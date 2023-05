Οικονομία

Σκέρτσος για ελεύθερους επαγγελματίες: Ο Κατρούγκαλος αποκάλυψε νέα φοροεπιδρομή του ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζει ότι ο Κατρούγκαλος αποκάλυψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αν κερδίσει τις εκλογές θα επαναφέρει τον συντελεστή ασφαλιστικών κρατήσεων των ελεύθερων επαγγελματιών.

«Χθες το βράδυ αποκαλύφθηκε από τον κ. Κατρούγκαλο άλλη μια κρυφή πτυχή της κυβέρνησης ειδικού σκοπού και ολικής καταστροφής που μας προτείνει ο κ. Τσίπρας: η επαναφορά δηλαδή του νόμου Κατρούγκαλου σε ό,τι αφορά τον συντελεστή ασφαλιστικών κρατήσεων των ελεύθερων επαγγελματιών στο 20% του ετήσιου εισοδήματος τους», τονίζει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Σκέρτσος.

«Έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι το μη κοστολογημένο πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαίνει χωρίς νέα φοροεπιδρομή στα εισοδήματα ή νέα δάνεια, ελλείμματα, χρέος και τελικά νέα εποπτεία. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές τόσο αποκαλύπτεται ότι δεν έμαθαν τίποτα από την ήττα του 2019 και το μόνο που επιδιώκουν είναι η επιστροφή για να ολοκληρώσουν όσα δεν πρόλαβαν στην προηγούμενη θητεία τους. Την Κυριακή λέμε "ναι" στην πρόοδο και την προκοπή όλων μας και "όχι" στη δεύτερη φορά στη συμφορά», αναφέρει ο κ. Σκέρτσος.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα απο τον διάλογο Κατρούγκαλου - Γεωργιάδη στο Blue Sky:

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφέρει τα εξής:

«Μπροστά στο φόβο ότι οι εκλογές συμπίπτουν με το τέλος της 3ης εβδομάδας του μήνα και πιθανότατα οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες της μεσαίας τάξης θα προσέλθουν στις κάλπες χωρίς ευρώ στη τσέπη, ο κ. Μητσοτάκης και ο μηχανισμός διαστρέβλωσης της ΝΔ επιχειρούν για άλλη μια φορά να ξεγελάσουν τους πολίτες. Καμία αλλαγή επιβάρυνσης των μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών σε σχέση με τις ασφαλιστικές τους εισφορές δεν προβλέπει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο άλλωστε είναι δημοσιευμένο εδώ και καιρό και όλοι έχουν τη δυνατότητα να το μελετήσουν. Οι αλλαγές που προβλέπει για τη ζωή τους είναι γνωστές:

Αύξηση του εισοδήματος με την αύξηση του αφορολόγητου και την κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος.

Μείωση των τιμών με τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ.

Ρύθμιση των χρεών και αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Και ένα κράτος δίκαιο, δίπλα στις ανάγκες τους».

Την δική του απάντηση έδωσε με ανάρτηση στο twitter, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, έγραψε,

«Η ΝΔ προσπαθεί να μη συζητάμε για τα επίδικα και ουσιώδη, αλλά να διαμορφώνει την ατζέντα με ψευδό-ζητήματα κατασκευής της. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το ασφαλιστικό είναι στο πρόγραμμα μας. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τους συνταξιούχους με την 13η σύνταξη, την επιστροφή των αναδρομικών και αυξήσεις και σε όσους έχουν προσωπική διαφορά και να καταργήσουμε την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Σε σχέση με τις εισφορές, εξέφρασα τη προσωπική μου άποψη, ότι είναι καλύτερο να πληρώνουν λιγότερα οι περισσότεροι και να μην επιβαρύνεται υπέρμετρα κανένας».

Η ΝΔ προσπαθεί να μη συζητάμε για τα επίδικα και ουσιώδη, αλλά να διαμορφώνει την ατζέντα με ψευδό-ζητήματα κατασκευής της.



Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το ασφαλιστικό είναι στο πρόγραμμα μας. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τους συνταξιούχους με την 13η σύνταξη, την επιστροφή των… — George Katrougalos (@gkatr) May 18, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Κολομβία: Παιδιά “χάθηκαν” σε ζούγκλα για 15 ημέρες - Μωρό 11 μηνών το ένα

Κατάρ: Το αεροπλάνο της Μπέρμποκ… έπαθε λάστιχο! (εικόνες)

TikTok - Μοντάνα: απαγόρευση της εφαρμογής στην Πολιτεία των ΗΠΑ