Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη 42χρονου για βιασμό 17χρονης

Σύμφωνα με την καταγγελία του κοριτσιού, ο 42χρονος Πακιστανός μετά τον βιασμό την φωτογράφησε γυμνή με το κινητό του.

Ένας 42χρονος Πακιστανός συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού 17χρονης, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ανήλικη πήγε χθες το απόγευμα, Τετάρτη 17 Μάϊου, στο σπίτι του αλλοδαπού, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις, στην οδό Σμύρνης. Σε κάποια στιγμή, ο κατηγορούμενος την οδήγησε στο δωμάτιό του όπου και φέρεται να την βίασε, ενώ στη συνέχεια τη φωτογράφισε γυμνή με το κινητό τηλέφωνό του.

Η 17χρονη, ακολούθως, μετέβη στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας όπου και κατήγγειλε τον Πακιστανό, ο οποίος συνελήφθη και πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

