η Ρωσία — συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014.

18 May?s gecesi terorist Rusya taraf?ndan, Kiev'e sald?r?da kullan?lan roketlerin parcalar? Ulusal Polis taraf?ndan bas?na gosterildi. Kiev bolgesindeki Ulusal Polis sefi Andrii Nebytov, Onemli bir hasar kaydedilmedi, yaralanan kimse olmad?g?n? bildirdi. pic.twitter.com/kBO327lkXA — Ismail HACIOGLU (@isotrua) May 18, 2023

«Πιθανή» συνάντηση Λι - Ζελένσκι

Είναι «πιθανή» συνάντηση του κ. Λι με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερος ουκρανός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Θα πρόκειται για συνάντηση χωρίς προηγούμενο ανάμεσα στον κ. Ζελένσκι, που ζητεί το Πεκίνο να ασκήσει πίεση στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, και ανώτερο κινέζο αξιωματούχο. Ο κ. Λι αναμένεται να μεταβεί επίσης στην Πολωνία στη Γαλλία, στη Γερμανία και στη Γαλλία.

Η Κίνα, εταίρος της Ρωσίας, ουδέποτε καταδίκασε δημόσια τη ρωσική στρατιωτική εισβολή. Και κατά την επίσκεψη του στη Μόσχα τον Μάρτιο, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προσέφερε αξιοσημείωτη υποστήριξη στον Βλαντίμιρ Πούτιν, αν μη τι άλλο στο επίπεδο του συμβολισμού.

Το Πεκίνο δημοσιοποίησε τον Φεβρουάριο κείμενο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, που η Δύση αντιμετώπισε με σκεπτικισμό αν όχι απόρριψη, κρίνοντας πως δεν αποτελεί ειρηνευτικό σχέδιο.

Η επίσκεψη του κ. Λι στο Κίεβο καταγράφεται αμέσως μετά την περιοδεία του κ. Ζελένσκι στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβε υποσχέσεις για νέες παραδόσεις όπλων, μέρος των οποίων θεωρείται απαραίτητο για την πολυσυζητημένη μεγάλη αντεπίθεση του στρατού του.

Άκουσε υποσχέσεις για διάφορα είδη οπλικών συστημάτων –αντιαεροπορικούς πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης, τεθωρακισμένα...–, ενώ το Κίεβο εκφράζει ικανοποίηση διότι πλέον συζητείται πολύ πιο σοβαρά το ενδεχόμενο να του δοθούν δυτικά μαχητικά αεροσκάφη, που ως τώρα οι σύμμαχοί του δίσταζαν να διαθέσουν.

Εξάλλου χθες οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν πως συστοιχία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot υπέστη ζημιά από ρωσικό πύραυλο, αλλά παρέμεινε επιχειρησιακή.

Προχθές Τρίτη ο ρωσικός στρατός ανέφερε πως κατέστρεψε τη συστοιχία αυτή με πλήγμα «υψηλής ακριβείας» που έγινε με «υπερηχητικό πύραυλο Κιντζάλ».

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε στα τέλη του 2022 παράδοση συστημάτων Patriot, ικανών να καταρρίπτουν πυραύλους κρουζ, βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και αεροσκάφη σε πολύ μεγαλύτερα ύψη από ό,τι συστήματα που είχε στείλει ήδη στο Κίεβο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει απόψε –στις 22:00 ώρα Ελλάδας– για να συζητήσει σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία.

Χθες εξάλλου Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να παραταθεί η συμφωνία που επιτρέπει να εξάγονται ουκρανικά σιτηρά, κρίσιμη για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με τρόφιμα, με μεσολάβηση της Άγκυρας και των Ηνωμένων Εθνών. Η ισχύς της συμφωνίας παρατάθηκε «για δυο μήνες», ανακοίνωσε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η παράτασή της είναι «καλή είδηση για τον κόσμο», ήταν η αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

!???Primer videos de Kiev



Los medios ucranianos informan que fragmentos de un cohete cayeron sobre una casa en Kiev. "Practica PPO".



Por desgracia, la historia se esta volviendo tradicional.



La casa resulto ser una cooperativa de garaje. Anteriormente, sin bajas - y bien pic.twitter.com/rANlNDv3Fg — Andrea (@Andrea098677142) May 18, 2023

